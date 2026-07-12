“Qamchiq” dovonida Lacetti avtomobili buntunlay yonib ketdi

·21·Jamiyat
“Qamchiq” dovonida Lacetti avtomobili buntunlay yonib ketdi

"Qamchiq" dovonida Lacetti rusumli avtomobil ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa 11 iyul kuni A-373 "Toshkent–Vodiy" avtomobil yo‘lida yuz bergan. Haydovchi boshqaruvni yo‘qotgan va mashina temir to‘siqqa borib urilgan.

Urilish oqibatida avtomobilning elektr qismida qisqa tutashuv paydo bo‘lgan. Shundan so‘ng Lacetti yona boshlagan.

Haydovchi mashinadan vaqtida chiqib ketgani aytilmoqda. Qutqaruvchilar yong‘inni bartaraf etgan.

Voqea oqibatida tan jarohati olganlar yo‘q. Hozirda yong‘in sababi va hodisaning boshqa tafsilotlari aniqlanmoqda.

ЛасеттиҚамчиқToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildiBuxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildiBugun, 12:43Ijara haqini ham to‘lab bergan mehribon yigit qo‘shnisidan katta zarba oldiIjara haqini ham to‘lab bergan mehribon yigit qo‘shnisidan katta zarba oldiBugun, 12:08Andijonda ayol 3 ming dollar evaziga sobiq eriga yollanma qotil yolladiAndijonda ayol 3 ming dollar evaziga sobiq eriga yollanma qotil yolladiBugun, 11:26Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldiAbbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldiBugun, 11:16Issiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandiIssiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandiBugun, 10:53Bektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBugun, 01:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi