Bugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kun

·0·Madaniyat
Bugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kun

Bugun, 14 iyul kuni O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston xalq artisti, O‘zbek Milliy akademik drama teatri ustoz san’atkori, Xalqaro Bobur mukofoti sovrindori Muhammadali Abduqunduzov o‘zining 74 yoshini qarshi olmoqda. U 1952 yil 14 iyulda Farg‘ona viloyatining O‘zbekiston tumanidagi Yaypan qishlog‘ida tavallud topgan.

Muhammadali Abduqunduzov teatr va kino san’atida ko‘plab unutilmas obrazlarni yaratgan iste’dodli aktyorlardan biridir. U sahnada Ferdinand, Otabek, Husayn Boyqaro, Umarxon, Cho‘lpon kabi qahramonlarni mahorat bilan gavdalantirgan. Shuningdek, "Bobur", "Layli va Majnun", "Mehrobdan chayon", "Kecha va kunduz" kabi videofilmlardagi rollari ham tomoshabinlar yodidan chuqur o‘rin olgan. Ayniqsa, uning Bobur obrazidagi vazmin va teran ijrosi aktyor ijodining eng yorqin sahifalaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

U o‘zining yuksak mahorati, betakror ijrosi va san’atga bo‘lgan fidoyiligi bilan o‘zbek madaniyati ravnaqiga munosib hissa qo‘shib kelmoqda.

Bugungi qutlug‘ sana munosabati bilan ustoz san’atkorni tavallud ayyomi bilan samimiy muborakbod etamiz. Unga mustahkam sog‘lik, uzoq va barakali umr, oilaviy baxt-saodat, xotirjamlik hamda yangi ijodiy yutuqlar tilaymiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kunBugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kunBugun, 11:27Shoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdiShoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdiBugun, 05:25Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)Bugun, 04:58Huvaydo Jumayeva: "Komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim" (video)Huvaydo Jumayeva: "Komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim" (video)Bugun, 04:08"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdi"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdiBugun, 02:50Rianna uch yillik tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytdiRianna uch yillik tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytdiBugun, 02:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi