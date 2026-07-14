To‘ydan 3 kun o‘tmay, Abbos Fayzullayev mashg‘ulotlarga qaytdi (video)

·0·Madaniyat
To‘ydan 3 kun o‘tmay, Abbos Fayzullayev mashg‘ulotlarga qaytdi (video)

10 iyul kuni nikoh to‘yi bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Abbos Fayzullayev oradan ko‘p o‘tmay mashg‘ulotlarni boshlab yubordi. Futbolchining mashg‘ulot jarayonidan olingan videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.

Kadrlarda hali to‘yi bo‘lganiga ikki-uch kun bo‘lgan futbolchining jamoasi bilan birga mashg‘ulotlarda faol ishtirok etayotgani aks etgan. Bu holat uning yangi mavsum va bo‘lajak uchrashuvlarga jiddiy tayyorgarlik ko‘rayotganidan darak bermoqda.

Video qisqa fursatda muxlislar e’tiborini tortdi. Izohlarda ko‘pchilik Abbosning professionalligi, mas’uliyat hissi va intizomini olqishlagan. Ayrim foydalanuvchilar esa yosh kuyovga biroz dam olib, oilasi bilan vaqt o‘tkazishni tavsiya qilgan.

Shunga qaramay, futbolchining to‘ydan so‘ng darhol mashg‘ulotlarga qaytgani ko‘plab muxlislar tomonidan sportga bo‘lgan sadoqati va mas’uliyatli yondashuvining yana bir isboti sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kunBugun xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov tavallud topgan kunBugun, 11:27Shoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdiShoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdiBugun, 05:25Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)Bugun, 04:58Huvaydo Jumayeva: "Komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim" (video)Huvaydo Jumayeva: "Komik aktrisa bo‘laman, deb hech o‘ylamagandim" (video)Bugun, 04:08"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdi"Yura davri bog‘i" yulduzi Sem Nill 78 yoshida vafot etdiBugun, 02:50Rianna uch yillik tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytdiRianna uch yillik tanaffusdan so‘ng yana katta sahnaga qaytdiBugun, 02:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi