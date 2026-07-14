To‘ydan 3 kun o‘tmay, Abbos Fayzullayev mashg‘ulotlarga qaytdi (video)
10 iyul kuni nikoh to‘yi bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Abbos Fayzullayev oradan ko‘p o‘tmay mashg‘ulotlarni boshlab yubordi. Futbolchining mashg‘ulot jarayonidan olingan videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Kadrlarda hali to‘yi bo‘lganiga ikki-uch kun bo‘lgan futbolchining jamoasi bilan birga mashg‘ulotlarda faol ishtirok etayotgani aks etgan. Bu holat uning yangi mavsum va bo‘lajak uchrashuvlarga jiddiy tayyorgarlik ko‘rayotganidan darak bermoqda.
Video qisqa fursatda muxlislar e’tiborini tortdi. Izohlarda ko‘pchilik Abbosning professionalligi, mas’uliyat hissi va intizomini olqishlagan. Ayrim foydalanuvchilar esa yosh kuyovga biroz dam olib, oilasi bilan vaqt o‘tkazishni tavsiya qilgan.
Shunga qaramay, futbolchining to‘ydan so‘ng darhol mashg‘ulotlarga qaytgani ko‘plab muxlislar tomonidan sportga bo‘lgan sadoqati va mas’uliyatli yondashuvining yana bir isboti sifatida baholanmoqda.
…