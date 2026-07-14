Tojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildi
11 iyul kuni Tojikistonning Sug‘d viloyati Ayniy tumanidagi Darg qishlog‘ida kuchli sel oqimi yuzaga keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda tog‘lardan katta tezlikda oqib tushgan loy va tosh aralash sel yo‘llar, ko‘priklar hamda ayrim infratuzilma obyektlariga zarar yetkazgani aks etgan.
Mahalliy aholi tomonidan tasvirga olingan kadrlarda sel oqimining kuchi va uning hududga yetkazgan talafotlarini ko‘rish mumkin. Hodisa qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida muhokamalarga sabab bo‘ldi.
13 iyul holatiga ko‘ra, Tojikistonning mas’ul idoralari hodisa oqibatida qurbonlar yoki jarohatlanganlar bor-yo‘qligi, shuningdek, yetkazilgan zarar miqdori haqida batafsil ma’lumot bermagan.
Bundan avval Tojikiston meteorologiya xizmati mamlakatning tog‘li hududlarida kuchli yog‘ingarchilik kuzatilishi va buning oqibatida sel kelishi xavfi yuqori ekanidan aholini ogohlantirgan edi.
…