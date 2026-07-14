Tojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildi

·56·Dunyo
Tojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildi

11 iyul kuni Tojikistonning Sug‘d viloyati Ayniy tumanidagi Darg qishlog‘ida kuchli sel oqimi yuzaga keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda tog‘lardan katta tezlikda oqib tushgan loy va tosh aralash sel yo‘llar, ko‘priklar hamda ayrim infratuzilma obyektlariga zarar yetkazgani aks etgan.

Mahalliy aholi tomonidan tasvirga olingan kadrlarda sel oqimining kuchi va uning hududga yetkazgan talafotlarini ko‘rish mumkin. Hodisa qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida muhokamalarga sabab bo‘ldi.

13 iyul holatiga ko‘ra, Tojikistonning mas’ul idoralari hodisa oqibatida qurbonlar yoki jarohatlanganlar bor-yo‘qligi, shuningdek, yetkazilgan zarar miqdori haqida batafsil ma’lumot bermagan.

Bundan avval Tojikiston meteorologiya xizmati mamlakatning tog‘li hududlarida kuchli yog‘ingarchilik kuzatilishi va buning oqibatida sel kelishi xavfi yuqori ekanidan aholini ogohlantirgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?Bugun, 12:05Uchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdiUchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdiBugun, 12:01Trampdan kutilmagan yurish: AQSH Ho‘rmuzni nazoratga olib 20 %lik tarif joriy etdiTrampdan kutilmagan yurish: AQSH Ho‘rmuzni nazoratga olib 20 %lik tarif joriy etdiBugun, 10:23AQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiAQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiBugun, 09:23Rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiRossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiBugun, 09:15Belarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBelarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi