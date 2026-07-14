Yevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdi
Yevropa mamlakatlarida kuzatilayotgan anomal issiq harorat sovutish tizimlariga boʻlgan talabni keskin oshirib yubordi. Maishiy texnika ishlab chiqarish boʻyicha jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Midea kompaniyasi ushbu ehtiyojni qondirish maqsadida qitʼaga zudlik bilan 200 000 dona konditsioner joʻnatganini rasman eʼlon qildi. Bu qadam mintaqadagi iqlimiy inqiroz sharoitida isteʼmolchilarni zarur uskunalar bilan taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Fransiyadan kelgan shoshilinch buyurtma kompaniya logistika va ishlab chiqarish tizimini maksimal quvvatda ishlashga majbur qildi. Xususan, Midea kompaniyasining Uxudagi zavodi fransiyalik hamkorlardan 30 000 dona portativ konditsioner uchun buyurtma olgan. Eʼtiborlisi, buyurtma tasdiqlanganidan soʻng dastlabki 20 000 dona mahsulotni yuklab joʻnatish uchun bor-yoʻgʻi 7 kun vaqt sarflandi.
Ishlab chiqarish quvvati ikki barobarga oshirildiMidea Air Conditioning zavodi muhandislik direktori Ni Haibo tushuntirishicha, favqulodda buyurtmani bajarish uchun 7-iyul kuni zavoddagi koʻp funksiyali ishlab chiqarish liniyasi zudlik bilan portativ konditsionerlar chiqarishga moslashtirilgan. Natijada kunlik ishlab chiqarish quvvati 3000 donadan 6000 donaga, yaʼni ikki barobarga oshirildi. Tayyorgarlik jarayonini hisobga olmaganda, 20 000 dona qurilmani yigʻish uchun zavodga atigi 3,5 kun kifoya qildi.
Logistika jarayonlari ham misli koʻrilmagan tezlikda amalga oshirildi. Zavodning ishlab chiqarish boʻlimi rahbari Din Xuataoning soʻzlariga koʻra, minglab butlovchi qismlar bir vaqtning oʻzida yetkazib berilgan. Tanqis boʻlgan ayrim detallar ishlab chiqarish toʻxtab qolmasligi uchun havo transporti va tezyurar temir yoʻllar orqali zavodga olib kelingan. Kompaniyaning 20 yillik tajribaga ega xodimi Chen Szinshen bu faoliyatidagi eng shoshilinch va murakkab buyurtma boʻlganini taʼkidladi.
PortaSplit modeliga yuqori talabYevropa bozorida ayniqsa PortaSplit deb nomlanuvchi portativ split-tizimli konditsionerlarga talab yuqori boʻlib turibdi. Iyun oyidan buyon ushbu model uchun 160 000 dan ortiq yangi buyurtmalar kelib tushgan. Hozirda ushbu qurilmalar Guanchjou shahridagi zavoddan partiyalar koʻrinishida Yevropaga muntazam ravishda yuborilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Midea brendi ostidagi mahsulotlar keng ommalashgan boʻlib, Yevropadagi kabi issiq iqlim sharoitida ushbu brendning energiya tejamkor va mobil yechimlari mahalliy isteʼmolchilar orasida ham yuqori reytingga ega. Yevropadagi ushbu holat Xitoyda ishlab chiqarilgan sovutish qurilmalari, jumladan, oddiy ventilyatorlarning ham global bozordagi oʻrni naqadar muhimligini koʻrsatmoqda.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Yevropaning koʻplab hududlarida oʻrnatilgan ekstremal issiq ob-havo sovutish uskunalarining defitsitiga sabab boʻlgan. Midea kabi yirik korporatsiyalarning tezkor reaksiyasi bozordagi boʻshliqni toʻldirish va aholi salomatligini saqlashda muhim rol oʻynamoqda.
…