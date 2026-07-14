Yevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdi

·0·Texno
Yevropadagi anomal issiq: Midea qisqa muddatda 200 mingta konditsioner yetkazib berdi

Yevropa mamlakatlarida kuzatilayotgan anomal issiq harorat sovutish tizimlariga boʻlgan talabni keskin oshirib yubordi. Maishiy texnika ishlab chiqarish boʻyicha jahon yetakchilaridan biri boʻlgan Midea kompaniyasi ushbu ehtiyojni qondirish maqsadida qitʼaga zudlik bilan 200 000 dona konditsioner joʻnatganini rasman eʼlon qildi. Bu qadam mintaqadagi iqlimiy inqiroz sharoitida isteʼmolchilarni zarur uskunalar bilan taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Fransiyadan kelgan shoshilinch buyurtma kompaniya logistika va ishlab chiqarish tizimini maksimal quvvatda ishlashga majbur qildi. Xususan, Midea kompaniyasining Uxudagi zavodi fransiyalik hamkorlardan 30 000 dona portativ konditsioner uchun buyurtma olgan. Eʼtiborlisi, buyurtma tasdiqlanganidan soʻng dastlabki 20 000 dona mahsulotni yuklab joʻnatish uchun bor-yoʻgʻi 7 kun vaqt sarflandi.

Ishlab chiqarish quvvati ikki barobarga oshirildi

Midea Air Conditioning zavodi muhandislik direktori Ni Haibo tushuntirishicha, favqulodda buyurtmani bajarish uchun 7-iyul kuni zavoddagi koʻp funksiyali ishlab chiqarish liniyasi zudlik bilan portativ konditsionerlar chiqarishga moslashtirilgan. Natijada kunlik ishlab chiqarish quvvati 3000 donadan 6000 donaga, yaʼni ikki barobarga oshirildi. Tayyorgarlik jarayonini hisobga olmaganda, 20 000 dona qurilmani yigʻish uchun zavodga atigi 3,5 kun kifoya qildi.

Logistika jarayonlari ham misli koʻrilmagan tezlikda amalga oshirildi. Zavodning ishlab chiqarish boʻlimi rahbari Din Xuataoning soʻzlariga koʻra, minglab butlovchi qismlar bir vaqtning oʻzida yetkazib berilgan. Tanqis boʻlgan ayrim detallar ishlab chiqarish toʻxtab qolmasligi uchun havo transporti va tezyurar temir yoʻllar orqali zavodga olib kelingan. Kompaniyaning 20 yillik tajribaga ega xodimi Chen Szinshen bu faoliyatidagi eng shoshilinch va murakkab buyurtma boʻlganini taʼkidladi.

PortaSplit modeliga yuqori talab

Yevropa bozorida ayniqsa PortaSplit deb nomlanuvchi portativ split-tizimli konditsionerlarga talab yuqori boʻlib turibdi. Iyun oyidan buyon ushbu model uchun 160 000 dan ortiq yangi buyurtmalar kelib tushgan. Hozirda ushbu qurilmalar Guanchjou shahridagi zavoddan partiyalar koʻrinishida Yevropaga muntazam ravishda yuborilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Midea brendi ostidagi mahsulotlar keng ommalashgan boʻlib, Yevropadagi kabi issiq iqlim sharoitida ushbu brendning energiya tejamkor va mobil yechimlari mahalliy isteʼmolchilar orasida ham yuqori reytingga ega. Yevropadagi ushbu holat Xitoyda ishlab chiqarilgan sovutish qurilmalari, jumladan, oddiy ventilyatorlarning ham global bozordagi oʻrni naqadar muhimligini koʻrsatmoqda.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Yevropaning koʻplab hududlarida oʻrnatilgan ekstremal issiq ob-havo sovutish uskunalarining defitsitiga sabab boʻlgan. Midea kabi yirik korporatsiyalarning tezkor reaksiyasi bozordagi boʻshliqni toʻldirish va aholi salomatligini saqlashda muhim rol oʻynamoqda.

MideaKonditsionerYevropaTexnologiyaEksport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasi kelajagini muhokama qiladiNASA va Roskosmos rahbarlari Xalqaro koinot stansiyasi kelajagini muhokama qiladiBugun, 10:58StepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildiStepX Neo: Dunyodagi ilk oflayn sunʼiy intellekt agentiga ega smartfon taqdim etildiBugun, 09:22Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?Boy va muvaffaqiyatli: Nega texnologiya olami gigantlari yana AI sohasiga qaytmoqda?Bugun, 07:58Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Uber strategiyasi: Kompaniya nima uchun "hamma narsa uchun ilova" boʻlishni istamaydi?Bugun, 05:51Assassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariAssassin's Creed Black Flag Resynced uchun qanday videokarta kerak? Test natijalariBugun, 05:29PixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiPixVerse startapi 439 million dollar investitsiya jalb qilib, unicorn maqomiga erishdiBugun, 05:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi