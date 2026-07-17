“Today” ko‘rsatuvida Enn Xeteueyni yig‘latgan kutilmagan sovg‘a!

·21·Madaniyat
“Today” ko‘rsatuvida Enn Xeteueyni yig‘latgan kutilmagan sovg‘a!

Xeteuey “Today” ko‘rsatuvida ishtirok etayotgan vaqtda kutilmagan sovg‘a oldi. Unga homilasidagi farzandi uchun “Odyssey” mavzusida tayyorlangan chaqaloq savatchasi ko‘rsatildi.

Sovg‘a tarkibida to‘qilgan gladiator uslubidagi chaqaloq kiyimi, kichik dubulg‘a va plash bor edi. Aktrisa ushbu buyumlarni ko‘rgach, his-tuyg‘ularini yashira olmadi.

Enn kichik dubulg‘a va plashning juda yoqimli ko‘rinishidan ta’sirlanib, ko‘z yoshlarini tiyolmadi. Ko‘rsatuvdagi bu lahza tezda muxlislar e’tiborini tortdi.

Foydalanuvchilar aktrisaning samimiy munosabatini iliq qabul qildi. Ko‘pchilik bu holatni ona bo‘lish arafasidagi tabiiy hayajon va mehr ifodasi sifatida baholadi.

Anne HathawayTodayOdyssey
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Judayam latofatli bo‘lgan bollivud yulduzi Katrina Kaif 43 yoshini nishonladiJudayam latofatli bo‘lgan bollivud yulduzi Katrina Kaif 43 yoshini nishonladiBugun, 19:01Kim Su-hyun va Seo Ye-ji ijodga qaytmoqdaKim Su-hyun va Seo Ye-ji ijodga qaytmoqdaBugun, 18:23“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladiBugun, 17:43Qiz uzatishning eng ta’sirli onlari: ota-onasi bilan xayrlashuv va ukasining ko‘z yoshlari (video)Qiz uzatishning eng ta’sirli onlari: ota-onasi bilan xayrlashuv va ukasining ko‘z yoshlari (video)Bugun, 17:36Rayhon turmush o‘rtog‘i bilan Parijda: suratlar muxlislarni befarq qoldirmadi (video)Rayhon turmush o‘rtog‘i bilan Parijda: suratlar muxlislarni befarq qoldirmadi (video)Bugun, 16:55Xonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladiXonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladiBugun, 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)