“Today” ko‘rsatuvida Enn Xeteueyni yig‘latgan kutilmagan sovg‘a!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xeteuey “Today” ko‘rsatuvida ishtirok etayotgan vaqtda kutilmagan sovg‘a oldi. Unga homilasidagi farzandi uchun “Odyssey” mavzusida tayyorlangan chaqaloq savatchasi ko‘rsatildi.
Sovg‘a tarkibida to‘qilgan gladiator uslubidagi chaqaloq kiyimi, kichik dubulg‘a va plash bor edi. Aktrisa ushbu buyumlarni ko‘rgach, his-tuyg‘ularini yashira olmadi.
Enn kichik dubulg‘a va plashning juda yoqimli ko‘rinishidan ta’sirlanib, ko‘z yoshlarini tiyolmadi. Ko‘rsatuvdagi bu lahza tezda muxlislar e’tiborini tortdi.
Foydalanuvchilar aktrisaning samimiy munosabatini iliq qabul qildi. Ko‘pchilik bu holatni ona bo‘lish arafasidagi tabiiy hayajon va mehr ifodasi sifatida baholadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…