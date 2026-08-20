Buxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqda
Buxoroda 18 yoshli talaba qiz muntazam fastfud iste'mol qilgani va ovqatlanish vaqtiga rioya qilmagani ortidan shifoxonaga murojaat qilgan, tekshiruvlarda unda oshqozon yarasi boshlanishi alomatlari aniqlangan. Unda isitma, ko'ngil aynishi, qayt qilish, kuchli holsizlik va qorin sohasida kuchli og'riq kuzatilgan. Shifokorlar bemorni Buxoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazining gastroenterologiya bo'limiga yotqizgan.
Buxoroda 18 yoshli talaba qizning sog‘lig‘i bilan bog‘liq holat noto‘g‘ri ovqatlanish odatlari qanchalik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatdi. U fastfudni muntazam iste’mol qilgani va ovqatlanish vaqtiga rioya qilmagani ortidan shifoxonaga murojaat qilgan.
Talaba Buxoro viloyati ko‘p tarmoqli tibbiyot markaziga bir nechta bezovta qiluvchi alomatlar bilan kelgan.
Unda:
isitma;
ko‘ngil aynishi;
qayt qilish;
kuchli holsizlik;
qorin sohasida kuchli og‘riq kuzatilgan. Shifokorlar bemorni gastroenterologiya bo‘limiga yotqizgan. O‘tkazilgan tekshiruvlar davomida unda oshqozon yarasi boshlanishi alomatlari aniqlangan.
Mutaxassislar bunday holatlarda ovqatlanish tartibiga e’tibor berish va bezovta qiluvchi alomatlar paydo bo‘lsa, shifokorga murojaat qilish muhimligini ta’kidlaydi.
18 yoshda bunday muammolarning yuzaga kelishi, ayniqsa, yoshlarning ovqatlanish odatlari masalasiga e’tibor qaratmoqda.
Fastfudni tez-tez iste’mol qilish va ovqatni vaqtida yemaslik esa sog‘liq bilan bog‘liq muammolar xavfini oshirishi mumkin.
…