Buxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqda

·2·Jamiyat
Buxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqda
Qisqacha

Buxoroda 18 yoshli talaba qiz muntazam fastfud iste'mol qilgani va ovqatlanish vaqtiga rioya qilmagani ortidan shifoxonaga murojaat qilgan, tekshiruvlarda unda oshqozon yarasi boshlanishi alomatlari aniqlangan. Unda isitma, ko'ngil aynishi, qayt qilish, kuchli holsizlik va qorin sohasida kuchli og'riq kuzatilgan. Shifokorlar bemorni Buxoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazining gastroenterologiya bo'limiga yotqizgan.

Buxoroda 18 yoshli talaba qizning sog‘lig‘i bilan bog‘liq holat noto‘g‘ri ovqatlanish odatlari qanchalik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatdi. U fastfudni muntazam iste’mol qilgani va ovqatlanish vaqtiga rioya qilmagani ortidan shifoxonaga murojaat qilgan.

Talaba Buxoro viloyati ko‘p tarmoqli tibbiyot markaziga bir nechta bezovta qiluvchi alomatlar bilan kelgan.

Unda:

isitma;

ko‘ngil aynishi;

qayt qilish;

kuchli holsizlik;

qorin sohasida kuchli og‘riq kuzatilgan. Shifokorlar bemorni gastroenterologiya bo‘limiga yotqizgan. O‘tkazilgan tekshiruvlar davomida unda oshqozon yarasi boshlanishi alomatlari aniqlangan.

Mutaxassislar bunday holatlarda ovqatlanish tartibiga e’tibor berish va bezovta qiluvchi alomatlar paydo bo‘lsa, shifokorga murojaat qilish muhimligini ta’kidlaydi.

18 yoshda bunday muammolarning yuzaga kelishi, ayniqsa, yoshlarning ovqatlanish odatlari masalasiga e’tibor qaratmoqda.

Fastfudni tez-tez iste’mol qilish va ovqatni vaqtida yemaslik esa sog‘liq bilan bog‘liq muammolar xavfini oshirishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildiO‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildiBugun, 05:40Kamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldiKamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldiKecha, 22:56Aliment qarzdorligi bartaraf etildiAliment qarzdorligi bartaraf etildiKecha, 19:34O‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiO‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiKecha, 19:33Qarzdorlik evaziga avtomashina xatlovga olindiQarzdorlik evaziga avtomashina xatlovga olindiKecha, 19:31Soliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqdaSoliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqdaKecha, 19:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi