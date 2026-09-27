“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?

·99·Sport
“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Chelsi» klubi yanvar oyida Abduqodir Husanovni sotib olib, mudofaa chizig‘ini unga topshirishni rejalashtirmoqda, biroq «Manchester Siti» sport direktori Ugo Viana 22 yoshli himoyachining kelajakda dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biriga aylanishiga ishonishini ta’kidlagan.
  • «Siti» o‘zbekistonlik yulduzini to‘g‘ridan to‘g‘ri raqibiga osonlikcha bermoqchi emas, chunki Husanov jamoaning asosiy tarkibida mustahkam o‘rin egallab ulgurgan.

Jahonning eng murakkab va raqobatbardosh chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida o‘zbekistonlik iqtidor sohibi Abduqodir Husanov atrofida navbatdagi katta transfer shov-shuvi avj olmoqda. «Manchester Siti» tarkibida ko‘rsatayotgan barqaror, tezkor va ishonchli o‘yinlari tufayli 22 yoshli markaziy himoyachimiz tumanli albionning qator nufuzli klublari diqqat markaziga tushdi. Yevropaning nufuzli manbalari ma’lum qilishicha, ayniqsa himoya markazida muammolarga duch kelayotgan va ko‘p gol o‘tkazib yuborayotgan Londonning «Chelsi» klubi yanvardayoq Husanovni o‘z safiga qo‘shib olishni va mudofaa boshqaruvini uzoq yillarga aynan unga topshirishni rejalashtirmoqda.

Bundan tashqari, da’vogarlar safida «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» kabi jamoalar ham tilga olinmoqda. Biroq «Manchester Siti» bunday universal va ulkan salohiyatli yulduzini to‘g‘ridan to‘g‘ri raqibiga osonlikcha topshirib qo‘ymoqchi emas: klub sport direktori Ugo Viana Abduqodir tez orada dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biriga aylanishini ochiq e’lon qilib, rahbariyat unga to‘liq ishonishini tasdiqladi.

«“Chelsi”ning qishki rejasi, APL klublari qiziqishi va “Siti”ning qat’iyati»: Transferning 5 ta asosiy nuqtasi

Husanov atrofidagi qiziqishlar va klublar pozitsiyasidan eng muhim faktlar:

  • «Chelsi»ning bosh nishoni: London klubi yanvar oyidayoq Husanovni sotib olib, mudofaa chizig‘i boshqaruvini to‘liq unga topshirmoqchi;

  • APL grandlari va klublar poygasi: 22 yoshli himoyachiga shuningdek «Aston Villa», «Everton» va «Bornmut» jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda;

  • «Manchester Siti»dagi asosiy o‘rin: Husanov yuqori tezlik va universalligi evaziga jamoaning asosiy tarkibida mustahkam o‘rin egallab ulgurdi;

  • Ugo Vianadan oliy baho: «Siti» sport direktori o‘zbek futbolchisi kelajakda zamonaviy futbolning eng kuchli himoyachisiga aylanishiga ishonishini ta’kidladi;

  • Mavsum o‘rtasida sotish ehtimoli juda past: «Shaharliklar» rahbariyati o‘zlari katta umid bog‘lagan futbolchini to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchiga qo‘yib yuborish niyatida emas.

Abduqodir Husanov transferi: «Chelsi» ehtiyojlari va «Manchester Siti»ning pozitsiyasi taqqosi

Londonliklarning qishki transfer rejalari va manchesterliklarning yondashuvi ko‘rsatkichlari jadvali:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Londonning «Chelsi» klubi rejasi

«Manchester Siti» klubining pozitsiyasi

Transfer vaqti va maqsadi

Yanvar oyidagi qishki oynadayoq sotib olish

Mavsum o‘rtasida asosiy futbolchini saqlab qolish

Jamoadagi taktik zarurat

Ko‘p gol o‘tkazish va markazda atletik himoyachi yetishmasligi

Mudofaada universal, tezkor va ishonchli tayanch o‘yinchisi

Futbolchiga taklif etilayotgan rol

Mudofaa markazining uzoq muddatli asosiy yetakchisi

Jamoa asosiy tarkibi va kelajakdagi mutlaq ustuni

Rahbariyat va sport direktori bahosi

Qishki transfer bozoridagi №1 nishon

«Dunyoning eng yaxshi himoyachisiga aylanishiga ishonamiz»

Transferning amalga oshish ehtimoli

Moliyaviy katta taklif tayyorlash

Juda past; to‘g‘ridan to‘g‘ri raqibga sotish rejada yo‘q

Futbol ekspertizasi: Nega Husanovni «Siti»dan olib ketish deyarli imkonsiz?

Angliya futboli ekspertlari, transfer insayderlari va taktik sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Zamonaviy himoyachi etaloni»: Husanovning eng katta ustunligi — yuksak yakkakurash mahorati, pozitsiya tanlashdagi sovuqqonlik va aqlbovar qilmas yugurish tezligidir; yuqori himoya chizig‘i bilan o‘ynaydigan APL jamoalari uchun bunday himoyachi oltinga teng, shu sababli «Chelsi» uni qo‘lga kiritishga bor kuchi bilan intilmoqda;

  • «Manchester Siti»ning strategik loyihasi: Ugo Viananing bayonoti shunchaki maqtov emas, balki transfer bozoriga yo‘llangan rasmiy signaldir; klub 22 yoshli futbolchini rivojlanish loyihasining asosiy figurasi deb biladi va uni mavsum davomida raqib lageriga berib yuborishi ularning chempionlik rejalariga zid keladi;

  • Futbolchi uchun eng to‘g‘ri muhit: Husanov ayni paytda eng yuqori saviyadagi murabbiylar shtabi va yulduzli futbolchilar qurshovida muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lib turibdi; vaziyat shu tarzda davom etar ekan, yanvar oyida qarorni o‘zgartirishga na futbolchida, na klubda jiddiy ehtiyoj bor.

Sizningcha, Abduqodir Husanov «Manchester Siti»da qolib o‘z pozitsiyasini yanada mustahkamlagani ma’qulmi yoki «Chelsi»ga o‘tib, London klubi himoyasining so‘zsiz yetakchisiga aylangani yaxshimi? 22 yoshli hamyurtimiz yaqin 2-3 yil ichida dunyoning eng qimmat markaziy himoyachisiga aylana oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli faxriga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli transfer tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Abduqodir HusanovManchester SitiChelsiAngliya Premer‑ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!«Superkompyuter javobi»: APLning bo‘lajak chempionini e’lon qildi, «Tottenhem» quladi!21 sentabr 07:12«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!«Liverpul»ning zafari va Isakning super goli: «Bornmut» o‘z uyida tor-mor etildi!20 sentabr 20:09APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!12 sentabr 06:16«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)20 sentabr 22:31Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!17 sentabr 13:19APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!15 iyul 21:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi