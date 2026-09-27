Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdosi rekord oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqqan ilk haftada 1,3 million dona sotilib, rekord oʻrnatdi.
- Bu koʻrsatkich oʻtgan yilgi iPhone 17 Pro turkumiga nisbatan 15 foizga yuqori boʻlib, Apple kompaniyasining Xitoydagi mavqeini yanada mustahkamlamoqda.
- Yangi avlod qurilmalarining dastlabki 24 soat ichida 322,8 mingdan ortiq dona sotilishi ham oʻtgan yilgi modelga nisbatan salkam 30 foizga koʻpdir.
Apple kompaniyasining soʻnggi flagmanlari — iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellari Xitoy bozorida misli koʻrilmagan talabga ega boʻlmoqda. RDObservation nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur smartfonlar sotuvga chiqarilgan ilk haftayoq mamlakatda qariyb 1,3 million dona xarid qilingan. Bu koʻrsatkich ilgʻor gadjetlar bozori uchun jiddiy natija sanaladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Savdo koʻrsatkichlari va oʻsish surʼatiStatistik tahlillarga tayanilsa, yangi avlod qurilmalarining dastlabki haftadagi natijasi oʻtgan yili taqdim etilgan iPhone 17 Pro turkumining shu davrdagi koʻrsatkichidan taxminan 15 foizga yuqori boʻlgan. Oʻz navbatida, oʻtgan yilgi flagmanlar ham oʻzidan oldingi iPhone 16 Pro modellariga nisbatan yaxshiroq natija qayd etgan edi. Demak, Apple kompaniyasining Xitoydagi mavqeyi yildan-yilga mustahkamlanib bormoqda.
Ayniqsa, savdolarning ilk kuniyoq yuqori surʼatni koʻrsatgani eʼtiborga molik. Xabar qilinishicha, taqdimotdan keyingi dastlabki 24 soat ichida Xitoy bozorida 322,8 mingga yaqin iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max qurilmalari oʻz egasini topgan. Bu ilk kunlik koʻrsatkich oʻtgan yildagi iPhone 17 Pro seriyasiga nisbatan salkam 30 foizga koʻp demakdir.
Texnik imkoniyatlar va narx siyosatiEslatib oʻtamiz, Apple joriy yilning 10-sentabr sanasida iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini rasman tanishtirgan edi. Xitoy bozorida ushbu smartfonlarning boshlangʻich narxlari mos ravishda 1490 va 1640 AQSh dollarini tashkil etadi. Yuqori narxlarga qaramamay, xaridorlar yangi qurilmalarni faol ravishda qoʻlga kiritishmoqda.
Bunday yuqori qiziqish va talabning shaklanishiga flagmanlarning texnik jihatdan sezilarli darajada yangilangani sabab boʻlmoqda. Xususan, qurilmalar quyidagi imkoniyatlar bilan jihozlangan:
- Yuqori unumdorlikni taʼminlovchi yangi Apple A20 Pro protsessori
- Ekrandagi boʻshliqni qisqartirgan yanada kichraytirilgan tirqish
- Oʻzgaruvchan diafragma va ilgʻor funksiyalarga ega yangilangan 48 megapikselli kamera
Izohlar 0
…