Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdosi rekord oʻrnatdi

·50·Texno
Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max savdosi rekord oʻrnatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqqan ilk haftada 1,3 million dona sotilib, rekord oʻrnatdi.
  • Bu koʻrsatkich oʻtgan yilgi iPhone 17 Pro turkumiga nisbatan 15 foizga yuqori boʻlib, Apple kompaniyasining Xitoydagi mavqeini yanada mustahkamlamoqda.
  • Yangi avlod qurilmalarining dastlabki 24 soat ichida 322,8 mingdan ortiq dona sotilishi ham oʻtgan yilgi modelga nisbatan salkam 30 foizga koʻpdir.

Apple kompaniyasining soʻnggi flagmanlari — iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellari Xitoy bozorida misli koʻrilmagan talabga ega boʻlmoqda. RDObservation nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur smartfonlar sotuvga chiqarilgan ilk haftayoq mamlakatda qariyb 1,3 million dona xarid qilingan. Bu koʻrsatkich ilgʻor gadjetlar bozori uchun jiddiy natija sanaladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Savdo koʻrsatkichlari va oʻsish surʼati

Statistik tahlillarga tayanilsa, yangi avlod qurilmalarining dastlabki haftadagi natijasi oʻtgan yili taqdim etilgan iPhone 17 Pro turkumining shu davrdagi koʻrsatkichidan taxminan 15 foizga yuqori boʻlgan. Oʻz navbatida, oʻtgan yilgi flagmanlar ham oʻzidan oldingi iPhone 16 Pro modellariga nisbatan yaxshiroq natija qayd etgan edi. Demak, Apple kompaniyasining Xitoydagi mavqeyi yildan-yilga mustahkamlanib bormoqda.

Ayniqsa, savdolarning ilk kuniyoq yuqori surʼatni koʻrsatgani eʼtiborga molik. Xabar qilinishicha, taqdimotdan keyingi dastlabki 24 soat ichida Xitoy bozorida 322,8 mingga yaqin iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max qurilmalari oʻz egasini topgan. Bu ilk kunlik koʻrsatkich oʻtgan yildagi iPhone 17 Pro seriyasiga nisbatan salkam 30 foizga koʻp demakdir.

Texnik imkoniyatlar va narx siyosati

Eslatib oʻtamiz, Apple joriy yilning 10-sentabr sanasida iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini rasman tanishtirgan edi. Xitoy bozorida ushbu smartfonlarning boshlangʻich narxlari mos ravishda 1490 va 1640 AQSh dollarini tashkil etadi. Yuqori narxlarga qaramamay, xaridorlar yangi qurilmalarni faol ravishda qoʻlga kiritishmoqda.

Bunday yuqori qiziqish va talabning shaklanishiga flagmanlarning texnik jihatdan sezilarli darajada yangilangani sabab boʻlmoqda. Xususan, qurilmalar quyidagi imkoniyatlar bilan jihozlangan:

  • Yuqori unumdorlikni taʼminlovchi yangi Apple A20 Pro protsessori
  • Ekrandagi boʻshliqni qisqartirgan yanada kichraytirilgan tirqish
  • Oʻzgaruvchan diafragma va ilgʻor funksiyalarga ega yangilangan 48 megapikselli kamera
Mutaxassislarning fikricha, texnologik yangilanishlar va kamera imkoniyatlarining yaxshilangani isteʼmolchilarning tanloviga hal qiluvchi taʼsir koʻrsatmoqda. Xitoy kabi ulkan bozorda bunday natijaning qayd etilishi Apple uchun joriy mavsumdagi muhim tijorat yutuqlaridan biri sifatida baholanmoqda.

AppleiPhone 18 ProXitoyTexnologiyaSmartfon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldi17 sentabr 09:52Xitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandiXitoyda iPhone 18 Pro savdosi rekord darajada boshlandi13 sentabr 11:24Yangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqdaYangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqda25 sentabr 02:23Xitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro modellari savdosi avvalgi avloddan yuqori boʻldi20 sentabr 21:28iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdi19 sentabr 15:30iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiiPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildi19 sentabr 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi