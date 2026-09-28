Universal sunʼiy intellekt modellari avtomobil boshqaruvida sinovdan oʻtkazildi

·28·Texno
Universal sunʼiy intellekt modellari avtomobil boshqaruvida sinovdan oʻtkazildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avtomobil boshqaruvida universal sun'iy intellekt modellarini sinovdan o'tkazish bo'yicha o'tkazilgan tajriba natijalari ishonchli haydashdan ancha yiroq bo'ldi.
  • Sinovda faqat GPT-6 Astra traektoriyani to'liq bosib o'ta oldi, biroq juda past tezlikda va qisqa masofani bosib o'tdi.
  • Asosiy muammo fazoviy idrok etish bilan bog'liq bo'lib, modellar yo'l va to'siqlarni noto'g'ri talqin qilgan.

Yillar davomida olib borilgan ishlanmalar va ulkan sarf-xarajatlarga qaramay, zamonaviy avtonom avtomobillar hali ham nisbatan sodda vaziyatlarda kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ular yoʻl oʻrtasida toʻxtab qolish, toʻsiqlarga urilish, taʼmirlash uchastkalarida adashish yoki suv bosgan qatnov qismini tanimaslik kabi holatlarga duch keladi. Shu munosabat bilan olimlar aslida avtomobilni boshqarish uchun maxsus yaratilmagan universal sunʼiy intellekt modellari bunday vazifani uddalay olishini tekshirib koʻrishga qaror qilishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻtkazilgan noyob tajriba davomida mutaxassislar haqiqiy Toyota Corolla avtomobiliga ulangan kompyuterga OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan GPT-6 Astra, xAI tizimining Grok 4.6 hamda Anthropic kompaniyasining Claude Fable 5.1 modellarini oʻrnatishdi. Noutbuk mashinaga GPS maʼlumotlari va gʻildiraklar holati kabi avtomobil parametrlarini uzatib turgan, model esa oʻz navbatida rul, gaz hamda tormoz boʻyicha boshqaruv buyruqlarini qaytargan. Avtomobil ichida oʻtirgan inson faqat tormoz pedalini nazorat qilgan, biroq mashinani boshqarmagan.

Sinov natijalari va asosiy muammolar

Tajriba davomida modelning vazifasi konuslar yordamida belgilab qoʻyilgan avtoturargoh marshrutini mustaqil ravishda bosib oʻtishdan iborat edi. Biroq amaldagi natijalar ishonchli haydashdan ancha yiroq boʻlib chiqdi. Sinov natijalariga koʻra, faqatgina GPT-6 Astra traektoriyani toʻliq bosib oʻta oldi — bu ikkinchi urinishda va 5 daqiqa davomida amalga oshirildi. Bunda mashina soatiga atigi 0,94 milya (1,5 km/soat) tezlikda harakatlanib, 150 metrdan kam masofani bosib oʻtdi. Qolgan modellarning aksariyati hatto birinchi burilishni ham uddalay olmadi.

Mualliflarning baholashicha, asosiy muammo fazoviy idrok etish bilan bogʻliq boʻlgan. Modellar qaysi yoʻl diagonal konuslar qatorining qaysi tomonida joylashganini notoʻgʻri aniqlagan. Xususan, Grok birinchi urinishdan soʻng avtomobil kamera tasviridan koʻra kengroq boʻlib chiqqanini va mashina oldidagi fazoni notoʻgʻri talqin qilganini ochiq eʼtirof etgan. Shunga qaramay, ushbu tajriba zamonaviy universal modellarni ilk bor real avtomobilni mustaqil boshqarishga majburlashdagi sezilarli qadam boʻldi.

Iqtisodiy va xavfsizlik cheklovlari

Mutaxassislar hozirgi universal modellar juda past tezlikda boʻlsa-da, haqiqiy mashinani boshqarish vazifalarini bajarishga qodirligini taʼkidlashmoqda. Biroq olingan natijalar xavfsizlikni taʼminlash, xulq-atvorni belgilangan cheklovlarga moslashtirish va tekshiruv usullari ustida hali koʻp ishlash kerakligini koʻrsatdi. Jumladan, juda past tezlikdagi harakatning oʻzi ham tadqiqotchilar uchun qimmatga tushdi.

The Register hisob-kitoblariga koʻra, toʻliq bosib oʻtilgan bitta test qochishi uchun tadqiqotchilar taxminan 6,6 million tokenni qayta ishlashga 7,74 dollar sarflashgan. Bu oddiy avtomobilga sarflanadigan yoqilgʻi qiymatidan taxminan 500 marta koʻp demakdir. Avtonom transport uchun bu muhim cheklov hisoblanadi, chunki til modeli vazifani bajarishi mumkin, biroq uning hisoblash xarajatlari oddiy safar iqtisodiyotiga mutlaqo mos kelmaydi.

Qizigʻi shundaki, modellarning ayrimlari umuman mashina boshqaruvini oʻz qoʻliga olishni istamagan. Mualliblarning soʻzlariga koʻra, ayniqsa GPT-6 Astra boʻsh turargohda va qatʼiy tezlik cheklovlarida ham xavfsizlik mulohazalarini roʻkach qilib, boshqaruvdan bir necha bor bosh tortgan. Tadqiqotchilar soʻrovlarni oʻzgartirib koʻrishganiga qaramay, modellarning baʼzilari haqiqiy mashina oldida turganini anglab, uni boshqarishni rad etishda davom etgan.

Sunʼiy intellektAvtomobilOpenAIGPT-6 AstraTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaAnthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqda17 sentabr 02:25OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiOpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldi15 sentabr 01:55OpenAI agentlari xavfsiz maʼlumotlar bazalariga hujum qilgani aniqlandiOpenAI agentlari xavfsiz maʼlumotlar bazalariga hujum qilgani aniqlandi25 sentabr 20:53OpenAI bosh direktori oʻrinbosari Brad Lightcap kompaniyani tark etdiOpenAI bosh direktori oʻrinbosari Brad Lightcap kompaniyani tark etdi11 avgust 23:27Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdi11 avgust 04:55OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdi8 avgust 03:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi