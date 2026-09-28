Uchuvchi uch soatlik parvozda osmonda Mona Lizani chizdi

·50·Dunyo
Uchuvchi uch soatlik parvozda osmonda Mona Lizani chizdi

AQSHning Arkanzas shtatidagi mahoratli uchuvchi oddiy parvozni noodatiy san’at asariga aylantirdi. U samolyotning GPS parvoz yo‘nalishidan foydalanib, Leonardo da Vinchining mashhur «Mona Liza» asarini osmonda chizdi.

Uchuvchi Arkanzas shtatidagi Bentonvill shahridagi aeroportdan havoga ko‘tarilib, Arkanzas va Oklaxoma shtatlari chegarasi yaqinida maxsus rejalashtirilgan yo‘nalish bo‘ylab uchgan. U Cessna R182 samolyotida aniq hisoblangan burilishlarni amalga oshirib, parvoz kuzatuvida qolgan izlar orqali mashhur portretga o‘xshash tasvir hosil qilgan.

Bu noodatiy «havodagi rasm» oldindan puxta rejalashtirilgan. Samolyot yo‘nalishida yuz qiyofasi, sochlar va Mona Lizaning umumiy tashqi chiziqlarini aks ettirish uchun ko‘plab aniq hisoblangan burilishlar amalga oshirilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, uchuvchi bosib o‘tgan umumiy yo‘nalish taxminan 35 milni tashkil etgan. Osmondagi ushbu san’at asarini yaratish uchun esa qariyb uch soat vaqt ketgan.

Parvoz davomida uchuvchi oldindan belgilangan GPS yo‘nalishiga qat’iy amal qilgan. Chunki yo‘nalishdan hatto kichik og‘ish ham yakunda hosil bo‘ladigan portret shaklini o‘zgartirib yuborishi mumkin edi.

Noodatiy parvoz maxsus parvozlarni kuzatish saytlarida ham katta qiziqish uyg‘otdi. Ma’lum qilinishicha, 73 mingdan ortiq kishi samolyot harakatini real vaqt rejimida kuzatgan.

Parvoz yo‘nalishi aks etgan suratlar va videolar tez orada ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Foydalanuvchilar uchuvchining mahoratli boshqaruvi, GPS texnologiyasi va san’atni birlashtirgan ijodiy g‘oyasiga yuqori baho berdi.

Mona LizaBentonvill aeroportCessna R182GPS parvoz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi13 sentabr 00:48Misrlik nasroniy yigit Umra yo‘llanmasini qo‘shnisiga sovg‘a qildiMisrlik nasroniy yigit Umra yo‘llanmasini qo‘shnisiga sovg‘a qildi3 sentabr 10:47Yevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildiYevropa bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni keskin cheklovchi qarorni e’lon qildi17 sentabr 13:51Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?8 sentabr 13:19Nyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiNyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldi28 avgust 12:58Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiGlazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi13 avgust 18:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota