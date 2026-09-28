Hushsiz ilonga sun’iy nafas berib qutqargan erkak hammani hayratda qoldirdi
Hindistonda bir erkak hushsiz holda topilgan ilonni qutqarishga urinib, unga sun’iy nafas berdi. Uning noodatiy harakatlari aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib, foydalanuvchilarning katta qiziqishiga sabab bo‘ldi.
Voqea Gujarat shtatidagi Vapi shahrida sodir bo‘lgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, ilon kimyoviy moddalar aralashgan suvga tushib ketganidan keyin harakatsiz holda topilgan.
Erkak ilonni suvdan olib chiqib, uni qayta tiriltirishga harakat qilgan. U buning uchun ilonga og‘izdan og‘izga nafas berish usulidan foydalangan.
Qutqaruv harakatlari bir necha daqiqa davom etgan. Shundan so‘ng ilonda harakatlanish belgilari paydo bo‘la boshlagan va ma’lum vaqt o‘tib, u hushiga kelgani aytilmoqda.
Ilonni qutqarish jarayoni tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda virusdek tarqaldi. Kadrlarni ko‘rgan foydalanuvchilar erkakning ilonni saqlab qolishga bo‘lgan urinishidan hayratlangan va turli munosabatlar bildirgan.
Noodatiy qutqaruv voqeasi internetda sezilarli e’tibor qozondi. Videolavha turli ijtimoiy tarmoqlarda keng ulashilib, ilonning qutqarilishiga bo‘lgan qiziqish yanada ortdi.
Izohlar 0
…