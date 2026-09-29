Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi 2009-2010 va 2017-2018 mavsumlari oralig‘ida 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi.
- Klub rahbariyati bu ayblovlarni qat’iyan rad etib, o‘zining begunohligini tasdiqlovchi inkor etib bo‘lmaydigan dalillarga ega ekanligini bildirdi.
- Manchester Siti o‘z pozitsiyasini himoya qilishda murosasiz bo‘lib, zarur bo‘lsa, eng yuqori sud organlarigacha borishini ma’lum qildi.
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti klubi mustaqil komissiya tomonidan 115 ta alohida moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topilganidan soʻng keskin bayonot bilan chiqdi. Mazkur voqea ingliz futboli tarixidagi eng yirik huquqiy qarama-qarshiliklardan biriga sabab boʻlishi kutilmoqda, chunki klub rahbariyati ayblovlarni qatʼiyan rad etib, oʻz haqiqatini sud orqali isbotlashga qasamyod qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va yetakchi sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, tergov harakatlari 2009-2010 hamda 2017-2018 mavsumlari oraligʻidagi davrni oʻz ichiga olgan. Uzoq davom etgan tekshiruvlardan soʻng mustaqil komissiya oʻz qarorini eʼlon qildi va bu butun futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Manchester Siti rahbariyati esa chiqarilgan hukmdan hayratda ekanini va bunga mutlaqo qoʻshilmasligini bildirdi.
Klubning rasmiy javobi va dalillarKlub matbuot xizmati tarqatgan bayonotda Manchester Siti Premer-liga komissiyasining xulosasidan ham hafsalasi pir boʻlgani, ham ajablangani taʼkidlangan. Rahbariyatning fikricha, klub qoʻyilgan barcha ayblovlar boʻyicha oʻzining begunohligini tasdiqlovchi inkor etib boʻlmaydigan dalillar bazasiga ega. Manchester Siti barcha tegishli tartibga soluvchi va huquqiy instansiyalarda kurashni davom ettirishini qatʼiy maʼlum qildi.
Bayonotda aytilishicha, klub oʻz pozitsiyasini himoya qilishda murosasiz boʻladi va zarurat tugʻilsa, eng yuqori sud organlarigacha boradi. Ushbu qatʼiy pozitsiya jamoaning soʻnggi yillardagi mislsiz ichki gʻalabalari va mavqeiga soya solishga urinishlarga qarshi qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholanmoqda.
Apellyatsiya jarayoni va keyingi qadamlarManchester Siti huquqshunoslar guruhi komissiya hisobotini diqqat bilan oʻrganib chiqib, unda bir qator jiddiy moddiy xatolar mavjudligini taʼkidlamoqda. Klub hujjatdagi mantiqiy xulosalar tanqidiy tahlilga bardosh bermasligini va chiqarilgan qaror asossiz ekanini bildirdi. Shu boisdan asosiy eʼtibor Etihad stadioni vakillarini ogʻir sport sanksiyalaridan saqlab qolishga qaratilgan apellyatsiya jarayoniga qaratiladi.
Klub oʻz bayonotida Premer-liga jarayoni hali yakunlanmaganini eslatib oʻtdi. Manchester Siti huquq, tamoyil va faktlar boʻyicha aniq xatolarga yoʻl qoʻyilgani hamda hukm xavfli tus olgani sababli mavjud apellyatsiya yoʻllaridan toʻliq foydalanishini qatʼiy tasdiqladi.
Izohlar 0
…