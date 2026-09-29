Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi

·38·Sport
Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi 2009-2010 va 2017-2018 mavsumlari oralig‘ida 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildi.
  • Klub rahbariyati bu ayblovlarni qat’iyan rad etib, o‘zining begunohligini tasdiqlovchi inkor etib bo‘lmaydigan dalillarga ega ekanligini bildirdi.
  • Manchester Siti o‘z pozitsiyasini himoya qilishda murosasiz bo‘lib, zarur bo‘lsa, eng yuqori sud organlarigacha borishini ma’lum qildi.

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti klubi mustaqil komissiya tomonidan 115 ta alohida moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topilganidan soʻng keskin bayonot bilan chiqdi. Mazkur voqea ingliz futboli tarixidagi eng yirik huquqiy qarama-qarshiliklardan biriga sabab boʻlishi kutilmoqda, chunki klub rahbariyati ayblovlarni qatʼiyan rad etib, oʻz haqiqatini sud orqali isbotlashga qasamyod qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va yetakchi sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, tergov harakatlari 2009-2010 hamda 2017-2018 mavsumlari oraligʻidagi davrni oʻz ichiga olgan. Uzoq davom etgan tekshiruvlardan soʻng mustaqil komissiya oʻz qarorini eʼlon qildi va bu butun futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Manchester Siti rahbariyati esa chiqarilgan hukmdan hayratda ekanini va bunga mutlaqo qoʻshilmasligini bildirdi.

Klubning rasmiy javobi va dalillar

Klub matbuot xizmati tarqatgan bayonotda Manchester Siti Premer-liga komissiyasining xulosasidan ham hafsalasi pir boʻlgani, ham ajablangani taʼkidlangan. Rahbariyatning fikricha, klub qoʻyilgan barcha ayblovlar boʻyicha oʻzining begunohligini tasdiqlovchi inkor etib boʻlmaydigan dalillar bazasiga ega. Manchester Siti barcha tegishli tartibga soluvchi va huquqiy instansiyalarda kurashni davom ettirishini qatʼiy maʼlum qildi.

Bayonotda aytilishicha, klub oʻz pozitsiyasini himoya qilishda murosasiz boʻladi va zarurat tugʻilsa, eng yuqori sud organlarigacha boradi. Ushbu qatʼiy pozitsiya jamoaning soʻnggi yillardagi mislsiz ichki gʻalabalari va mavqeiga soya solishga urinishlarga qarshi qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholanmoqda.

Apellyatsiya jarayoni va keyingi qadamlar

Manchester Siti huquqshunoslar guruhi komissiya hisobotini diqqat bilan oʻrganib chiqib, unda bir qator jiddiy moddiy xatolar mavjudligini taʼkidlamoqda. Klub hujjatdagi mantiqiy xulosalar tanqidiy tahlilga bardosh bermasligini va chiqarilgan qaror asossiz ekanini bildirdi. Shu boisdan asosiy eʼtibor Etihad stadioni vakillarini ogʻir sport sanksiyalaridan saqlab qolishga qaratilgan apellyatsiya jarayoniga qaratiladi.

Klub oʻz bayonotida Premer-liga jarayoni hali yakunlanmaganini eslatib oʻtdi. Manchester Siti huquq, tamoyil va faktlar boʻyicha aniq xatolarga yoʻl qoʻyilgani hamda hukm xavfli tus olgani sababli mavjud apellyatsiya yoʻllaridan toʻliq foydalanishini qatʼiy tasdiqladi.

Manchester SitiPremer-ligaMoliyaviy qoidabuzarlikFutbol yangiliklariApellyatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiAngliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiBugun 21:33Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqdaManchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda26 sentabr 01:11Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiJo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiBugun 14:54Maurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdiMaurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdiBugun 11:58Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiBugun 01:10Roberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdiRoberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdi27 sentabr 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi