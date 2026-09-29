Ueyn Runi Manchester Siti unvonlarini qaytarib olishga qarshi chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Yunaytedning sobiq hujumchisi Ueyn Runi, Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda ayblanganiga qaramay, klubning avvalgi chempionlik unvonlari tortib olinmasligi kerakligini ma'lum qildi.
- Runi, agar chempionlikdan mahrum etilsa va medallar ikkinchi o'rinni egallagan jamoaga berilsa, bu adolatsizlik bo'lishini ta'kidladi, chunki g'alabalar maydonda hal qilinishi kerak.
Angliya Premyer-ligasining soʻnggi yillardagi eng yirik moliyaviy mojarolaridan biri futbol jamoatchiligi va sobiq oʻyinchilar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Manchester Yunayted klubining afsonaviy hujumchisi Ueyn Runi Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topilganiga qaramay, klubning avvalgi chempionlik unvonlari tortib olinmasligi kerakligini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, mustaqil komissiya tomonidan eʼlon qilingan qoidabuzarliklar ingliz futbolida misli koʻrilmagan huquqiy jarayonni boshlab yuborgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, koʻrib chiqilgan davr mobaynida Manchester Siti rahbariyati soxta shartnomalar tuzish va moliyalashtirish sxemalaridan foydalangan. Xususan, Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd orqali klubga 900 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ yoʻnaltirilib, daromadlar sunʼiy ravishda oshirilgan va xarajatlar yashirilgan. Shuningdek, rasmiy qarorda amaldagi chempionlar toʻrt yillik tergov jarayoniga toʻsqinlik qilishga urinib, Premyer-liga hamda UEFA cheklovlarini chetlab oʻtgani taʼkidlangan.
Medaldan voz kechish va maydondagi mehnatUeyn Runi Stick to United podkastida soʻz yuritarkan, 2011–2012 yilgi mavsum yakunida Roberto Manchini jamoasidan toʻplar nisbatiga koʻra ikkinchi oʻrinda qolgan Manchester Yunayted tarkibida boʻlganini esladi. Agar Manchester Siti chempionlikdan mahrum etilsa va medallar ikkinchi oʻrinni egallagan jamoaga taqdim etilsa, u buni qabul qilmasligini aytdi. Sobiq hujumchining fikricha, oʻsha mavsumda maydonda yetarli darajada harakat qilinmagan va chempionlik kabinetda, yashil maydondan tashqarida hal qilinishi adolatsizlikdir.
Runi oʻz chiqishida raqib jamoa futbolchilarining oʻsha gʻalabalar uchun qattiq mehnat qilganini eʼtirof etib, ularga nisbatan insoniy tushunish bilan qarashini bildirdi. Agar xuddi shunday holat Manchester Yunayted boshiga tushganda va uning oʻz medallari tortib olinganida, bu un uchun ogʻir zarba boʻlishini taʼkidladi. Shu bois u oʻtmishdagi tarixiy natijalarni qayta yozish va unvonlarni olib qoʻyish tarafdori emasligini qatʼiy bildirdi.
Qattiq sport sanksiyalari talabiBiroq, oʻtmishdagi titulllarni saqlab qolish tarafdori boʻlishiga qaramay, Runi kelgusida qattiq intizomiy choralar koʻrilishi shartligini talab qilmoqda. Uning fikricha, aniqlangan jiddiy qoidabuzarliklar uchun klub eng quyi ligaga tushirib yuborilishi va keyingi uch-toʻrt mavsum davomida transfer xarajatlariga qatʼiy cheklovlar qoʻyilishi kerak. Bu esa kelgusida boshqa klublarga ham saboq boʻlishi lozimligini koʻrsatadi.
Hozirgi vaqtda Manchester Siti klubi barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib, chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya berishga hozirlanmoqda. Oldinda klub uchun aniq jazoni belgilovchi alohida yopiq sud majlisi kutib turibdi. Ushbu misli koʻrilmagan huquqiy kurash ingliz futbolining asosiy mavzusiga aylanib, yaqin oylar davomida oʻz yechimini kutishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…