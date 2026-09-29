Ueyn Runi Manchester Siti unvonlarini qaytarib olishga qarshi chiqdi

·32·Sport
Ueyn Runi Manchester Siti unvonlarini qaytarib olishga qarshi chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Yunaytedning sobiq hujumchisi Ueyn Runi, Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda ayblanganiga qaramay, klubning avvalgi chempionlik unvonlari tortib olinmasligi kerakligini ma'lum qildi.
  • Runi, agar chempionlikdan mahrum etilsa va medallar ikkinchi o'rinni egallagan jamoaga berilsa, bu adolatsizlik bo'lishini ta'kidladi, chunki g'alabalar maydonda hal qilinishi kerak.

Angliya Premyer-ligasining soʻnggi yillardagi eng yirik moliyaviy mojarolaridan biri futbol jamoatchiligi va sobiq oʻyinchilar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Manchester Yunayted klubining afsonaviy hujumchisi Ueyn Runi Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topilganiga qaramay, klubning avvalgi chempionlik unvonlari tortib olinmasligi kerakligini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, mustaqil komissiya tomonidan eʼlon qilingan qoidabuzarliklar ingliz futbolida misli koʻrilmagan huquqiy jarayonni boshlab yuborgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, koʻrib chiqilgan davr mobaynida Manchester Siti rahbariyati soxta shartnomalar tuzish va moliyalashtirish sxemalaridan foydalangan. Xususan, Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd orqali klubga 900 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ yoʻnaltirilib, daromadlar sunʼiy ravishda oshirilgan va xarajatlar yashirilgan. Shuningdek, rasmiy qarorda amaldagi chempionlar toʻrt yillik tergov jarayoniga toʻsqinlik qilishga urinib, Premyer-liga hamda UEFA cheklovlarini chetlab oʻtgani taʼkidlangan.

Medaldan voz kechish va maydondagi mehnat

Ueyn Runi Stick to United podkastida soʻz yuritarkan, 2011–2012 yilgi mavsum yakunida Roberto Manchini jamoasidan toʻplar nisbatiga koʻra ikkinchi oʻrinda qolgan Manchester Yunayted tarkibida boʻlganini esladi. Agar Manchester Siti chempionlikdan mahrum etilsa va medallar ikkinchi oʻrinni egallagan jamoaga taqdim etilsa, u buni qabul qilmasligini aytdi. Sobiq hujumchining fikricha, oʻsha mavsumda maydonda yetarli darajada harakat qilinmagan va chempionlik kabinetda, yashil maydondan tashqarida hal qilinishi adolatsizlikdir.

Runi oʻz chiqishida raqib jamoa futbolchilarining oʻsha gʻalabalar uchun qattiq mehnat qilganini eʼtirof etib, ularga nisbatan insoniy tushunish bilan qarashini bildirdi. Agar xuddi shunday holat Manchester Yunayted boshiga tushganda va uning oʻz medallari tortib olinganida, bu un uchun ogʻir zarba boʻlishini taʼkidladi. Shu bois u oʻtmishdagi tarixiy natijalarni qayta yozish va unvonlarni olib qoʻyish tarafdori emasligini qatʼiy bildirdi.

Qattiq sport sanksiyalari talabi

Biroq, oʻtmishdagi titulllarni saqlab qolish tarafdori boʻlishiga qaramay, Runi kelgusida qattiq intizomiy choralar koʻrilishi shartligini talab qilmoqda. Uning fikricha, aniqlangan jiddiy qoidabuzarliklar uchun klub eng quyi ligaga tushirib yuborilishi va keyingi uch-toʻrt mavsum davomida transfer xarajatlariga qatʼiy cheklovlar qoʻyilishi kerak. Bu esa kelgusida boshqa klublarga ham saboq boʻlishi lozimligini koʻrsatadi.

Hozirgi vaqtda Manchester Siti klubi barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib, chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya berishga hozirlanmoqda. Oldinda klub uchun aniq jazoni belgilovchi alohida yopiq sud majlisi kutib turibdi. Ushbu misli koʻrilmagan huquqiy kurash ingliz futbolining asosiy mavzusiga aylanib, yaqin oylar davomida oʻz yechimini kutishi kutilmoqda.

Ueyn RuniManchester SitiPremyer-ligaFutbolMoliyaviy feyr-pley
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi25 sentabr 20:35Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiAngliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdiKecha 21:33Manchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkinManchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkin27 sentabr 23:33Manchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimiManchester Siti oʻtgan titul va sovrinlaridan mahrum etilmaydimi26 sentabr 22:56Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdiErling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdi21 sentabr 12:59Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi15 sentabr 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi