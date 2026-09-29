Koinotda simsiz quvvatlash: Star Catcher fazoda noyob sinov oʻtkazadi

·31·Texno
Koinotda simsiz quvvatlash: Star Catcher fazoda noyob sinov oʻtkazadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Star Catcher Industries 2026-yil oktabr oyida Protostar nomli eksperimental sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchirib, orbitada mustaqil harakatlanuvchi ikkita kosmik apparat oʻrtasida simsiz energiya uzatish texnologiyasini ilk bor sinovdan oʻtkazadi.
  • Ushbu sinov muvaffaqiyatli boʻlsa, koinotda oʻziga xos energiya tarmoqlarini yaratish yoʻlidagi muhim qadam tashlanadi.

AQShning Star Catcher Industries kompaniyasi orbitada mustaqil harakatlanuvchi ikkita kosmik apparat oʻrtasida simsiz energiya uzatish texnologiyasini ilk bor sinovdan oʻtkazishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Protostar deb nomlangan eksperimental sunʼiy yoʻldoshni 2026-yil oktabr oyida Vandenberg bazasidan SpaceX Transporter-18 missiyasi doirasida fazoga uchratish rejalashtirilgan. Ushbu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, koinotda oʻziga xos energiya tarmoqlarini yaratish yoʻlidagi muhim qadam tashlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rejaga koʻra, orbitaga chiqqandan soʻng Protostar oʻzidan odatiy quyosh panellari bilan jihozlangan kichik kubsatni ajratib oladi. Shundan soʻng asosiy qurilma mustaqil ravishda mazkur yoʻldoshni topib, uning harakatini kuzatib borishi va quyosh elementlari tomon optik energiya nurini yoʻnaltirishi lozim. Muhandislar kubsat qancha energiya qabul qilib olganini hamda uzatish qanchalik samarali boʻlganini oʻlchab koʻradilar.

Mazkur yagona tajriba davomida kompaniya bir vaqtning oʻzida bir nechta muhim texnologiyalarni tekshirib koʻrishni maqsad qilgan. Bularga boshqa kosmik apparatni aniqlash, uni kuzatib borish va masofadan turib energiya uzatish kiradi. Star Catcher ushbu tizimning ayrim qismlarini avvalroq ham sinovdan oʻtkazgan edi.

Fazoviy texnologiyalar evolyutsiyasi

Xususan, optik energiya uzatish texnologiyasi Yerda — NASAning Kennedi nomidagi kosmik markazida namoyish etilgan edi. Shuningdek, 2025-yil oxirida Sextant Alpha missiyasi doirasida kosmik apparatlarni aniqlash va kuzatish dasturiy taʼminoti orbitada muvaffaqiyatli tekshirildi. Protostar sunʼiy yoʻldoshi aynan ana shu ishlanmalarni yagona tizimga birlashtirishi kerak.

Agar sinovlar ijobiy natija bersa, Star Catcher jismonan oʻzaro bogʻlanmagan ikki qurilma oʻrtasida real orbital sharoitlarda oʻlchanadigan miqdordagi energiyani uzatish mumkinligini isbotlaydi. Istiqbolda kompaniya orbitada yaxlit energiya tarmogʻini barpo etishni niyat qilgan. Buning natijasida sunʼiy yoʻldoshlar oʻz quyosh panellarining imkoniyatlari bilan cheklanib qolmasdan, tashqi manbalardan qoʻshimcha quvvat olish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Star Catcher taqdim etayotgan imkoniyatlardan Yerni kuzatuvchi sunʼiy yoʻldoshlar, harbiy apparatlar hamda energiya talab yuqori boʻlgan orbital hisoblash markazlari foydalanuvchi sifatida manfaatdor boʻlishi mumkin. Hozirning oʻzida sanoat vakillari ushbu texnologiyaga katta qiziqish bildirmoqda.

Moliyalashtirish va kelajakdagi rejalar

Kompaniya energiya sotib olish boʻyicha allaqachon oʻnta shartnoma imzolagan boʻlib, ular orasida Starcloud, Loft Orbital, Astro Digital va Aethero kabi firmalar bor. Shuningdek, potentsial mijozlardan 40 tadan ortiq niyat xatlari olingan. Moliyaviy tomonlama ham ishlar koʻngildagidek ketmoqda: startap 88 million dollar miqdorida venchur sarmoyasini jalb qildi va AQSh Kosmik kuchlaridan 60 million dollarlik STRATFI kontraktini qoʻlga kiritdi.

Parallel ravishda Star Catcher faqat texnologiyani namoyish etish bilan cheklanib qolmay, balki mijozlarni amaliy energiya bilan taʼminlashga moʻljallangan keyingi avloddagi yirikroq apparatni ham ishlab chiqmoqda. Yaqinlashib kelayotgan Protostar parvozi sunʼiy yoʻldoshlar oʻrtasida simsiz quvvat uzatish gʻoyasi naqadar hayotiy ekanini va bevosita orbitada toʻlaqonli energiya infratuzilmasini yaratish mumkinligini yaqqol koʻrsatib beradi.

KoinotTexnologiyaSuniyYoldoshStarCatcherInnovatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiOʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdi31 iyul 07:52Shveysariyalik olimlar barmoqlarda yuruvchi robot-qoʻlni yaratdiShveysariyalik olimlar barmoqlarda yuruvchi robot-qoʻlni yaratdiKecha 02:22Yevropa kosmik parvozlar sonini oshirmoqchi, biroq AQShdan ortda qolmoqdaYevropa kosmik parvozlar sonini oshirmoqchi, biroq AQShdan ortda qolmoqda27 sentabr 18:27Muhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdiMuhandislar oʻta mustahkam va noyob issiqlik izolyatorini yaratishdi20 sentabr 12:21Starcloud kompaniyasi fazoda ilk bor Bitcoin Mayningini amalga oshiradiStarcloud kompaniyasi fazoda ilk bor Bitcoin Mayningini amalga oshiradi23 sentabr 09:30Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyada19 sentabr 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi