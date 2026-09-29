Xotinimga ikkinchi xotin olmoqchiligimni aytdim: ayolim bitta shart bilan rozi bo‘ldi...

·58·Jamiyat
Xotinimga ikkinchi xotin olmoqchiligimni aytdim: ayolim bitta shart bilan rozi bo‘ldi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erkak ikkinchi xotin olmoqchi bo'lganida, xotini bunga bir shart bilan rozi bo'ladi: u kelin bo'ladigan ayolga telefon qilib, ba'zi haqiqatlarni aytmoqchi.
  • Ma'lum bo'lishicha, bu ayol erkakning singlisi bo'lib, xotini og'ir kasalligi tufayli farzandlariga uning singlisini onalik qilishini istagan.
  • Xotini o'limidan oldin bolalari uchun eng yaxshi onani tanlab, ularning taqdirini himoya qilishga qaror qilgan.

Xotinimga ikkinchi xotin olmoqchiligimni aytdim, ayolim esa roziman, faqat bitta shartim bor, dedi.

«Qanday shart?» — dedim.

«Men u ayolga telefon qilib, ba’zi haqiqatlarni aytaman», — dedi.

«Men uning telefon raqamini bermayman senga», — dedim.

Shunda ayolim: «Berishingiz shart emas. Uning raqami menda bor. Uni juda yaxshi taniyman», — dedi.

Men shokka tushib qoldim.

«Kim deb o‘ylayapsan?» — deganimda, ayolim:
«Men uni sizdan ham yaxshi taniyman. U ayol…»

​​«U ayol — mening singlim. Bu o‘yinni o‘zim xohlab uyushtirdim. Singlimni ham zo‘rg‘a ko‘ndirdim. Dadasi, xijolat bo‘lmang. Singlimga ko‘ngil qo‘yishingizni juda-juda istadim. Sababi, u mening jigarim, bolalarimning xolasi, mendan so‘ng bolalarimga yagona onalik qila oladigan inson. Singlim bilan baxtli bo‘lishlaringizni juda-juda istayman, chunki mening umrim oz qolgan. Shifokor uzog‘i uch oy hayotim qolganligini aytdi. Afsus bu bedavo dardni juda kech aniqladik. Men og‘ir dardga chalinganman. Shuning uchun farzandlarimga eng yaxshi onani o‘zim tanlashni xohladim. Meni kechiring lekin shunga majbur edim.»

Ba’zida erkaklar ayollarga oson tutishadi, lekin ularni Alloh ojiza deb qo‘ygan. Ayollar quvvat jihatdan ojiza bo‘lsalarda, farzandlarining xavfsizligi uchun eng xavfli insonga aylana olishadi. Ayol kishining ichidan nimalar o‘tayotganini erkak kishi tushunmaydi. Balki shuning uchundir, erkaklarning qahri qattiqroq, ayollar esa, aksincha, yumshoq ko‘ngil, mehribon bo‘lishadi.

Xulosa: Inson farzandlarini hech kimga ishonmaydi. Shuning uchun ular kelajagi uchun eng to‘g‘ri tanlovni qilishga harakat qilishadi. Ko‘p hollarda ikkinchi ayol kelganda, erning bolalariga yaxshi munosabat bildirishmaydi. Bundan esa onalar qattiq xavotirga tushishadi. Shuning uchun eng to‘g‘ri tanlov jigarlar, deb hisoblanadi. Bunday holatlar tevaragimizda ko‘p uchrab turmoqda. Opa-singilning bir-biriga bo‘lgan mehri kuchli bo‘lganligi sababli, yon-atrofdagilar bu holatga salbiy fikrlar bildirishmaydi.

KASALLIKLAR TV Telegram kanalidan olindi

oilaviy munosabatlarijtimoiy hikoyalarayollar taqdirioila qadriyatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradi2 sentabr 12:45Uy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolikUy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolik19 sentabr 17:46Prezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildiPrezident topshirig‘i zudlik bilan bajarildi: Dilnoza Rejabovaga polkovnik unvoni berildi13 sentabr 10:15DXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiDXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasi19 sentabr 18:04Namanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiNamanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindi17 sentabr 18:0410 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentabr 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)