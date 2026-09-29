Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdi

·37·Sport
Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini to'qqiz mavsum davomida moliyaviy qoidalarni buzganlikda va liganing surishtiruv jarayoniga to'sqinlik qilganlikda aybdor deb topdi.
  • Klub homiylik shartnomalarini soxtalashtirish va yashirin moliyalashtirish orqali daromadlarini sun'iy ravishda oshirib, 900 million funt sterlingdan oshiq moliyaviy qallobliklarni amalga oshirgan.
  • Manchester Siti o'zini aybsiz deb biladi va qarorga qarshi apellyatsiya berishini ma'lum qildi.

Angliya Premer-ligasi rasmiy bayonot eʼlon qilib, mustaqil komissiya qaroriga koʻra Manchester Siti klubi moliyaviy qoidalarni jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topilganini tasdiqladi. Mazkur qaror oʻzbekistonlik va jahon futbol jamoatchiligi uchun katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki gap nafaqat chempionat tarixidagi eng yirik intizomiy ish, balki klubning oʻn yillik faoliyatiga daxldor jiddiy ayblovlar haqida bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mustaqil komissiya tekshiruviga koʻra, klub ketma-ket toʻqqiz mavsum davomida moliyaviy qoidalarga zid ravishda harakat qilgan hamda liganing surishtiruv jarayoniga toʻsqinlik qilishga urinib, koʻp martaba hamkorlik qilish majburiyatini bajarmagan. Aniqlanishicha, tekshiruv nafaqat qoidabuzarliklarning oʻzini, balki klubning tergovga nisbatan adovatli va gʻayrioddiy harakatlarini ham fosh etgan.

Soxta homiylik shartnomalari va yashirin moliyalashtirish

Surishtiruv jarayonida fosh etilgan sxemalarga koʻra, Manchester Siti oʻz homiylari bilan soxta shartnomalar tuzib, daromadlarni sunʼiy ravishda oshirgan. Ushbu yashirin moliyalashtirish sxemasi doirasida homiy kompaniyalar shartnoma summalarining faqatgina kichik bir qismini toʻlagan, qolgan mablagʻ esa klubga egalik qiluvchi Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) tomonidan moliyalashtirilgan.

Mazkur moliyaviy qallobliklar koʻlami 900 million funt sterlingdan oshib ketgani aniqlandi. Komissiya xulosasiga koʻra, bu sxemalardan asosiy maqsad klub daromadlarini sunʼiy ravishda oshirish va xarajatlarni kamaytirish orqali moliyaviy qoidalarga rioya qilayotgandek koʻrsatish boʻlgan. Natijada klub oʻz auditorlari va futbol regulyatorlaridan haqiqiy moliyaviy ahvolini yashirib kelgan.

Premer-liga rahbariyati va klubning munosabati

Premer-liga bosh ijrochi direktori Richard Masters yuzaga kelgan vaziyatning oʻta jiddiyligini taʼkidlab, bu ish Premer-liga tarixidagi eng ahamiyatli intizomiy ish ekanini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy qaror Manchester Siti qariyb oʻn yil davomida liganing qoidalarini muntazam ravishda buzib kelganini toʻliq fosh etadi.

Oʻz navbatida, Manchester Siti komissiya xulosalarini qatʼiyan rad etib, bayonot bilan chiqdi. Klub oʻzini butunlay aybsiz deb bilishini va qarorga qarshi zudlik bilan apellyatsiya berishini bildirdi. Klub vakillari ushbu xulosada huquqiy, prinsipial hamda faktik xatolar mavjudligini taʼkidlab, oʻz pozitsiyasini himoya qilishda davom etishini maʼlum qildi.

Manchester SitiPremer-ligaFutbolMoliyaviy qoidabuzarlikAngliya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiBugun 21:53Manchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqdaManchester Siti aybdor deb topildi, Premyer-liga klublari kompensatsiya talab qilmoqda26 sentabr 01:11Manchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkinManchester Siti 115 ta ayblov boʻyicha jiddiy sport sanksiyalariga duch kelishi mumkin27 sentabr 23:33Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydi6 sentabr 20:50Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda27 sentabr 22:35Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi25 sentabr 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi