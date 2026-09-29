Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasi Manchester Siti klubini to'qqiz mavsum davomida moliyaviy qoidalarni buzganlikda va liganing surishtiruv jarayoniga to'sqinlik qilganlikda aybdor deb topdi.
- Klub homiylik shartnomalarini soxtalashtirish va yashirin moliyalashtirish orqali daromadlarini sun'iy ravishda oshirib, 900 million funt sterlingdan oshiq moliyaviy qallobliklarni amalga oshirgan.
- Manchester Siti o'zini aybsiz deb biladi va qarorga qarshi apellyatsiya berishini ma'lum qildi.
Angliya Premer-ligasi rasmiy bayonot eʼlon qilib, mustaqil komissiya qaroriga koʻra Manchester Siti klubi moliyaviy qoidalarni jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topilganini tasdiqladi. Mazkur qaror oʻzbekistonlik va jahon futbol jamoatchiligi uchun katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki gap nafaqat chempionat tarixidagi eng yirik intizomiy ish, balki klubning oʻn yillik faoliyatiga daxldor jiddiy ayblovlar haqida bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mustaqil komissiya tekshiruviga koʻra, klub ketma-ket toʻqqiz mavsum davomida moliyaviy qoidalarga zid ravishda harakat qilgan hamda liganing surishtiruv jarayoniga toʻsqinlik qilishga urinib, koʻp martaba hamkorlik qilish majburiyatini bajarmagan. Aniqlanishicha, tekshiruv nafaqat qoidabuzarliklarning oʻzini, balki klubning tergovga nisbatan adovatli va gʻayrioddiy harakatlarini ham fosh etgan.
Soxta homiylik shartnomalari va yashirin moliyalashtirishSurishtiruv jarayonida fosh etilgan sxemalarga koʻra, Manchester Siti oʻz homiylari bilan soxta shartnomalar tuzib, daromadlarni sunʼiy ravishda oshirgan. Ushbu yashirin moliyalashtirish sxemasi doirasida homiy kompaniyalar shartnoma summalarining faqatgina kichik bir qismini toʻlagan, qolgan mablagʻ esa klubga egalik qiluvchi Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG) tomonidan moliyalashtirilgan.
Mazkur moliyaviy qallobliklar koʻlami 900 million funt sterlingdan oshib ketgani aniqlandi. Komissiya xulosasiga koʻra, bu sxemalardan asosiy maqsad klub daromadlarini sunʼiy ravishda oshirish va xarajatlarni kamaytirish orqali moliyaviy qoidalarga rioya qilayotgandek koʻrsatish boʻlgan. Natijada klub oʻz auditorlari va futbol regulyatorlaridan haqiqiy moliyaviy ahvolini yashirib kelgan.
Premer-liga rahbariyati va klubning munosabatiPremer-liga bosh ijrochi direktori Richard Masters yuzaga kelgan vaziyatning oʻta jiddiyligini taʼkidlab, bu ish Premer-liga tarixidagi eng ahamiyatli intizomiy ish ekanini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy qaror Manchester Siti qariyb oʻn yil davomida liganing qoidalarini muntazam ravishda buzib kelganini toʻliq fosh etadi.
Oʻz navbatida, Manchester Siti komissiya xulosalarini qatʼiyan rad etib, bayonot bilan chiqdi. Klub oʻzini butunlay aybsiz deb bilishini va qarorga qarshi zudlik bilan apellyatsiya berishini bildirdi. Klub vakillari ushbu xulosada huquqiy, prinsipial hamda faktik xatolar mavjudligini taʼkidlab, oʻz pozitsiyasini himoya qilishda davom etishini maʼlum qildi.
Izohlar 0
…