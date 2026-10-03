Qashqadaryoda ona va qiz o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlandi

·53·Jamiyat
Qashqadaryoda ona va qiz o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlandi

Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida ona va voyaga yetmagan qizi o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlangan. Hodisa bo‘yicha sud hujjatlari o‘rganildi.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea 2026 yil 29 aprel kuni Kasbi tumanidagi xonadonlardan birida sodir bo‘lgan. Ayol voyaga yetmagan qizining telefonda begona yigitlar bilan gaplashganini ko‘rib, uning telefonini olib qo‘ygan.

Qizi telefonini qaytarishni talab qilganidan so‘ng, ular o‘rtasida janjal kelib chiqqan. Shundan so‘ng qiz oshxona pichog‘ini olib, onasini qo‘rqitish maqsadida o‘z joniga qasd qilish bilan tahdid qilgan.

Ona qizining qo‘lidagi pichoqni olib qo‘yishga uringan vaqtda kutilmaganda uning hayoti uchun xavfli bo‘lgan og‘ir tan jarohati yetkazilgan.

Sudda ayol o‘z aybiga iqror bo‘lib, qilmishidan pushaymonligini bildirgan. Qizi esa onasiga nisbatan da’vosi yo‘qligini ma’lum qilgan.

Sud ayolni Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan aybdor deb topib, unga uch yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinlagan.

Kasbi tumaniQashqadaryo viloyatipichoqbozlikjinoyat kodeksi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildiQashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildiBugun 13:57Angrenda pichoqbozlik: ikki kishi vafot etdiAngrenda pichoqbozlik: ikki kishi vafot etdi24 aprel 15:35Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiQashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildi15 iyul 11:21Andijonda bir oilada besh egizak dunyoga keldiAndijonda bir oilada besh egizak dunyoga keldi6 iyul 22:0614 yoshli qizning yigiti PPX xodimini “shantaj” qilgani maʼlum boʻldi14 yoshli qizning yigiti PPX xodimini “shantaj” qilgani maʼlum boʻldi30 aprel 19:20Toshkentda ommaviy janjal: sakkiz yigitga jinoyat ishi qoʻzgʻatildiToshkentda ommaviy janjal: sakkiz yigitga jinoyat ishi qoʻzgʻatildi21 aprel 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi