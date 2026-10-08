Chirchiqda bank xodimi 13 fuqaroning 1,3 mlrd so‘m mablag‘ini o‘zlashtirdi

·30·Jamiyat
Chirchiqda bank xodimi 13 fuqaroning 1,3 mlrd so‘m mablag‘ini o‘zlashtirdi

Chirchiq shahrida tijorat banki xodimi 13 nafar fuqaroning omonat mablag‘larini o‘zlashtirgani fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Chirchiq shahar bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruv davomida holat aniqlangan.

Ma’lum bo‘lishicha, BXM bo‘limi boshlig‘i O. R. omonatchilar tomonidan bank kassasiga topshirilgan mablag‘larni kassa kirimiga rasmiylashtirmagan. Shu bilan birga, u fuqarolarning jamg‘arma hisobvaraqlariga go‘yoki pul mablag‘lari kiritilgani haqida noto‘g‘ri ma’lumotlar kiritgan.

Tekshiruvda bank xodimi ushbu mablag‘larni shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatgani aniqlangan. O‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilingan mablag‘ning umumiy miqdori 1,3 mlrd so‘mni tashkil etgan.

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya’ni o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Hozirda ish doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda.

ChirchiqBankOmonatO‘zlashtirish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chirchiqda yuk mashinasining yarim tirkamasi xonadonga urildiChirchiqda yuk mashinasining yarim tirkamasi xonadonga urildi15 sentabr 15:29Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)11 sentabr 08:29Shampun idishlaridagi 11,8 kg zahar: yirik kontrabandaning oldi olindiShampun idishlaridagi 11,8 kg zahar: yirik kontrabandaning oldi olindi25 iyul 14:57Chirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldiChirchiqda dahshatli YTH: Lasetti daraxtga urilib, haydovchi halok bo‘ldi24 iyul 16:16Mushuklarni ovqatlantirgani uchun jarimaga tortilgan pensioner ayol vafot etdiMushuklarni ovqatlantirgani uchun jarimaga tortilgan pensioner ayol vafot etdi23 iyul 19:03O‘rtachirchiqda kredit qarzdorligi sababli, garovdagi uy auksionga chiqarildiO‘rtachirchiqda kredit qarzdorligi sababli, garovdagi uy auksionga chiqarildi13 iyul 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi