“Metsenat” loyihasi 100 nafar iqtidorli talabaga 10 mln so‘mdan grant ajratdi

·39·Jamiyat
“Metsenat” loyihasi 100 nafar iqtidorli talabaga 10 mln so‘mdan grant ajratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Metsenat» xayriya loyihasi doirasida «Mustaqillik-35» ta’lim granti yakunlari bo‘yicha 100 nafar iqtidorli talabaga o‘qish to‘lov-shartnoma pullarini qoplash uchun 10 million so‘mdan, jami 1 milliard so‘mlik moliyaviy yordam ajratildi.
  • Tanlovda 15 290 ta ariza kelib tushgan bo‘lib, g‘oliblar orasida 67 nafari qizlar, 33 nafari yigitlar tashkil etdi.
  • Grant mablag‘lari iqtisodiyot, filologiya, tibbiyot, yurisprudensiya kabi turli sohalar bo‘yicha taqsimlandi.

Iqtidorli, ammo moddiy jihatdan ko‘makka muhtoj yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan «Metsenat» xayriya loyihasi doirasida uzoq kutilgan «Mustaqillik-35» ta’lim granti yakunlari rasman e’lon qilindi. Tanlov natijalariga ko‘ra, respublika bo‘ylab 100 nafar iqtidorli talabaga o‘qish to‘lov-shartnoma pullarini qoplash uchun 10 million so‘mdan, jami 1 milliard so‘mlik moliyaviy yordam ajratilishi belgilandi.

E’tiborli jihati, joriy yilgi grant g‘oliblari orasida xotin-qizlar sezilarli darajada yetakchilik qilmoqda: saralanganlarning 67 nafari qizlar, 33 nafarini esa yigitlar tashkil etdi.

15 ming da’vogar va qat’iy tanlov mezonlari

Loyihaga bo‘lgan qiziqish va raqobat misli ko‘rilmagan darajada yuqori bo‘ldi:

  • Katta oqim: Grantda ishtirok etish uchun jami 15 290 ta ariza kelib tushgan bo‘lib, har bir o‘rin uchun 150 nafardan ziyod talaba da’vogarlik qildi;

  • Shaffof saralash tamoyillari: Komissiya g‘oliblarni tanlashda birgina baholar bilan cheklanmadi — talabalarning akademik o‘zlashtirishi, oilasining ijtimoiy himoyaga muhtojligi, nogironligi borligi yoki boquvchisini yo‘qotganligi, shuningdek, jamoat ishlaridagi faolligi va ilmiy yutuqlari alohida baholandi;

  • Maqsadli dastak: Loyihaning bosh g‘oyasi — bilimga chanqoq, salohiyatli, biroq shartnoma pulini to‘lashga imkoni yo‘q ehtiyojmand yoshlarga beg‘araz najot qo‘lini cho‘zishdan iborat.

Grant mablag‘lari qaysi yo‘nalishlar orasida taqsimlandi?

Saralab olingan 100 nafar talabaning sohalar bo‘yicha taqsimoti mamlakatdagi mutaxassisliklarga bo‘lgan talabni yaqqol aks ettiradi:

  • Iqtisodiyot va moliya: 26 nafar;

  • Filologiya va tilshunoslik: 25 nafar;

  • Tibbiyot: 13 nafar;

  • Yurisprudensiya (huquqshunoslik): 13 nafar;

  • Texnika, axborot texnologiyalari (IT) va muhandislik: 6 nafar;

  • Ijtimoiy va siyosiy fanlar: 6 nafar;

  • Pedagogika: 5 nafar;

  • Tabiiy va aniq fanlar: 3 nafar;

  • Qishloq xo‘jaligi va biotexnologiya: 3 nafar.

Ilg‘or yoshlar ekotizimi bilan strategik hamkorlik

«Mustaqillik-35» ta’lim granti Yoshlar ishlari agentligining eng yirik va samarali loyihalari bilan integratsiyalashgan tarzda amalga oshirilmoqda:

  • Hamkor platformalar: Tashabbus «Ibrat farzandlari», UzChess, «Mutolaa», «Ustoz AI», UzCombinator hamda «Ko‘mak» kabi respublika miqyosidagi ommabop ta’lim va innovatsiya loyihalari bilan kelishuv asosida hayotga tatbiq etildi;

  • G‘oliblar ro‘yxati: 10 million so‘mlik shartnoma grantini qo‘lga kiritgan 100 nafar talabaning to‘liq ism-familiyasi va oliy ta’lim muassasalari ko‘rsatilgan rasmiy ro‘yxati «Metsenat» tizimi platformalarida ommaga ochiqlandi.

Ushbu 1 milliard so‘mlik ta’lim sarmoyasi o‘z kuchi va bilimiga ishongan yuzlab iqtidorli talabalarning kelajakka bo‘lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

MetsenatMustaqillik-35Yoshlar ishlari agentligita’lim granti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiYoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladi30 iyun 15:19ID kartasiz o‘smirlar taqdiri Senat nazoratiga olindiID kartasiz o‘smirlar taqdiri Senat nazoratiga olindi25 may 22:35Oliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqdaOliy ta’limda yetishmovchilik: Bir o‘qituvchiga 200 nafargacha talaba to‘g‘ri kelmoqda10 iyul 11:05O‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilganO‘zbekiston dorixonalarida dorilar belgilangan narxdan bir necha baravar qimmat sotilgan5 oktabr 17:20Test natijalari: 234 ming abituriyent 56,7 ballik chegaradan o‘ta olmadiTest natijalari: 234 ming abituriyent 56,7 ballik chegaradan o‘ta olmadi6 avgust 10:51Talabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiTalabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandi1 avgust 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi