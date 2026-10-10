“Metsenat” loyihasi 100 nafar iqtidorli talabaga 10 mln so‘mdan grant ajratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Metsenat» xayriya loyihasi doirasida «Mustaqillik-35» ta’lim granti yakunlari bo‘yicha 100 nafar iqtidorli talabaga o‘qish to‘lov-shartnoma pullarini qoplash uchun 10 million so‘mdan, jami 1 milliard so‘mlik moliyaviy yordam ajratildi.
- Tanlovda 15 290 ta ariza kelib tushgan bo‘lib, g‘oliblar orasida 67 nafari qizlar, 33 nafari yigitlar tashkil etdi.
- Grant mablag‘lari iqtisodiyot, filologiya, tibbiyot, yurisprudensiya kabi turli sohalar bo‘yicha taqsimlandi.
Iqtidorli, ammo moddiy jihatdan ko‘makka muhtoj yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan «Metsenat» xayriya loyihasi doirasida uzoq kutilgan «Mustaqillik-35» ta’lim granti yakunlari rasman e’lon qilindi. Tanlov natijalariga ko‘ra, respublika bo‘ylab 100 nafar iqtidorli talabaga o‘qish to‘lov-shartnoma pullarini qoplash uchun 10 million so‘mdan, jami 1 milliard so‘mlik moliyaviy yordam ajratilishi belgilandi.
E’tiborli jihati, joriy yilgi grant g‘oliblari orasida xotin-qizlar sezilarli darajada yetakchilik qilmoqda: saralanganlarning 67 nafari qizlar, 33 nafarini esa yigitlar tashkil etdi.
15 ming da’vogar va qat’iy tanlov mezonlari
Loyihaga bo‘lgan qiziqish va raqobat misli ko‘rilmagan darajada yuqori bo‘ldi:
Katta oqim: Grantda ishtirok etish uchun jami 15 290 ta ariza kelib tushgan bo‘lib, har bir o‘rin uchun 150 nafardan ziyod talaba da’vogarlik qildi;
Shaffof saralash tamoyillari: Komissiya g‘oliblarni tanlashda birgina baholar bilan cheklanmadi — talabalarning akademik o‘zlashtirishi, oilasining ijtimoiy himoyaga muhtojligi, nogironligi borligi yoki boquvchisini yo‘qotganligi, shuningdek, jamoat ishlaridagi faolligi va ilmiy yutuqlari alohida baholandi;
Maqsadli dastak: Loyihaning bosh g‘oyasi — bilimga chanqoq, salohiyatli, biroq shartnoma pulini to‘lashga imkoni yo‘q ehtiyojmand yoshlarga beg‘araz najot qo‘lini cho‘zishdan iborat.
Grant mablag‘lari qaysi yo‘nalishlar orasida taqsimlandi?
Saralab olingan 100 nafar talabaning sohalar bo‘yicha taqsimoti mamlakatdagi mutaxassisliklarga bo‘lgan talabni yaqqol aks ettiradi:
Iqtisodiyot va moliya: 26 nafar;
Filologiya va tilshunoslik: 25 nafar;
Tibbiyot: 13 nafar;
Yurisprudensiya (huquqshunoslik): 13 nafar;
Texnika, axborot texnologiyalari (IT) va muhandislik: 6 nafar;
Ijtimoiy va siyosiy fanlar: 6 nafar;
Pedagogika: 5 nafar;
Tabiiy va aniq fanlar: 3 nafar;
Qishloq xo‘jaligi va biotexnologiya: 3 nafar.
Ilg‘or yoshlar ekotizimi bilan strategik hamkorlik
«Mustaqillik-35» ta’lim granti Yoshlar ishlari agentligining eng yirik va samarali loyihalari bilan integratsiyalashgan tarzda amalga oshirilmoqda:
Hamkor platformalar: Tashabbus «Ibrat farzandlari», UzChess, «Mutolaa», «Ustoz AI», UzCombinator hamda «Ko‘mak» kabi respublika miqyosidagi ommabop ta’lim va innovatsiya loyihalari bilan kelishuv asosida hayotga tatbiq etildi;
G‘oliblar ro‘yxati: 10 million so‘mlik shartnoma grantini qo‘lga kiritgan 100 nafar talabaning to‘liq ism-familiyasi va oliy ta’lim muassasalari ko‘rsatilgan rasmiy ro‘yxati «Metsenat» tizimi platformalarida ommaga ochiqlandi.
Ushbu 1 milliard so‘mlik ta’lim sarmoyasi o‘z kuchi va bilimiga ishongan yuzlab iqtidorli talabalarning kelajakka bo‘lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…