O‘zbekiston robototexnika bo‘yicha jahon chempioni bo‘ldi — uchta oltin medal!

·28·O‘zbekiston
O‘zbekiston robototexnika bo‘yicha jahon chempioni bo‘ldi — uchta oltin medal!

O‘zbekiston terma jamoasi Janubiy Koreyada o‘tkazilgan FIRST Global Challenge 2026 xalqaro robototexnika chempionatida mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. Yosh muhandislarimiz uchta oltin medalni qo‘lga kiritib, musobaqaning eng yuqori natijalaridan birini qayd etdi.

7–10 oktyabr kunlari Inchxon shahrida bo‘lib o‘tgan chempionatda 190 dan ortiq mamlakat vakillari ishtirok etdi. Yoshlar ishlari agentligi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston jamoasi musobaqada barcha 16 ta uchrashuvda g‘alaba qozongan.

Musobaqaning rasmiy natijalar sahifasida O‘zbekiston jamoasi reytingda birinchi o‘rinni egallagani va 637 ballik eng yuqori natijani qayd etgani ko‘rsatilgan.

FIRST Global Challenge yoshlarning robototexnika, muhandislik va dasturlash bo‘yicha bilimlarini sinovdan o‘tkazadigan xalqaro musobaqa hisoblanadi. Bu yilgi topshiriqlar o‘rmon yong‘inlarining oldini olish, ularning oqibatlarini kamaytirish va zararlangan hududlarni tiklashga qaratilgan edi.

O‘zbekiston yosh muhandislarining ushbu yutug‘i mamlakatimizda robototexnika va innovatsion texnologiyalarga bo‘lgan qiziqish ortib borayotganini namoyon etadi.

FIRST Global ChallengeRobototexnikaYoshlar ishlari agentligiInchxon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chiqindi qopidan qariyb 19 ming dollar topgan erkak pulga egalik qildiChiqindi qopidan qariyb 19 ming dollar topgan erkak pulga egalik qildi7 oktabr 14:22“Metsenat” loyihasi 100 nafar iqtidorli talabaga 10 mln so‘mdan grant ajratdi“Metsenat” loyihasi 100 nafar iqtidorli talabaga 10 mln so‘mdan grant ajratdiKecha 00:57Janubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdiJanubiy Koreya sobiq bosh murabbiyi tahdidlardan so‘ng AQSHga uchib ketdi3 iyul 20:42Yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiYoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladi30 iyun 15:19ID kartasiz o‘smirlar taqdiri Senat nazoratiga olindiID kartasiz o‘smirlar taqdiri Senat nazoratiga olindi25 may 22:35Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)24 sentabr 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi