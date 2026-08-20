Oltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindi
O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga 2026/27 o‘quv yili uchun qabul natijalari rasman ma’lum qilindi. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi o‘tkazgan matbuot anjumanida grant va kontrakt ballarining keskin ko‘tarilgani, testdan o‘ta olmaganlar uchun yangi «oltinchi yo‘nalish» ochilishi hamda superkontrakt tartibiga doir muhim o‘zgarishlar ochiqlandi.
O‘tish ballari keskin oshdi: Asosiy raqamlar
Joriy yilda abituriyentlarning umumiy bilim saviyasi oshgani sababli davlat granti va to‘lov-kontrakt bo‘yicha o‘rtacha o‘tish ko‘rsatkichlari sezilarli darajada yuqoriladi.
Qabul ko‘rsatkichlarining yillar kesimidagi taqqosi
Ko‘rsatkich turi
O‘tgan o‘quv yili
Joriy o‘quv yili
Farq / O‘sish
Davlat granti (o‘rtacha ball)
121,8 ball
134,6 ball
+12,8 ballga oshdi
To‘lov-kontrakt (o‘rtacha ball)
84,9 ball
93,7 ball
+8,8 ballga oshdi
Minimal ball to‘play olmaganlar
Yuqoriroq
37,54% (233 935 nafar)
Izchil pasayib bormoqda
Umumta’lim sertifikatiga egalar
—
193 ming nafar
Maksimal ball tartibi qayta ko‘riladi
Chet tili sertifikatiga egalar
—
125 ming nafar
—
Abituriyentlar uchun «oltinchi yo‘nalish» ochiladi
O‘qishga kira olmagan yoshlar uchun yangi imkoniyat yaratilmoqda: avgust oyining so‘nggi haftasidan boshlab abituriyentlarga vakant (bo‘sh) qolgan o‘rinlar bo‘yicha qo‘shimcha 6-yo‘nalishni tanlash huquqi beriladi.
"Oltinchi yo‘nalishda qayerda bo‘sh o‘rin qolgan bo‘lsa va u abituriyentning topshirgan fanlar majmuasiga to‘g‘ri kelsa — tanlash imkonini ochib beramiz. Ushbu amaliyotni keyingi haftadan boshlash rejalashtirilgan.", — dedi vazir o‘rinbosari Sardor Rajabov.
Kontrakt, superkontrakt va yotoqxona bo‘yicha yangiliklar
Kontrakt va superkontrakt narxlari: OTMlarga berilgan moliyaviy mustaqillik doirasida to‘lov-kontrakt va tabaqalashtirilgan kontrakt miqdorini endilikda oliygohlarning o‘zlari belgilaydi.
Darslarga darhol qatnashish: Superkontrakt asosida o‘qimoqchi bo‘lgan abituriyentlar rasmiylashtiruvni kutmasdan, o‘quv yilining ilk kunlaridanoq to‘g‘ridan to‘g‘ri darslarda qatnashishlari mumkin.
Yotoqxona omili: Vazirlik tahliliga ko‘ra, talabalar turar joyida yashaydigan yoshlar ijarada yoki o‘z uyida yashovchilarga nisbatan fanlarni ancha yaxshi o‘zlashtiradi.
Bitiruvchi sifati indeksi: Kelgusida talabalarni o‘qishdan chetlashtirish bo‘yicha ochiq statistika yuritiladi va har bir OTM ta’lim samaradorligi alohida indeks orqali baholab boriladi.
Sizningcha, OTMlar tomonidan superkontrakt narxlarining mustaqil belgilanishi va «oltinchi yo‘nalish»ning joriy etilishi abituriyentlar uchun qanchalik adolatli imkoniyat yaratadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va talabalikka da’vogar barcha abituriyentlarga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!
…