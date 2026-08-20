Oltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindi

·0·Jamiyat
Oltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindi

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga 2026/27 o‘quv yili uchun qabul natijalari rasman ma’lum qilindi. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi o‘tkazgan matbuot anjumanida grant va kontrakt ballarining keskin ko‘tarilgani, testdan o‘ta olmaganlar uchun yangi «oltinchi yo‘nalish» ochilishi hamda superkontrakt tartibiga doir muhim o‘zgarishlar ochiqlandi.

O‘tish ballari keskin oshdi: Asosiy raqamlar

Joriy yilda abituriyentlarning umumiy bilim saviyasi oshgani sababli davlat granti va to‘lov-kontrakt bo‘yicha o‘rtacha o‘tish ko‘rsatkichlari sezilarli darajada yuqoriladi.

Qabul ko‘rsatkichlarining yillar kesimidagi taqqosi

Ko‘rsatkich turi

O‘tgan o‘quv yili

Joriy o‘quv yili

Farq / O‘sish

Davlat granti (o‘rtacha ball)

121,8 ball

134,6 ball

+12,8 ballga oshdi

To‘lov-kontrakt (o‘rtacha ball)

84,9 ball

93,7 ball

+8,8 ballga oshdi

Minimal ball to‘play olmaganlar

Yuqoriroq

37,54% (233 935 nafar)

Izchil pasayib bormoqda

Umumta’lim sertifikatiga egalar

193 ming nafar

Maksimal ball tartibi qayta ko‘riladi

Chet tili sertifikatiga egalar

125 ming nafar

Abituriyentlar uchun «oltinchi yo‘nalish» ochiladi

O‘qishga kira olmagan yoshlar uchun yangi imkoniyat yaratilmoqda: avgust oyining so‘nggi haftasidan boshlab abituriyentlarga vakant (bo‘sh) qolgan o‘rinlar bo‘yicha qo‘shimcha 6-yo‘nalishni tanlash huquqi beriladi.

"Oltinchi yo‘nalishda qayerda bo‘sh o‘rin qolgan bo‘lsa va u abituriyentning topshirgan fanlar majmuasiga to‘g‘ri kelsa — tanlash imkonini ochib beramiz. Ushbu amaliyotni keyingi haftadan boshlash rejalashtirilgan.", — dedi vazir o‘rinbosari Sardor Rajabov.

Kontrakt, superkontrakt va yotoqxona bo‘yicha yangiliklar

  • Kontrakt va superkontrakt narxlari: OTMlarga berilgan moliyaviy mustaqillik doirasida to‘lov-kontrakt va tabaqalashtirilgan kontrakt miqdorini endilikda oliygohlarning o‘zlari belgilaydi.

  • Darslarga darhol qatnashish: Superkontrakt asosida o‘qimoqchi bo‘lgan abituriyentlar rasmiylashtiruvni kutmasdan, o‘quv yilining ilk kunlaridanoq to‘g‘ridan to‘g‘ri darslarda qatnashishlari mumkin.

  • Yotoqxona omili: Vazirlik tahliliga ko‘ra, talabalar turar joyida yashaydigan yoshlar ijarada yoki o‘z uyida yashovchilarga nisbatan fanlarni ancha yaxshi o‘zlashtiradi.

  • Bitiruvchi sifati indeksi: Kelgusida talabalarni o‘qishdan chetlashtirish bo‘yicha ochiq statistika yuritiladi va har bir OTM ta’lim samaradorligi alohida indeks orqali baholab boriladi.

Sizningcha, OTMlar tomonidan superkontrakt narxlarining mustaqil belgilanishi va «oltinchi yo‘nalish»ning joriy etilishi abituriyentlar uchun qanchalik adolatli imkoniyat yaratadi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va talabalikka da’vogar barcha abituriyentlarga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiToshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiBugun, 14:02Chotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiChotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiBugun, 10:31O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiO‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 10:16Noqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiNoqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiBugun, 09:50Buxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBuxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBugun, 05:49O‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildiO‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildiBugun, 05:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda