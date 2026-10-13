Xonanda Ali Otajonov uzoq kutilgan egizaklarini ilk bor bag‘riga bosdi (video)

·85·Jamiyat
Xonanda Ali Otajonov uzoq kutilgan egizaklarini ilk bor bag‘riga bosdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taniqli xonanda va aktyor Ali Otajonov 2026 yilning oktyabr oyida egizak farzandli bo'ldi.
  • U o'zining Instagram sahifasida farzandlarini bag'riga bosgan ta'sirli lahzalarni muxlislari bilan bo'lishdi.
  • Egizaklarga Muhammad Ali va Oysha ismlari berildi, ulardan tashqari san'atkorning Maryam ismli katta qizi ham bor.

Taniqli xonanda va aktyor Ali Otajonov xonadonida chinakam bayram va uzoq kutilgan qo‘shaloq quvonch. 2026 yilning oktyabr oyi boshida egizak farzandli bo‘lgan san’atkor shifoxonadagi ilk hayajonli lahzalar va farzandlarini bag‘riga bosgan ta’sirli onlar aks etgan videolavhalarni o‘zining Instagram sahifasida muxlislari bilan bo‘lishdi.

Otaning ko‘z yoshlari va cheksiz shukronaligi aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab kuzatuvchilarni to‘lqinlantirib yubordi.

«Mani eshityapsanmi, bolam?»: Palatada kechgan eng samimiy daqiqalar

Tug‘ruqxona palatasiga maxsus tibbiy xalatda kirib kelgan xonandaning yuragidagi tug‘yon va titroq videoda yaqqol sezilib turadi:

  • Ilk so‘zlar va cheksiz mehr: Tinchgina yotgan jajji qizi Oyshaning tepasiga kelgan xonanda his-tuyg‘ularini jilovlay olmadi: «Oysha, Oysha qizim. Voy dod, voy dod. Chaqalog‘im mani. Mani eshitib yotibsanmi bolam?» deya pichirlab, kichkintoyni avaylab erkaladi;

  • Ko‘z yoshlar va shukronalik: Uzoq yillar orziqib kutilgan bu diydor chog‘ida Ali Otajonov quvonchini yashira olmadi. U har ikki chaqaloqni mehr bilan bag‘riga bosar ekan, ushbu baxtni ato etgan Yaratganga qayta-qayta shukronalar aytdi.

Qo‘shaloq baxt tafsilotlari: Oilada endi uch farzand

Ali Otajonovning oilasidagi yangi bosqich haqida muhim ma’lumotlar:

  • O‘g‘il va qiz egizaklar: Xonanda egizaklariga chiroyli va fayzli ismlarni tanladi — chaqaloqlarga Muhammad Ali hamda Oysha deb ism qo‘yildi;

  • Sabrning mevasi: Bunga qadar uzoq vaqt farzand kutish sinovini boshdan kechirgan oila uchun bu tug‘ilish chinakam mo‘jiza va haqiqiy mukofotga aylandi;

  • Katta qizalog‘i bor: Ma’lumot uchun, yangi tug‘ilgan egizaklardan tashqari, san’atkorning Maryam ismli katta qizi ham bor bo‘lib, endilikda Ali Otajonov uch farzandning baxtli va mas’uliyatli otasiga aylandi.

Muxlislar tilagi: «Niyat qilgan barchaga nasib qilsin!»

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ushbu ta’sirli video ostida minglab iliq izohlar va samimiy tabriklar yozib qoldirmoqda. Ko‘pchilik «Niyat qilgan har bir insonga mana shunday farzand ne’mati va ko‘z quvonchi nasib etsin» deya duo qilmoqda.

Biz ham Ali Otajonov va uning oilasini qo‘shaloq farzandlar bilan muborakbod etib, Muhammad Ali hamda Oyshaga mustahkam sog‘lik, sermazmun va baxtli umr tilaymiz!

Ali OtajonovEgizaklarTug‘ruqxona palatasiInstagram video
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari10 sentabr 13:18Ali Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiAli Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildi31 iyul 03:20Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)30 iyul 16:05Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)3 iyul 15:02Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)3 iyul 13:14Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)3 iyun 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?