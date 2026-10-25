Jony kam uchraydigan irsiy kasallikka chalingani haqida xabar tarqaldi
Rossiyalik mashhur xonanda JONY (Jahid Huseynli) kam uchraydigan irsiy kasallikka chalingani haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqda Mash Telegram kanali o‘z manbalariga tayanib ma’lum qilgan.
Xabarlarga ko‘ra, san’atkorda oilaviy O‘rta yer dengizi isitmasi aniqlangan. Ushbu irsiy kasallik tana haroratining keskin ko‘tarilishi, qorin, mushak va bo‘g‘imlarda og‘riqlar bilan namoyon bo‘lishi mumkin.
Manbada aytilishicha, JONY so‘nggi vaqtlarda ancha ozib ketgan va yuqori haroratdan shikoyat qilgan. Shuningdek, xonanda sentyabr oyida shifoxonaga yotqizilgani, hozirda esa uyida davolanayotgani haqida ma’lumot berilgan.
Biroq bu xabarlar san’atkor vakillari tomonidan tasdiqlanmagan. Aksincha, ular jurnalistlarga Jahid Huseynlining sog‘lig‘ida hech qanday muammo yo‘qligini bildirgan.
Hozircha xonandaning kasallikka chalingani yoki davolanayotgani haqida rasmiy tasdiqlangan ma’lumot mavjud emas. Shu sababli tarqalgan xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.
Izohlar 0
…