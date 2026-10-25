Jony kam uchraydigan irsiy kasallikka chalingani haqida xabar tarqaldi

·48·Madaniyat
Jony kam uchraydigan irsiy kasallikka chalingani haqida xabar tarqaldi

Rossiyalik mashhur xonanda JONY (Jahid Huseynli) kam uchraydigan irsiy kasallikka chalingani haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqda Mash Telegram kanali o‘z manbalariga tayanib ma’lum qilgan.

Xabarlarga ko‘ra, san’atkorda oilaviy O‘rta yer dengizi isitmasi aniqlangan. Ushbu irsiy kasallik tana haroratining keskin ko‘tarilishi, qorin, mushak va bo‘g‘imlarda og‘riqlar bilan namoyon bo‘lishi mumkin.

Manbada aytilishicha, JONY so‘nggi vaqtlarda ancha ozib ketgan va yuqori haroratdan shikoyat qilgan. Shuningdek, xonanda sentyabr oyida shifoxonaga yotqizilgani, hozirda esa uyida davolanayotgani haqida ma’lumot berilgan.

Biroq bu xabarlar san’atkor vakillari tomonidan tasdiqlanmagan. Aksincha, ular jurnalistlarga Jahid Huseynlining sog‘lig‘ida hech qanday muammo yo‘qligini bildirgan.

Hozircha xonandaning kasallikka chalingani yoki davolanayotgani haqida rasmiy tasdiqlangan ma’lumot mavjud emas. Shu sababli tarqalgan xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.

JONYJahid HuseynliO‘rta yer dengizi isitmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JONY ismini o‘zgartirdimi? Internetda paydo bo‘lgan "pasport" surati muxlislarni hayron qoldirdiJONY ismini o‘zgartirdimi? Internetda paydo bo‘lgan "pasport" surati muxlislarni hayron qoldirdi17 sentabr 12:22JONY Instagramdagi barcha postlarini o‘chirib, sirli ishora qoldirdiJONY Instagramdagi barcha postlarini o‘chirib, sirli ishora qoldirdi16 sentabr 18:58Sun’iy intellekt sabab Jony millionlab dollar ishlab topdiSun’iy intellekt sabab Jony millionlab dollar ishlab topdi7 may 19:40JONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdiJONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdi13 avgust 09:06Qulupnaylar dramasi Jony'ning "Kamin" qo‘shig‘ini rekordga olib chiqdi!Qulupnaylar dramasi Jony'ning "Kamin" qo‘shig‘ini rekordga olib chiqdi!25 may 13:12Shok xabar: Sevinch Ismoilova qozog‘istonlik xonanda Alisher Bayniyazovga turmushga chiqyaptimi? (video)Shok xabar: Sevinch Ismoilova qozog‘istonlik xonanda Alisher Bayniyazovga turmushga chiqyaptimi? (video)Bugun 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari