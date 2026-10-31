Tush nima va u qayerdan keladi? Har bir inson bilishi kerak bo‘lgan 3 xil tush tasnifi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Uyqudagi holatlar kelib chiqish manbasiga ko'ra shaytondan bo'lgan, kundalik o'y-xayollar mahsuli hamda solih va rostgo'y tushlar kabi uchta asosiy toifaga bo'linadi.
- Shaytondan bo'lgan tushlar parokanda va qo'rqinchli ko'rinishda bo'lsa, nafsoniy tushlar kun davomidagi tashvishlarning ong ostida qayta ishlanishidir, rahmoniy bashoratlar esa inson ruhiga xotirjamlik bag'ishlaydi.
Inson umrining qariyb uchdan bir qismini uyquda o‘tkazadi va bu vaqt oralig‘ida ko‘riladigan sirli tushlar qadimdan insoniyatni qiziqtirib, ba’zan xavotirga solib keladi. Ko‘pchilik ko‘rgan tushini turlicha ta’bir qilishga, undan kelajak uchun qandaydir xavf yoki fol axtarishga odatlangan.
Biroq ma’naviy ta’limotlar va psixologik tahlillar tushlarning aniq tasnifi mavjudligini hamda ularning har biriga nisbatan to‘g‘ri munosabatda bo‘lish zarurligini ko‘rsatadi.
Tushlarning 3 xil ko‘rinishi: Manba va mohiyat
Uyqudagi holatlar kelib chiqish manbasiga ko‘ra 3 ta asosiy toifaga bo‘linadi:
1. Shaytondan bo‘lgan tushlar (parokanda va qo‘rqinchli): Bunday tushlar alg‘ov-dolg‘ov, mantiqsiz, kishini vahimaga soluvchi yoki kayfiyatini tushiruvchi ko‘rinishda bo‘ladi. Tavsiyalarga ko‘ra, agar shunday noxush tush ko‘rilsa, uyg‘onganda chap tomonga yengil uch marta tuflab (ramziy ishora sifatida), uni hech kimga aytmaslik va e’tibor bermay kundalik ishlarni davom ettirish lozim;
2. Kundalik o‘y-xayollar mahsuli (nafsoniy): Kun davomida miyani band qilgan tashvishlar, odamlar bilan bo‘lgan muloqotlar, stress yoki kuchli istaklar uyqu paytida ham ong ostida qayta ishlanadi. Miya faoliyati to‘xtamagani sababli, kunduzgi fikrlar tush shakliga kirib ko‘rinadi;
3. Solih va rostgo‘y tushlar (rahmoniy bashorat): Odatda tong pallasida ko‘riladigan, inson ruhiga orom va xotirjamlik bag‘ishlovchi tushlardir. Ular yaxshilikka, ezgulikka va qalb pokligiga ishora qiluvchi xushxabar sifatida qabul qilinadi.
Eng muhim oltin qoida: Tush bilan hukm chiqarilmaydi
Ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan eng katta xatolardan biri — ko‘rilgan tush asosida hayotiy qarorlar qabul qilish yoki insonlarga baho berishdir:
Shariat va mantiq mezoni: Tush diniy yoki huquqiy jihatdan hukm manbai hisoblanmaydi. Tush ko‘rgan odam ham, tushda ko‘ringan inson ham buning ortidan biror yaxshi yoki yomon holatga tushib qolmaydi;
Yaxshilikka yo‘yish fazilati: Har qanday yaxshi tush faqat ezgu niyat va xayrixohlik ramzi sifatida qabul qilinishi, yomon xayollardan esa butunlay voz kechish tavsiya etiladi.
Tushlar inson ichki dunyosining aksi bo‘lib, ularning ketidan haddan tashqari quvish emas, balki real hayotdagi amallar va ongli qarorlarga tayanib yashash ruhiy xotirjamlikning asosidir.
Izohlar 0
…