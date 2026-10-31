Tush nima va u qayerdan keladi? Har bir inson bilishi kerak bo‘lgan 3 xil tush tasnifi

·103·Jamiyat
Tush nima va u qayerdan keladi? Har bir inson bilishi kerak bo‘lgan 3 xil tush tasnifi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uyqudagi holatlar kelib chiqish manbasiga ko'ra shaytondan bo'lgan, kundalik o'y-xayollar mahsuli hamda solih va rostgo'y tushlar kabi uchta asosiy toifaga bo'linadi.
  • Shaytondan bo'lgan tushlar parokanda va qo'rqinchli ko'rinishda bo'lsa, nafsoniy tushlar kun davomidagi tashvishlarning ong ostida qayta ishlanishidir, rahmoniy bashoratlar esa inson ruhiga xotirjamlik bag'ishlaydi.

Inson umrining qariyb uchdan bir qismini uyquda o‘tkazadi va bu vaqt oralig‘ida ko‘riladigan sirli tushlar qadimdan insoniyatni qiziqtirib, ba’zan xavotirga solib keladi. Ko‘pchilik ko‘rgan tushini turlicha ta’bir qilishga, undan kelajak uchun qandaydir xavf yoki fol axtarishga odatlangan.

Biroq ma’naviy ta’limotlar va psixologik tahlillar tushlarning aniq tasnifi mavjudligini hamda ularning har biriga nisbatan to‘g‘ri munosabatda bo‘lish zarurligini ko‘rsatadi.

Tushlarning 3 xil ko‘rinishi: Manba va mohiyat

Uyqudagi holatlar kelib chiqish manbasiga ko‘ra 3 ta asosiy toifaga bo‘linadi:

  • 1. Shaytondan bo‘lgan tushlar (parokanda va qo‘rqinchli): Bunday tushlar alg‘ov-dolg‘ov, mantiqsiz, kishini vahimaga soluvchi yoki kayfiyatini tushiruvchi ko‘rinishda bo‘ladi. Tavsiyalarga ko‘ra, agar shunday noxush tush ko‘rilsa, uyg‘onganda chap tomonga yengil uch marta tuflab (ramziy ishora sifatida), uni hech kimga aytmaslik va e’tibor bermay kundalik ishlarni davom ettirish lozim;

  • 2. Kundalik o‘y-xayollar mahsuli (nafsoniy): Kun davomida miyani band qilgan tashvishlar, odamlar bilan bo‘lgan muloqotlar, stress yoki kuchli istaklar uyqu paytida ham ong ostida qayta ishlanadi. Miya faoliyati to‘xtamagani sababli, kunduzgi fikrlar tush shakliga kirib ko‘rinadi;

  • 3. Solih va rostgo‘y tushlar (rahmoniy bashorat): Odatda tong pallasida ko‘riladigan, inson ruhiga orom va xotirjamlik bag‘ishlovchi tushlardir. Ular yaxshilikka, ezgulikka va qalb pokligiga ishora qiluvchi xushxabar sifatida qabul qilinadi.

Eng muhim oltin qoida: Tush bilan hukm chiqarilmaydi

Ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan eng katta xatolardan biri — ko‘rilgan tush asosida hayotiy qarorlar qabul qilish yoki insonlarga baho berishdir:

  • Shariat va mantiq mezoni: Tush diniy yoki huquqiy jihatdan hukm manbai hisoblanmaydi. Tush ko‘rgan odam ham, tushda ko‘ringan inson ham buning ortidan biror yaxshi yoki yomon holatga tushib qolmaydi;

  • Yaxshilikka yo‘yish fazilati: Har qanday yaxshi tush faqat ezgu niyat va xayrixohlik ramzi sifatida qabul qilinishi, yomon xayollardan esa butunlay voz kechish tavsiya etiladi.

Tushlar inson ichki dunyosining aksi bo‘lib, ularning ketidan haddan tashqari quvish emas, balki real hayotdagi amallar va ongli qarorlarga tayanib yashash ruhiy xotirjamlikning asosidir.

tush ta’biripsixologiyama’naviy ta’limotlarong osti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?29 oktabr 11:02Erini kambag‘alligi uchun tashlab ketgan ayol yillar o‘tib uning oldiga yordam so‘rab keldiErini kambag‘alligi uchun tashlab ketgan ayol yillar o‘tib uning oldiga yordam so‘rab keldiKecha 08:09Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdiNikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi28 oktabr 17:52Onaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordiOnaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordi28 oktabr 09:22Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?3 sentabr 06:20Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)9 sentabr 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi