O‘zbek ustasining yelimsiz yasalgan yog‘och moslamasi xorijliklarda qiziqish uyg‘otdi (video)

·86·Jamiyat
O‘zbek ustasining yelimsiz yasalgan yog‘och moslamasi xorijliklarda qiziqish uyg‘otdi (video)

O‘zbekistonlik hunarmandning yaxlit yog‘och bo‘lagidan yasagan noodatiy moslamasi ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor qozondi. Kitob, planshet va telefon qo‘yishga mo‘ljallangan ushbu buyumning eng qiziq jihati — uni tayyorlashda yelim yoki mixdan foydalanilmagan.

Ustaning mahorati bilan yog‘ochning alohida qismlari bir-biriga moslab ishlangan va murakkab konstruksiya hosil qilingan. Bunday usul o‘zbek yog‘och o‘ymakorligida qadimdan qo‘llanib keladigan an’anaviy hunarmandchilik namunalaridan biri — lavh tayyorlash san’atiga xos.

Lavh, odatda, kitoblarni, xususan, Qur’oni karimni o‘qishda foydalaniladigan yog‘och qo‘ygich hisoblanadi. Uning ayrim turlari yaxlit yog‘och bo‘lagidan yasalib, mix, yelim va sharnirlarsiz ochilib-yig‘iladi.

Videoda ham o‘zbek hunarmandining milliy yog‘och o‘ymakorligidagi an’anaviy buyumi — lavhni xorijlik sayyohlarga tanishtirayotgani aks etgan. Usta ingliz tilida tushuntirish berib, ushbu moslamadan 6–7 xil usulda foydalanish mumkinligini ko‘rsatadi.

Jumladan, lavhga kitob, telefon, planshet va hatto kompyuterni ham joylashtirish mumkinligini amalda namoyish etadi. Sayyohlar esa buyumning o‘ziga xos tuzilishi va ko‘p vazifali ekanini ko‘rib, hayratlarini yashira olmagan.

Ushbu lavh nafaqat o‘zbek ustalarining yuksak mahoratini, balki milliy hunarmandchilik an’analarining zamonaviy hayotda ham o‘z o‘rniga ega ekanini namoyon etdi.

o‘zbek hunarmandchiligiyog‘och o‘ymakorligilavh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)O‘zbek to‘yiga tasodifan kirib qolgan xorijlik sayyohlar hayratda: Sharqona tavoze (video)24 sentabr 22:49Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...1 sentabr 19:09Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)5 sentabr 11:11O‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdiO‘zbek yigitiga turmushga chiqqan koreys qizining “Kelin salomi” qudalarni lol qoldirdi6 sentabr 17:53Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)30 iyul 13:53Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)Atirgullardan yasalgan ulkan oq ot kimga sovg‘a qilindi? (video)11 avgust 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi