UFC chempionidan shov-shuvli bayonot: Maxachev kamarni kimga qarshi himoya qilishini ochiqladi

·84·Sport
UFC chempionidan shov-shuvli bayonot: Maxachev kamarni kimga qarshi himoya qilishini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC chempioni Islom Maxachev navbatdagi jangidan so‘ng faoliyatini yakunlashga yaqin turganini ma’lum qildi.
  • Sportchi 2027-yil 30-yanvarda Kanadaning Toronto shahrida o‘tadigan UFC 336 turnirida Karlos Prates va Maykl Morales o‘rtasidagi bahs g‘olibi bilan to‘qnashishni istamoqda.
  • Ushbu jang g‘olibi Maxachevga qarshi chempionlik titulini birlashtiruvchi bahsda oktagonga chiqish huquqini qo‘lga kiritadi.

UFC yarim o‘rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni, P4P reytingining yetakchilaridan biri Islom Maxachev (29–1) aralash yakkakurashlardagi (MMA) faoliyatini yakunlash arafasida ekaniga ochiq ishora qildi. Dog‘istonlik chempion o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi X sahifasida navbatdagi oktagonga ko‘tarilishi uning faoliyatidagi so‘nggi bahslardan biri bo‘lishini e’lon qildi.

Maxachev shu bilan birga diviziondagi ikki xavfli da’vogar o‘rtasidagi bahs g‘olibini kutayotganini va eng kuchli raqib bilan to‘qnashishni istashini ma’lum qildi.

«Kim eng zo‘r ekanini yana bir bor isbotlayman»: Maxachevning bayonoti

35 yoshli chempion divizionning yangi to‘lqin vakillariga munosabat bildirib, o‘z pozitsiyasini shunday bayon etdi:

«Keyingi jangim faoliyatimdagi so‘nggi bellashuvlardan biri bo‘ladi. Aytishlaricha, Prates men uchun juda xavfli, Morales esa haddan tashqari kuchli.

Shu bois men ulardan qaysi biri haqiqatan kuchli chiqsa, aynan o‘sha bilan jang qilishni va yana bir bor dunyoda kim eng zo‘r ekanini isbotlashni istayman», — deb yozdi rossiyalik sportchi.

UFC 336: Vaqtinchalik kamar uchun Torontodagi qaqshatqich to‘qnashuv

Islom Maxachevning bo‘lajak raqibi nomi tez orada Kanadada o‘tkaziladigan superturnirda aniqlanadi:

  • Da’vogarlar to‘qnashuvi: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates hamda Ekvadorning yengilmas yulduzi Maykl Morales UFC yarim o‘rta vazn toifasidagi vaqtinchalik chempionlik kamari uchun o‘zaro to‘qnash keladi;

  • Sana va manzil: Ushbu hal qiluvchi bahs 2027 yil 30 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahrida bo‘lib o‘tadigan UFC 336 raqamli musobaqasi doirasida bo‘lib o‘tadi;

  • Asosiy kamar uchun yo‘llanma: Ushbu jang g‘olibi 2027 yilda Islom Maxachevga qarshi to‘liq chempionlik titulini birlashtiruvchi bahsda oktagonga chiqish huquqini qo‘lga kiritadi.

Maxachevning so‘nggi jangi va rekord ko‘rsatkichlari

Rossiyalik sportchi yarim o‘rta vaznga o‘tganidan so‘ng ham o‘z gegemoniyasini ishonchli davom ettirmoqda:

  • So‘nggi g‘alaba: Maxachev oxirgi jangini 2026 yil 15 avgust kuni UFC 330 turnirida irlandiyalik mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan yulduz Ien Machado Gerriga qarshi o‘tkazgan edi;

  • Unvon himoyasi: O‘sha to‘qnashuvda Islom to‘liq besh raund davomida ustunlik qilib, hakamlarning yakdil qarori bilan kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi va rekordini 29 g‘alaba hamda 1 mag‘lubiyatga yetkazdi.

Ushbu bayonot MMA olamida katta rezonans keltirib chiqardi — divizionni bir necha yillardan beri boshqarib kelayotgan yulduzning ehtimoliy xayrlashuv jangi 2027 yilning eng katta sport shov-shuvi bo‘lishi kutilmoqda.

Islom MaxachevUFC 336Karlos PratesMaykl Morales
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Rahmonovning bo‘lajak raqibi va jang sanasi ma’lum bo‘ldimi?Shavkat Rahmonovning bo‘lajak raqibi va jang sanasi ma’lum bo‘ldimi?15 oktabr 08:52“Men uning merosiga nuqta qo‘yaman”: Karlos Prates Islom Maxachevga ochiq tahdid qildi“Men uning merosiga nuqta qo‘yaman”: Karlos Prates Islom Maxachevga ochiq tahdid qildi28 oktabr 22:17Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiMaxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladi20 avgust 10:07Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!17 avgust 23:08“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi30 sentabr 19:57Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...20 avgust 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi