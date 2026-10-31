UFC chempionidan shov-shuvli bayonot: Maxachev kamarni kimga qarshi himoya qilishini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Islom Maxachev navbatdagi jangidan so‘ng faoliyatini yakunlashga yaqin turganini ma’lum qildi.
- Sportchi 2027-yil 30-yanvarda Kanadaning Toronto shahrida o‘tadigan UFC 336 turnirida Karlos Prates va Maykl Morales o‘rtasidagi bahs g‘olibi bilan to‘qnashishni istamoqda.
- Ushbu jang g‘olibi Maxachevga qarshi chempionlik titulini birlashtiruvchi bahsda oktagonga chiqish huquqini qo‘lga kiritadi.
UFC yarim o‘rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni, P4P reytingining yetakchilaridan biri Islom Maxachev (29–1) aralash yakkakurashlardagi (MMA) faoliyatini yakunlash arafasida ekaniga ochiq ishora qildi. Dog‘istonlik chempion o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi X sahifasida navbatdagi oktagonga ko‘tarilishi uning faoliyatidagi so‘nggi bahslardan biri bo‘lishini e’lon qildi.
Maxachev shu bilan birga diviziondagi ikki xavfli da’vogar o‘rtasidagi bahs g‘olibini kutayotganini va eng kuchli raqib bilan to‘qnashishni istashini ma’lum qildi.
«Kim eng zo‘r ekanini yana bir bor isbotlayman»: Maxachevning bayonoti
35 yoshli chempion divizionning yangi to‘lqin vakillariga munosabat bildirib, o‘z pozitsiyasini shunday bayon etdi:
«Keyingi jangim faoliyatimdagi so‘nggi bellashuvlardan biri bo‘ladi. Aytishlaricha, Prates men uchun juda xavfli, Morales esa haddan tashqari kuchli.
Shu bois men ulardan qaysi biri haqiqatan kuchli chiqsa, aynan o‘sha bilan jang qilishni va yana bir bor dunyoda kim eng zo‘r ekanini isbotlashni istayman», — deb yozdi rossiyalik sportchi.
UFC 336: Vaqtinchalik kamar uchun Torontodagi qaqshatqich to‘qnashuv
Islom Maxachevning bo‘lajak raqibi nomi tez orada Kanadada o‘tkaziladigan superturnirda aniqlanadi:
Da’vogarlar to‘qnashuvi: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates hamda Ekvadorning yengilmas yulduzi Maykl Morales UFC yarim o‘rta vazn toifasidagi vaqtinchalik chempionlik kamari uchun o‘zaro to‘qnash keladi;
Sana va manzil: Ushbu hal qiluvchi bahs 2027 yil 30 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahrida bo‘lib o‘tadigan UFC 336 raqamli musobaqasi doirasida bo‘lib o‘tadi;
Asosiy kamar uchun yo‘llanma: Ushbu jang g‘olibi 2027 yilda Islom Maxachevga qarshi to‘liq chempionlik titulini birlashtiruvchi bahsda oktagonga chiqish huquqini qo‘lga kiritadi.
Maxachevning so‘nggi jangi va rekord ko‘rsatkichlari
Rossiyalik sportchi yarim o‘rta vaznga o‘tganidan so‘ng ham o‘z gegemoniyasini ishonchli davom ettirmoqda:
So‘nggi g‘alaba: Maxachev oxirgi jangini 2026 yil 15 avgust kuni UFC 330 turnirida irlandiyalik mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan yulduz Ien Machado Gerriga qarshi o‘tkazgan edi;
Unvon himoyasi: O‘sha to‘qnashuvda Islom to‘liq besh raund davomida ustunlik qilib, hakamlarning yakdil qarori bilan kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi va rekordini 29 g‘alaba hamda 1 mag‘lubiyatga yetkazdi.
Ushbu bayonot MMA olamida katta rezonans keltirib chiqardi — divizionni bir necha yillardan beri boshqarib kelayotgan yulduzning ehtimoliy xayrlashuv jangi 2027 yilning eng katta sport shov-shuvi bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…