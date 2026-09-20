Angrenda 20 yoshli yigit "proba"siz ukol sababli 45 kundan beri komada

·26·Jamiyat
Angrenda 20 yoshli yigit "proba"siz ukol sababli 45 kundan beri komada

Angrenda 20 yoshli Quvonchbek Murodov xususiy klinikada davolanganidan so‘ng hushini yo‘qotib, 45 kundan buyon komada yotgani aytilmoqda. Uning yaqinlari voqea yuzasidan jiddiy savollar bilan chiqdi.

Aytilishicha, Quvonchbek 31 iyul kuni shamollash sababli Angren Medical Center xususiy klinikasiga borgan.

Unga "proba" qilinmasdan tomchi dori yuborilgach, yigitning ahvoli keskin yomonlashib, hushini yo‘qotgani bildirilmoqda.

Hozirda 20 yoshli yigit Angren shahar shifoxonasida og‘ir ahvolda davolanmoqda.

Quvonchbekning ota-onasi xususiy klinika tomonidan o‘g‘lining davolanishi uchun yetarli moddiy yordam ko‘rsatilmayotganidan norozi ekanini bildirgan.

Biroq hodisaning aniq sabablari va tibbiy muolaja bilan yigitning hozirgi holati o‘rtasidagi bog‘liqlik bo‘yicha yakuniy xulosa hozircha ochiqlanmagan.

Quvonchbek MurodovAngren Medical CenterAngrenshamollash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiQozog‘istonga boradigan o‘zbekistonliklarga qulaylik: endi QR-kodning o‘zi yetadiBugun, 12:4720 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!20 sentyabr — Ayollarni qadrlash kuni: oila baxti va muhabbatning noyob bayrami!Bugun, 12:43«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)«Ish vaqti 8 soatdan oshmasin»: Professor rahbarlarga keskin ogohlantirish berdi (video)Bugun, 12:34"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)"Meni O‘zbekiston sotdi!": Nargiz Zokirova o‘z ona yurtidan ochiqchasiga yuz o‘girdi (video)Kecha, 22:44Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)Toshkentda Yandex Go kuryeri buyumlarni olib ketgani aytilmoqda (video)Kecha, 21:52DXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiDXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiKecha, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda