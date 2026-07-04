Namanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildi
Namangan viloyatida giyohvandlik vositalarini tayyorlash va tarqatish bilan bog‘liq yashirin laboratoriya faoliyatiga chek qo‘yildi. Tezkor tadbir davomida katta miqdorda giyohvand moddalar, kimyoviy suyuqliklar va maxsus uskunalar topildi.
Xonadonda laboratoriya tashkil etilgan
Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo‘yicha boshqarmasi xodimlari ichki ishlar va bojxona organlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o‘tkazdi.
Tadbir davomida Davlatobod tumanida yashovchi, 1982 yilda tug‘ilgan va muqaddam sudlangan shaxsning xonadonida tashkil etilgan narkolaboratoriya aniqlandi.
Katta miqdorda moddalar olib qo‘yildi
Xonadon ko‘zdan kechirilganda quyidagi ashyoviy dalillar topildi:
1 kilogramm 119 gramm «gashish»;
111 gramm «marixuana»;
493 gramm kukunsimon moddalar;
turli kimyoviy suyuqliklar;
elektron tarozilar;
quritish moslamalari;
zip-paketlar va respiratorlar;
boshqa asbob-uskuna va texnik vositalar.
Shuningdek, sintetik giyohvandlik vositalarini tayyorlashda foydalaniladigan formulalar yozilgan varaqlar ham ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 25, 273-moddasi 6-qismi «a» bandi hamda 276-1-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Ayni vaqtda holatning barcha tafsilotlarini aniqlash, giyohvand moddalarning kelib chiqish manbasi va ehtimoliy aloqador shaxslarni belgilash bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.
DXX fuqarolarga murojaat qildi
Davlat xavfsizlik xizmati giyohvandlik vositalari bilan bog‘liq qonunbuzilishlar haqida ma’lumotga ega fuqarolarni 1520 qisqa raqamiga qo‘ng‘iroq qilishga chaqirdi.
Qayd etilishicha, murojaat qilgan shaxslarning ma’lumotlari va shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.
…