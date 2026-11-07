“Xotiningga katta va’dalar ber — puling ko‘payadi”: Erkaklarning ishini yurishtiruvchi qoida

·44·Jamiyat
“Xotiningga katta va’dalar ber — puling ko‘payadi”: Erkaklarning ishini yurishtiruvchi qoida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erkak kishining moliyaviy muvaffaqiyati va daromadining oshishi ko'p jihatdan uning oiladagi muhit hamda turmush o'rtog'ining ko'ngli bilan bog'liq.
  • Ayoliga Umra yoki Dubayga sayohat kabi yuksak va'dalar berish erkak zimmasiga ruhiy mas'uliyat yuklab, uni ko'proq harakat qilishga va yangi imkoniyatlar izlashga undaydi.

Ko‘pchilik erkaklar moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelganda faqat tashqi omillarni — ish soatlarini ko‘paytirish yoki qo‘shimcha daromad manbalarini qidiradi. Biroq xalq donishmandligi va zamonaviy psixologiyada erkakning ishi yurishib ketishini uydagi muhit hamda umr yo‘ldoshining kayfiyati bilan bog‘lovchi juda kuchli bir haqiqat bor: «Erning topgani ko‘chada, barakasi xotinning ko‘ngli va duosida».

Ijtimoiy tarmoqlarda katta bahs-munozaraga sabab bo‘layotgan noodatiy tavsiyaga ko‘ra, daromadini oshirishni istagan erkak o‘z ayoliga katta niyatlar va yuksak va’dalar berishi lozim: «Ishlarim yurishsa, seni albatta Umraga olib boraman», «Seni Dubayga sayohatga olib chiqaman». Bu oddiy shirin so‘zdek tuyulsa-da, uning zamirida chuqur ma’naviy va psixologik qonuniyatlar yotadi.

Nima uchun bu usul rostdan ham ish beradi?

Psixologlar va oilaviy ekspertlar ushbu oddiy yondashuvning erkak muvaffaqiyatiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatishini bir nechta omillar bilan tushuntiradi:

  • Ichki kuch va mas’uliyat: Ayoliga katta maqsadlarni ochiq aytgan erkak o‘z zimmasiga ruhiy mas’uliyat oladi. U endi mayda tashvishlar bilan cheklanmay, yangi imkoniyatlar izlashga, ko‘proq harakat qilishga va o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishga kirishadi;

  • Samimiy duo va ko‘ngil xotirjamligi: Turmush o‘rtog‘idan go‘zal va’dalar va e’tibor topgan ayolning ko‘ngli ko‘tariladi, uyda norozilik va stress kamayib, fayz ortadi. Shunday ayol erining har bir ishi uchun chin dildan, mehr bilan duo qila boshlaydi;

  • «Yaxshi niyat — yarim mol»: Umra kabi muqaddas qadamjolarni yoki oilaviy sayohatlarni oldindan niyat qilishning o‘ziyoq erkakning fikrlash chegarasini kengaytiradi va rizq eshiklari ochilishiga ma’naviy turtki beradi.

Va’dani quruq gapga aylantirmaslik sharti

Ushbu qoidaning samara berishi bevosita erkakning niyati va keyingi qadamlariga bog‘liq:

  1. Xolislik muhim: Bunday so‘zlar shunchaki aldov yoki vaqtinchalik tinchlik uchun aytilmasligi kerak. Niyat samimiy va yurakdan chiqqan bo‘lishi shart;

  2. Harakatga ulovchi kuch: Va’da faqat so‘zda qolib ketmasligi, balki insonni uyqudan ertaroq turishga, yangi bilim va loyihalar ustida ishlashga chorlovchi dvigatelga aylanishi kerak.

Oilaviy rishtalarda mehr va ishonch to‘la bo‘lgan xonadonda erkakning mehnati zoye ketmaydi — rizq ham, baraka ham ko‘payib, aytilgan orzular haqiqatga aylanadi.

oilaviy munosabatlarpsixologiyamoliyaviy muvaffaqiyater-xotin munosabatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pul ko‘paygan sari do‘stlar kamayadimi? Olimlar hayotdagi ushbu bog‘liqlikni o‘rgandiPul ko‘paygan sari do‘stlar kamayadimi? Olimlar hayotdagi ushbu bog‘liqlikni o‘rgandi23 oktabr 08:30Psixologlardan kutilmagan xulosa: Nega ayollarning tushkunligi butun oilaga ta’sir qiladi?Psixologlardan kutilmagan xulosa: Nega ayollarning tushkunligi butun oilaga ta’sir qiladi?4 noyabr 12:44Eringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siriEringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siri1 noyabr 09:51Oila baxtining oltin kaliti: Ayollar uchun qimmatli o‘gitlar...Oila baxtining oltin kaliti: Ayollar uchun qimmatli o‘gitlar...26 sentabr 07:17Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdiNikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi28 oktabr 17:52Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...Ishga ketishdan oldingi birgina o‘pich: Uzoq umr va muvaffaqiyatning ilmiy siri...28 sentabr 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi