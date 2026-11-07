Islam Maxachev Toshkentda Bahodir Jalolovdan boks sirlarini o‘rganmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Islam Maxachev Toshkent shahrida o‘tkazilayotgan sambo bo‘yicha 50-yubiley Jahon chempionatida xalqaro elchi va faxriy mehmon sifatida ishtirok etmoqda.
- Sportchi poytaxtdagi rasmiy tadbirlar doirasida Fedor Yemelyanenko bilan birgalikda sambo elchisi sifatidagi verifikatsiya gramotalarini qabul qilib oldi.
Dunyoning eng kuchli MMA jangchilaridan biri, UFC chempioni Islam Maxachev ayni kunlarda O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida bo‘lib turibdi.
Tarmoqlarda sportchining o‘zbek bokschilaridan mahorat sirlarini o‘rganish yoki maxsus mashg‘ulot yig‘ini uchun kelgani haqidagi taxminlar tarqalgan bo‘lsa-da, uning tashrifi ortida mutlaqo boshqa yirik xalqaro missiya yotibdi.
Toshkentdagi yubiley Jahon chempionati va xalqaro elchi maqomi
Maxachevning O‘zbekistonga tashrifi mamlakat sporti hayotidagi ulkan tarixiy voqea bilan bevosita bog‘liq:
50-yubiley mundial: 2026 yilning 6–8 noyabr kunlari Toshkent shahri sambo bo‘yicha eng nufuzli musobaqa — 50-yubiley Jahon chempionatiga mezbonlik qilmoqda;
Faxriy mehmon va sambo elchisi: UFC chempioni mazkur global musobaqaga rasmiy faxriy mehmon hamda xalqaro sambo elchisi maqomida taklif etilgan;
Yemelyanenko bilan hamkorlik: Poytaxtdagi rasmiy tadbirlar davomida Islam Maxachev yakkakurashlar olami afsonasi Fedor Yemelyanenko bilan birgalikda sambo sporti elchisi sifatidagi rasmiy verifikatsiya gramotalarini qabul qilib oldi va bir qator muhim uchrashuvlarda ishtirok etmoqda.
Bahodir Jalolov bilan shov-shuvli sparring: May oyidagi uchrashuv tafsilotlari
Ijtimoiy tarmoqlarda yana qayta kun tartibiga chiqqan Bahodir Jalolov va Islam Maxachev o‘rtasidagi noodatiy mashg‘ulot aslida joriy yilning may oyida Toshkentda bo‘lib o‘tgan edi:
Gilamdagi bellashuv (greppling): Ikki karra Olimpiya chempioni, professional boksda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan superog‘ir vaznli Bahodir Jalolov bokschi bo‘lishiga qaramay, gilam ustida MMA yulduzi bilan greppling qoidalari asosida kuch sinashib ko‘rgan;
Ulkan vazn va bo‘y farqi: Sportchilar orasidagi katta jismoniy tafovutga (Jalolov gigant superog‘ir vaznda, Maxachev esa ancha yengil toifada) qaramasdan, UFC chempioni kurash elementlari va parterdagi texnikasi bo‘yicha o‘zining mutlaq faolligi hamda ustunligini ko‘rsatib bergan;
O‘zaro yuksak ehtirom: Mashg‘ulot yakunida Jalolov Maxachevning jismoniy qudrati va kurash maktabiga yuqori baho bergan, dog‘istonlik jangchi esa o‘zbek boks yulduzi bilan tushgan tarixiy suratini ijtimoiy tarmoqlariga joylab, o‘zaro hurmat izhor qilgan edi.
Hozirda ikki sportchi ham o‘z faoliyat yo‘nalishida dunyoning eng cho‘qqisida qolmoqda, Maxachevning sambo bo‘yicha Jahon chempionati doirasidagi poytaxtga kelishi esa mahalliy yakkakurash ixlosmandlari uchun haqiqiy bayramga aylandi.
Izohlar 0
…