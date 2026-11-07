Islam Maxachev Toshkentda Bahodir Jalolovdan boks sirlarini o‘rganmoqda (video)

·59·Sport
Islam Maxachev Toshkentda Bahodir Jalolovdan boks sirlarini o‘rganmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC chempioni Islam Maxachev Toshkent shahrida o‘tkazilayotgan sambo bo‘yicha 50-yubiley Jahon chempionatida xalqaro elchi va faxriy mehmon sifatida ishtirok etmoqda.
  • Sportchi poytaxtdagi rasmiy tadbirlar doirasida Fedor Yemelyanenko bilan birgalikda sambo elchisi sifatidagi verifikatsiya gramotalarini qabul qilib oldi.

Dunyoning eng kuchli MMA jangchilaridan biri, UFC chempioni Islam Maxachev ayni kunlarda O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida bo‘lib turibdi.

Tarmoqlarda sportchining o‘zbek bokschilaridan mahorat sirlarini o‘rganish yoki maxsus mashg‘ulot yig‘ini uchun kelgani haqidagi taxminlar tarqalgan bo‘lsa-da, uning tashrifi ortida mutlaqo boshqa yirik xalqaro missiya yotibdi.

Toshkentdagi yubiley Jahon chempionati va xalqaro elchi maqomi

Maxachevning O‘zbekistonga tashrifi mamlakat sporti hayotidagi ulkan tarixiy voqea bilan bevosita bog‘liq:

  • 50-yubiley mundial: 2026 yilning 6–8 noyabr kunlari Toshkent shahri sambo bo‘yicha eng nufuzli musobaqa — 50-yubiley Jahon chempionatiga mezbonlik qilmoqda;

  • Faxriy mehmon va sambo elchisi: UFC chempioni mazkur global musobaqaga rasmiy faxriy mehmon hamda xalqaro sambo elchisi maqomida taklif etilgan;

  • Yemelyanenko bilan hamkorlik: Poytaxtdagi rasmiy tadbirlar davomida Islam Maxachev yakkakurashlar olami afsonasi Fedor Yemelyanenko bilan birgalikda sambo sporti elchisi sifatidagi rasmiy verifikatsiya gramotalarini qabul qilib oldi va bir qator muhim uchrashuvlarda ishtirok etmoqda.

Bahodir Jalolov bilan shov-shuvli sparring: May oyidagi uchrashuv tafsilotlari

Ijtimoiy tarmoqlarda yana qayta kun tartibiga chiqqan Bahodir Jalolov va Islam Maxachev o‘rtasidagi noodatiy mashg‘ulot aslida joriy yilning may oyida Toshkentda bo‘lib o‘tgan edi:

  • Gilamdagi bellashuv (greppling): Ikki karra Olimpiya chempioni, professional boksda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan superog‘ir vaznli Bahodir Jalolov bokschi bo‘lishiga qaramay, gilam ustida MMA yulduzi bilan greppling qoidalari asosida kuch sinashib ko‘rgan;

  • Ulkan vazn va bo‘y farqi: Sportchilar orasidagi katta jismoniy tafovutga (Jalolov gigant superog‘ir vaznda, Maxachev esa ancha yengil toifada) qaramasdan, UFC chempioni kurash elementlari va parterdagi texnikasi bo‘yicha o‘zining mutlaq faolligi hamda ustunligini ko‘rsatib bergan;

  • O‘zaro yuksak ehtirom: Mashg‘ulot yakunida Jalolov Maxachevning jismoniy qudrati va kurash maktabiga yuqori baho bergan, dog‘istonlik jangchi esa o‘zbek boks yulduzi bilan tushgan tarixiy suratini ijtimoiy tarmoqlariga joylab, o‘zaro hurmat izhor qilgan edi.

Hozirda ikki sportchi ham o‘z faoliyat yo‘nalishida dunyoning eng cho‘qqisida qolmoqda, Maxachevning sambo bo‘yicha Jahon chempionati doirasidagi poytaxtga kelishi esa mahalliy yakkakurash ixlosmandlari uchun haqiqiy bayramga aylandi.

Islam MaxachevBahodir JalolovSambo bo‘yicha Jahon chempionatiUFC
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yangragan kutilmagan bayonot: Islam Maxachev MMA bilan xayrlashmoqdami?Toshkentda yangragan kutilmagan bayonot: Islam Maxachev MMA bilan xayrlashmoqdami?Kecha 23:06Toshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadiToshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadiKecha 09:53UFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldiUFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldi5 noyabr 21:50“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi30 sentabr 19:57Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?14 sentabr 07:07Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?Islam Maxachev nima uchun UFC'ning uchinchi kamarini qo‘lga kirita olmaydi?10 sentabr 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi