O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarga yosh chegarasi qo‘yiladimi? Muhokamadagi qonun loyihasi

·33·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarga yosh chegarasi qo‘yiladimi? Muhokamadagi qonun loyihasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda voyaga yetmaganlarni zararli axborot xurujlari va radikallashuvdan himoya qilish maqsadida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga cheklovlar o‘rnatish taklif etilmoqda.
  • Davlat xavfsizlik xizmati raisi Bahodir Qurbonov tomonidan ilgari surilgan qonun loyihasi 16 yoshga to‘lmagan shaxslarga nisbatan cheklovlarni nazarda tutadi.
  • Hozirda ushbu hujjat jamoatchilik, mutaxassislar va ota-onalar fikrini o‘rganish uchun muhokamaga taqdim etilgan.

O‘zbekistonda voyaga yetmagan yoshlarning internet tarmog‘idagi faoliyati va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi bo‘yicha jiddiy cheklovlar o‘rnatilishi kutilmoqda.

«SHHT plyus» ekspert muloqotida Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) raisi Bahodir Qurbonov voyaga yetmaganlarni zararli axborot xurujlaridan himoya qilish hamda internet orqali radikallashuv jarayonlarining oldini olish maqsadida bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishiga cheklovlar kiritish taklifini rasman ilgari surdi.

Qonun loyihasi tayyor: Asosiy tafsilotlar qanday?

Ushbu tashabbusni amaliyotga tatbiq etish maqsadida maxsus me’yoriy hujjat loyihasi ishlab chiqildi. Uning asosiy yo‘nalishlari:

  • 16 yoshlik chegara: Qonun loyihasida ko‘zda tutilgan cheklovlar bevosita 16 yoshga to‘lmagan voyaga yetmagan shaxslarga tegishli bo‘ladi;

  • Jamoatchilik nazorati va muhokama: Hujjat to‘liq ishlab chiqilgan bo‘lib, keng jamoatchilik, mutaxassislar va ota-onalar fikrini o‘rganish maqsadida muhokamaga taqdim etilgan;

  • Asosiy maqsad: Bolalarning ruhiy salomatligini saqlash, ularni yot g‘oyalar, virtual firibgarlik, kiberbulling hamda ekstremistik oqimlarning targ‘iboti ta’siriga tushib qolishdan himoya qilish.

Xalqaro tajriba: Dunyo bu tashabbusga qanday qaramoqda?

Bolalarni internetning zararli ta’siridan muhofaza qilish amaliyoti bugungi kunda global trendga aylangan:

  • Yevropa Ittifoqi va yetakchi davlatlar: Yevropaning bir qator mamlakatlari, jumladan Fransiya va Buyuk Britaniyada, shuningdek Avstraliyada voyaga yetmaganlarning ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochishini cheklash va ota-onalar roziligini talab qilish bo‘yicha qat’iy qonunlar qabul qilinmoqda;

  • Mintaqaviy xavfsizlik: Qator qo‘shni davlatlarda ham yoshlar orasida internetga qaramlik va tarmoq orqali turli xavfli guruhlarga jalb etilish holatlariga qarshi ana shunday cheklov choralari faol muhokama qilinmoqda.

Davlat xavfsizlik xizmatiBahodir QurbonovSHHT plyusinternet xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DXX Raisi Samarqanddagi SHHT forumida raqamli tahdidlar haqida ogohlantirdiDXX Raisi Samarqanddagi SHHT forumida raqamli tahdidlar haqida ogohlantirdi6 noyabr 19:11Shavkat Mirziyoyev kibermakondagi xavfli tahdidlardan ogohlantirdiShavkat Mirziyoyev kibermakondagi xavfli tahdidlardan ogohlantirdi6 noyabr 18:51Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladi19 avgust 16:09Vyetnamda bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning oʻziga xos tartibi joriy etiladiVyetnamda bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning oʻziga xos tartibi joriy etiladi25 iyul 02:23MTS sunʼiy intellekt yordamida uy tarmogʻida xavfsizlikni joriy qildiMTS sunʼiy intellekt yordamida uy tarmogʻida xavfsizlikni joriy qildi28 may 13:55Telegram bir kunda 100 mingdan ortiq kanal va guruhni blokladiTelegram bir kunda 100 mingdan ortiq kanal va guruhni blokladi13 may 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda sovuq kuchayadi: ayrim hududlarda qor yog‘ishi kutilmoqda
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi