O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarga yosh chegarasi qo‘yiladimi? Muhokamadagi qonun loyihasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda voyaga yetmaganlarni zararli axborot xurujlari va radikallashuvdan himoya qilish maqsadida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga cheklovlar o‘rnatish taklif etilmoqda.
- Davlat xavfsizlik xizmati raisi Bahodir Qurbonov tomonidan ilgari surilgan qonun loyihasi 16 yoshga to‘lmagan shaxslarga nisbatan cheklovlarni nazarda tutadi.
- Hozirda ushbu hujjat jamoatchilik, mutaxassislar va ota-onalar fikrini o‘rganish uchun muhokamaga taqdim etilgan.
O‘zbekistonda voyaga yetmagan yoshlarning internet tarmog‘idagi faoliyati va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi bo‘yicha jiddiy cheklovlar o‘rnatilishi kutilmoqda.
«SHHT plyus» ekspert muloqotida Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) raisi Bahodir Qurbonov voyaga yetmaganlarni zararli axborot xurujlaridan himoya qilish hamda internet orqali radikallashuv jarayonlarining oldini olish maqsadida bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishiga cheklovlar kiritish taklifini rasman ilgari surdi.
Qonun loyihasi tayyor: Asosiy tafsilotlar qanday?
Ushbu tashabbusni amaliyotga tatbiq etish maqsadida maxsus me’yoriy hujjat loyihasi ishlab chiqildi. Uning asosiy yo‘nalishlari:
16 yoshlik chegara: Qonun loyihasida ko‘zda tutilgan cheklovlar bevosita 16 yoshga to‘lmagan voyaga yetmagan shaxslarga tegishli bo‘ladi;
Jamoatchilik nazorati va muhokama: Hujjat to‘liq ishlab chiqilgan bo‘lib, keng jamoatchilik, mutaxassislar va ota-onalar fikrini o‘rganish maqsadida muhokamaga taqdim etilgan;
Asosiy maqsad: Bolalarning ruhiy salomatligini saqlash, ularni yot g‘oyalar, virtual firibgarlik, kiberbulling hamda ekstremistik oqimlarning targ‘iboti ta’siriga tushib qolishdan himoya qilish.
Xalqaro tajriba: Dunyo bu tashabbusga qanday qaramoqda?
Bolalarni internetning zararli ta’siridan muhofaza qilish amaliyoti bugungi kunda global trendga aylangan:
Yevropa Ittifoqi va yetakchi davlatlar: Yevropaning bir qator mamlakatlari, jumladan Fransiya va Buyuk Britaniyada, shuningdek Avstraliyada voyaga yetmaganlarning ijtimoiy tarmoqlarda akkaunt ochishini cheklash va ota-onalar roziligini talab qilish bo‘yicha qat’iy qonunlar qabul qilinmoqda;
Mintaqaviy xavfsizlik: Qator qo‘shni davlatlarda ham yoshlar orasida internetga qaramlik va tarmoq orqali turli xavfli guruhlarga jalb etilish holatlariga qarshi ana shunday cheklov choralari faol muhokama qilinmoqda.
Izohlar 0
…