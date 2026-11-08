«Paxtakor» o‘z maydonida «Qo‘qon-1912»ni mag‘lubiyatga uchratdi

·3·Sport
«Paxtakor» o‘z maydonida «Qo‘qon-1912»ni mag‘lubiyatga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasining 27-turida «Paxtakor» klubi o‘z maydonida «Qo‘qon-1912» jamoasini 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Mezbonlar safida Sherzod Nasrullayev, Stefan Chinedu va Dostonbek Hamdamov gol urgan bo‘lsa, mehmonlarning yagona to‘piga Toma Tabatadze mualliflik qildi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng 59 ochko jamg‘argan «Paxtakor» turnir jadvalida peshqadam «Neftchi» bilan oradagi farqni 2 ochkogacha qisqartirdi.

O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida Toshkentning «Paxtakor» klubi o‘z maydonida liga autsayderlaridan biri hisoblangan «Qo‘qon-1912» jamoasini qabul qildi. Murosasiz va hujumkor ruhda kechgan bellashuvda mezbonlar 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv taqdiri dastlabki o‘n daqiqalikdayoq toshkentliklarning chaqmoqdek tezkor ikkita goli evaziga hal bo‘lgan bo‘lsa, bahs yakunida penaltidan urilgan to‘p «sherlar»ning to‘liq ustunligini mustahkamladi.

Tezkor boshlang‘ich va so‘nggi soniyalardagi nuqta

«Paxtakor» markaziy stadionida kechgan bellashuvda gollar ketma-ketligi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • 6-daqiqada Nasrullayevdan tezkor gol: Uchrashuv start olishi bilan faol oldinga tashlangan mezbonlar safida Sherzod Nasrullayev hisobni ochdi — 1:0;

  • 9-daqiqada Chinedudan aniq zarba: Oradan atigi uch daqiqa o‘tib, legioner hujumchi Stefan Chinedu himoyadagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi — 2:0;

  • 61-daqiqada Tabatadzedan javob to‘pi: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan Toma Tabatadze qo‘qonliklarning yagona goliga mualliflik qilib, bahsga vaqtinchalik intriga qaytardi — 2:1;

  • 90-daqiqada Hamdamovning sovuqqonligi: Asosiy vaqt yakunlanayotgan pallada Dostonbek Hamdamov belgilangan 11 metrlik jarima to‘pini bexato amalga oshirib, «Paxtakor»ning muhim g‘alabasiga nuqta qo‘ydi — 3:1.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • Superliga. 27-tur

    «Paxtakor» — «Qo‘qon-1912» 3:1

    Gollar: Nasrullayev (6), Chinedu (9), Hamdamov (90, pen.) — Tabatadze (61).

    Ogohlantirish: Xasanov (31, «Qo‘qon-1912»).

  • «Paxtakor»: Quvvatov (Nazarov, 46), Tahseyen, Ibragimov (Bozorov, 69), Mozgovoy, Hamdamov, Karimov, Bo‘riyev, Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov, Chinedu (To‘laganov, 69).

  • «Qo‘qon-1912»: Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazva, Nimeli (Yo‘lchiyev, 77), Hakimov (G‘ulomov, 77), Akramov, Malikjonov (Xusanov, 87), O‘ktamov (Sohibjonov, 60), Xasanov (Tabatadze, 46).

Chempionlik poygasidagi vaziyat

Ushbu g‘alaba toshkentliklar uchun oltin medallar sari yurishda muhim ahamiyat kasb etdi:

  • «Paxtakor» — 59 ochko: Turnir jadvalining 2-pog‘onasida borayotgan poytaxt jamoasi 59 ochko jamg‘arib, peshqadam «Neftchi» (61 ochko) bilan farqni bor-yo‘g‘i 2 ochkogacha qisqartirdi;

  • «Qo‘qon-1912» xavfli hududda: Muhim ochkolarni boy bergan vodiyliklar 24 ochko bilan turnir jadvalining quyi qismida — 15-o‘rinda qolib ketmoqda.

O‘zbekiston SuperligasiPaxtakorQo‘qon-1912
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘yin oxiridagi gollar: O‘zbekiston chempionatining 26-turida kechgan shiddatli bahslarO‘yin oxiridagi gollar: O‘zbekiston chempionatining 26-turida kechgan shiddatli bahslar30 oktabr 21:03Kubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladiKubok uchun chempionat qurbon qilinadimi? Mirjalol Qosimov haqiqatlarni ochiqladi26 oktabr 07:25Superligada 27-tur: “Neftchi” – OKMK bahsi, vodiy derbilari va to‘liq o‘yinlar jadvaliSuperligada 27-tur: “Neftchi” – OKMK bahsi, vodiy derbilari va to‘liq o‘yinlar jadvali5 noyabr 11:2090+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi90+2-daqiqadagi drama: OKMK o‘z maydonida “Qo‘qon-1912”ni yengib, 4-o‘ringa ko‘tarildi25 oktabr 18:07«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi«Neftchi» safarda «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chempionlik sari ulkan qadam tashladi23 oktabr 21:523 o‘yinda 5 gol: Anvar Hojimirzayev iyulning "eng yaxshi"si bo‘ldi3 o‘yinda 5 gol: Anvar Hojimirzayev iyulning "eng yaxshi"si bo‘ldi5 avgust 22:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi