«Paxtakor» o‘z maydonida «Qo‘qon-1912»ni mag‘lubiyatga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasining 27-turida «Paxtakor» klubi o‘z maydonida «Qo‘qon-1912» jamoasini 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Mezbonlar safida Sherzod Nasrullayev, Stefan Chinedu va Dostonbek Hamdamov gol urgan bo‘lsa, mehmonlarning yagona to‘piga Toma Tabatadze mualliflik qildi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng 59 ochko jamg‘argan «Paxtakor» turnir jadvalida peshqadam «Neftchi» bilan oradagi farqni 2 ochkogacha qisqartirdi.
O‘zbekiston Superligasining 27-turi doirasida Toshkentning «Paxtakor» klubi o‘z maydonida liga autsayderlaridan biri hisoblangan «Qo‘qon-1912» jamoasini qabul qildi. Murosasiz va hujumkor ruhda kechgan bellashuvda mezbonlar 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv taqdiri dastlabki o‘n daqiqalikdayoq toshkentliklarning chaqmoqdek tezkor ikkita goli evaziga hal bo‘lgan bo‘lsa, bahs yakunida penaltidan urilgan to‘p «sherlar»ning to‘liq ustunligini mustahkamladi.
Tezkor boshlang‘ich va so‘nggi soniyalardagi nuqta
«Paxtakor» markaziy stadionida kechgan bellashuvda gollar ketma-ketligi quyidagicha ko‘rinish oldi:
6-daqiqada Nasrullayevdan tezkor gol: Uchrashuv start olishi bilan faol oldinga tashlangan mezbonlar safida Sherzod Nasrullayev hisobni ochdi — 1:0;
9-daqiqada Chinedudan aniq zarba: Oradan atigi uch daqiqa o‘tib, legioner hujumchi Stefan Chinedu himoyadagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi — 2:0;
61-daqiqada Tabatadzedan javob to‘pi: Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan Toma Tabatadze qo‘qonliklarning yagona goliga mualliflik qilib, bahsga vaqtinchalik intriga qaytardi — 2:1;
90-daqiqada Hamdamovning sovuqqonligi: Asosiy vaqt yakunlanayotgan pallada Dostonbek Hamdamov belgilangan 11 metrlik jarima to‘pini bexato amalga oshirib, «Paxtakor»ning muhim g‘alabasiga nuqta qo‘ydi — 3:1.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
Superliga. 27-tur
«Paxtakor» — «Qo‘qon-1912» 3:1
Gollar: Nasrullayev (6), Chinedu (9), Hamdamov (90, pen.) — Tabatadze (61).
Ogohlantirish: Xasanov (31, «Qo‘qon-1912»).
«Paxtakor»: Quvvatov (Nazarov, 46), Tahseyen, Ibragimov (Bozorov, 69), Mozgovoy, Hamdamov, Karimov, Bo‘riyev, Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov, Chinedu (To‘laganov, 69).
«Qo‘qon-1912»: Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazva, Nimeli (Yo‘lchiyev, 77), Hakimov (G‘ulomov, 77), Akramov, Malikjonov (Xusanov, 87), O‘ktamov (Sohibjonov, 60), Xasanov (Tabatadze, 46).
Chempionlik poygasidagi vaziyat
Ushbu g‘alaba toshkentliklar uchun oltin medallar sari yurishda muhim ahamiyat kasb etdi:
«Paxtakor» — 59 ochko: Turnir jadvalining 2-pog‘onasida borayotgan poytaxt jamoasi 59 ochko jamg‘arib, peshqadam «Neftchi» (61 ochko) bilan farqni bor-yo‘g‘i 2 ochkogacha qisqartirdi;
«Qo‘qon-1912» xavfli hududda: Muhim ochkolarni boy bergan vodiyliklar 24 ochko bilan turnir jadvalining quyi qismida — 15-o‘rinda qolib ketmoqda.
Izohlar 0
…