Denovda 22 nafar bolaga noqonuniy diniy saboq berilgani aniqlandi

·28·Jamiyat
Denovda 22 nafar bolaga noqonuniy diniy saboq berilgani aniqlandi

Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Surxondaryo va Farg‘ona viloyatlarida ruxsatsiz diniy ta’lim berish bilan bog‘liq holatlar fosh etildi.

Ma’lum bo‘lishicha, Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashovchi, 1985 yilda tug‘ilgan va muqaddam sudlangan fuqaro maxsus diniy ma’lumot hamda tegishli litsenziyaga ega bo‘lmasdan o‘z uyida voyaga yetmagan bolalarga diniy saboq berib kelgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u joriy yilning iyun oyidan boshlab 2011–2019 yillarda tug‘ilgan 22 nafar bolani qabul qilib, ularga ta’lim bergan. Denov va Oltinsoy tumanlaridan kelgan bolalar sanitariya-gigiyena talablariga javob bermaydigan sharoitda yashagan va ularning ota-onalaridan har oy 500 ming so‘mdan 100 AQSH dollarigacha mablag‘ undirilgan.

Bir guruh bolalar xonada stol atrofida kitob o‘qib o‘tiribdi.

Shuningdek, Farg‘ona viloyatining Rishton tumanida ham shunga o‘xshash holat aniqlangan. 1971 yilda tug‘ilgan ayol o‘z xonadonida Bag‘dod va Yozyovon tumanlaridan kelgan 2011–2017 yillarda tug‘ilgan 5 nafar bolaga hech qanday rasmiy ruxsatnomasiz diniy ta’lim berib kelgani ma’lum bo‘ldi. Tekshiruv jarayonida o‘quv mashg‘ulotlarida foydalanilgan adabiyotlar ashyoviy dalil sifatida olib qo‘yildi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar har ikki holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 229-2-moddasi 2-qismi (diniy ta’limotdan saboq berish tartibini buzish) bilan jinoyat ishlarini qo‘zg‘atib, tergov harakatlarini boshladi.

Bundan tashqari, bolalarning ota-onalariga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 47-moddasiga muvofiq choralar ko‘rildi. Ular bilan farzandlarni tarbiyalash va ta’lim berish bo‘yicha majburiyatlar yuzasidan profilaktik suhbatlar ham o‘tkazildi.

DenovSurxondaryoFarg'onaAltinsayRishton
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?Sobiq davlat xizmatchilari uchun yangi tartib: ishga qabul qilishda nima kerak bo‘ladi?Bugun, 10:11APK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildiAPK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildiBugun, 09:53Noodatiy "DNX" raqamli avtomobil ko‘pchilikning e’tiborini tortdiNoodatiy "DNX" raqamli avtomobil ko‘pchilikning e’tiborini tortdiBugun, 09:25Toshkentda transformator kuchli portlagani aks etgan video tarqaldi (video)Toshkentda transformator kuchli portlagani aks etgan video tarqaldi (video)Bugun, 09:15Toshkent metrosida poyezd to‘xtab qoldi: Yo‘lovchilar shoshilinch tushirildiToshkent metrosida poyezd to‘xtab qoldi: Yo‘lovchilar shoshilinch tushirildiBugun, 01:26Beruniyda yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiBeruniyda yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiKecha, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi