Jahon chempioni Anand Javohir Sindarovning imkoniyatlarini qanday baholadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahonning besh karra chempioni Vishvanatan Anand Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi bahsda imkoniyatlarni teng, ya'ni 50 ga 50 deb baholadi.
- Hindistonlik afsona har ikki grossmeysterning shaxmatchilik salohiyati bir-biriga juda yaqin ekanini ta'kidlab, ularning har biriga o‘z kuchiga ishonch bilan o‘ynashni maslahat berdi.
- Jenevada start olgan 14 partiyadan iborat chempionlik bahsining birinchi uchrashuvi durang bilan yakunlandi.
Shaxmat bo‘yicha jahonning besh karra chempioni Vishvanatan Anand Javohir Sindarov va amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi tarixiy bahs haqida o‘z fikrini bildirdi. Hindistonlik afsona ikki grossmeysterning kuchini deyarli teng deb hisoblamoqda. Uning fikricha, chempionlik uchun kurashda imkoniyatlar 50 ga 50.
Anandning bu bahosi o‘zbekistonlik shaxmat muxlislari uchun alohida ahamiyatga ega. Chunki u Sindarovning salohiyatini amaldagi jahon chempioni darajasida ko‘rayotganini ochiq aytdi.
«Imkoniyatlar 50 ga 50»
Chess.com saytiga bergan intervyusida Anand har ikki shaxmatchining umumiy kuchini taqqosladi. Ularning hozirgi sport formasi bir xil bo‘lmasligi mumkin, ammo shaxmatchilik salohiyati jihatidan raqiblar bir-biriga juda yaqin ekanini ta’kidladi.
«Menimcha, ularning umumiy salohiyati deyarli bir xil. Hozirgi sport formasi emas, aynan kuch jihatidan aytayapman. Shuning uchun imkoniyatlar juda yaqin — taxminan 50 ga 50», — dedi Anand.
Biroq tajribali grossmeyster uchun bahsning eng qiziq jihati faqat g‘olibni oldindan taxmin qilish emas. U birinchi bo‘lib kim g‘alaba qozonishi, qaysi shaxmatchi raqibiga dastlabki bosimni o‘tkazishi va kutilmagan yurishlar orqali ustunlikka erishishini kuzatishni istamoqda.
«Raqamlarning o‘zi unchalik muhim emas. Men uchun kim birinchi bo‘lib g‘alaba qozonishi, kim birinchi bo‘lib raqibga bosim o‘tkaza boshlashi, kim ko‘proq kutilmagan yurishlar bilan ajralib turishi ancha qiziqroq. Mana shu narsalar menga ko‘proq ma’lumot beradi», — deya qo‘shimcha qildi u.
Anand Gukeshga qanday maslahat berdi?
Hindistonlik shaxmat afsonasi amaldagi jahon chempioni uchun eng muhim vazifa — bahsga yuqori sport formasida yetib kelish va o‘z kuchiga ishonch bilan o‘ynash ekanini ta’kidladi.
Anand Gukeshning iste’dodiga shubha yo‘qligini, u buni har bir partiyada yodda tutishi kerakligini aytdi. Shu bilan birga, xuddi shunday ishonch Sindarov uchun ham muhimligini qayd etdi.
«Oxir-oqibat, Gukesh juda iste’dodli shaxmatchi va buni unutmasligi kerak. Xuddi shu gapni Sindarov haqida ham aytish mumkin. Joriy yilda uning qay darajada kuchli ekaniga guvoh bo‘ldik.
Menimcha, har ikkisi uchun eng muhim vazifa — bahsni o‘z kuchiga ishonch bilan boshlash va shu ishonchni oxirigacha saqlab qolish», — dedi besh karra jahon chempioni.
Birinchi partiyada durang qayd etildi
Jenevada start olgan jahon chempionligi bahsining birinchi partiyasida Javohir Sindarov va Gukesh Dommaraju durang o‘ynadi. Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlangan uchrashuv qariyb to‘rt soat davom etdi.
Shu tariqa, 14 partiyaga mo‘ljallangan chempionlik bahsida dastlabki partiyadan keyin hisob ochilmadi. Endi shaxmat ishqibozlarini keyingi uchrashuvlar va grossmeysterlarning tayyorgarligidagi kutilmagan g‘oyalar kutmoqda.
Anandning fikricha, aynan birinchi g‘alaba kim tomonidan qo‘lga kiritilishi bahsning ruhiy manzarasini o‘zgartirishi mumkin. Demak, hozircha 50:50 bo‘lib turgan imkoniyatlar keyingi partiyalardagi birgina muhim qaror yoki kutilmagan yurish tufayli o‘zgarishi ehtimoldan xoli emas.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…