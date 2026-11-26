«Favorit — Sindarov»: Sergey Karyakin Jahon chempionligi bahsi haqida fikr bildirdi
Rossiyalik taniqli grossmeyster Sergey Karyakin Shveysariyada davom etayotgan shaxmat bo‘yicha Jahon chempionligi uchun bahsda amaldagi chempion, hindistonlik Gukesh Dommarajuga qarshi dona surayotgan o‘zbekistonlik Javohir Sindarovni asosiy favorit deb hisoblamoqda. Bu haqda «Sport-Ekspress» nashri xabar berdi.
«Sindarov ruhan tayyor va g‘alabaga ko‘proq tashna»
Karyakinning ta’kidlashicha, chempionlik maqomi hindistonlik shaxmatchiga psixologik bosim o‘tkazmoqda, o‘zbekistonlik 20 yoshli grossmeyster esa aksincha, yuqori motivatsiya bilan harakat qilmoqda:
«Menimcha, Sindarov ruhan ancha tayyor, g‘alabaga ko‘proq tashna va juda kuchli motivatsiyaga ega. Gukeshga qarasam esa, chempionlik toji uni bosib qo‘ygandek tuyuladi. U bu yukni munosib ko‘tara olmayotgandek, go‘yo unga juda og‘irlik qilayotgandek. Chempion bo‘lishidan oldin u juda yorqin o‘ynayotgandi, jahon chempioni bo‘lganidan keyin esa o‘yinida keskin pasayish kuzatildi.
Agar u o‘zida o‘sha avvalgi formasini qayta tiklay olsa, ya’ni chempionlik uchun saralashda va 2024 yilgi Olimpiadada birinchi doskada hammani mag‘lub etgan darajasiga qaytsa, u holda bu dunyodagi ikki eng kuchli shaxmatchi o‘rtasidagi juda qiziqarli duelga aylanadi. Hozirgi holatda esa, shaxmat va intriga nuqtayi nazaridan afsuski, favorit — Sindarov.», — dedi Sergey Karyakin.
«Bu oson sayr bo‘lmaydi — barcha 14 partiyada qattiq kurash kechishi mumkin»
Shu bilan birga, rossiyalik mutaxassis bahsdagi imkoniyatlarni 80 ga 20 nisbatda O‘zbekiston vakili foydasiga baholash fikriga qo‘shilmadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, 2024 yilgi Din Lijen — Gukesh bahsida ham ko‘pchilik oson g‘alabani kutgan, biroq kurash so‘nggi partiyalargacha cho‘zilgan edi:
«Albatta, yo‘q. Sindarov uchun bu oson sayr bo‘lmaydi. Birga-bir o‘yinlarda har doim kutilmagan natijalar bo‘lishi mumkin. Ilgarigi turnirlarda nima bo‘lgani unchalik ahamiyatli emas: ustunligingizni yana bir bor amalda isbotlashingiz kerak. Demak, bu safar ham barcha 14 partiyada qattiq kurash bo‘lishi mumkin.» — dedi Sergey Karyakin.
Jahon chempionligi matchining asosiy tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va qoidalar
Ishtirokchilar
Javohir Sindarov (20 yosh, Da’vogarlar turniri g‘olibi) — Gukesh Dommaraju (20 yosh, amaldagi jahon chempioni)
O‘tkazilish manzili
Shveysariya, Jeneva yaqinidagi Koloni kommunasi (Martin Bodmer jamg‘armasi muzeyi)
Joriy hisob
1 : 1 (1- va 2-partiyalar durang bilan yakunlangan)
Navbatdagi 3-partiya
Bugun, 26 noyabr (Toshkent vaqti bilan 19:00 da — Sindarov oq donalarda o‘ynaydi)
Match reglamenti
14 ta klassik partiya (chempionlik uchun kamida 7,5 ochko to‘plash zarur)
Tay-breyk sharti
Asosiy partiyalar 7:7 hisobida tugasa, g‘olib 12 dekabr kuni tay-breykda aniqlanadi
Eslatib o‘tamiz, Javohir Sindarov 2026 yil bahorida Kiprda o‘tgan Da’vogarlar turnirida g‘alaba qozonib, jahon shaxmat toji uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritgan ilk o‘zbekistonlik grossmeysterga aylandi.
Sizningcha, Sergey Karyakinning fikri qanchalik to‘g‘ri — Javohir Sindarov haqiqatan ham bahs favoritimi yoki amaldagi chempion Gukesh hali o‘z so‘zini aytadimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati tarixidagi ushbu ulkan voqea haqidagi xabarni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…