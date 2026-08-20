Urganch–Xiva pulli yo‘li: 25 avgustdan yangi tartib ishga tushadi
O‘zbekistondagi birinchi pulli avtomobil yo‘li — Urganch–Xiva trassasida haydovchilar uchun yangi to‘lov tizimi joriy etilmoqda. Hozirda tizim sinov rejimida ishlayapti, 25 avgustdan esa to‘lovlarni to‘liq undirish rejalashtirilgan.
Eng muhimi, yo‘l haqi avtomobillarni to‘xtatmasdan elektron tarzda avtomatik undiriladi.
Urganch–Xiva yo‘lida qancha to‘lanadi?
Yengil avtomobillar uchun tariflar yo‘nalish uzunligiga qarab belgilangan:
Yo‘nalish
Yo‘l haqi
To‘liq Urganch–Xiva yo‘nalishi
25 000 so‘m
28 kmlik qisqa yo‘nalish
20 000 so‘m
To‘lov tizimi 25 avgustdan to‘liq ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
To‘lov avtomobili to‘xtatmasdan amalga oshiriladi
Yangi tizimning asosiy xususiyati — haydovchilar yo‘l haqini to‘lash uchun maxsus punktda to‘xtab o‘tirmaydi.
Transport oqimi va to‘lovlar sun’iy intellekt asosidagi elektron tizim orqali boshqariladi. Shuningdek, elektron hamyonni oldindan to‘ldirish va avtomatik to‘lovdan foydalanish imkoniyati mavjud.
Yo‘l haqi avtomobillarni to‘xtatmasdan elektron shaklda undiriladi.
Trassada qanday harakatlanish mumkin?
Yangi yo‘lda harakatlanish uchun bir qator talablar belgilangan:
ruxsat etilgan tezlik — 40–130 km/soat;
to‘xtash taqiqlangan;
qayrilib olishga ruxsat berilmaydi;
piyodalar harakati taqiqlangan;
mopedlar harakati taqiqlangan;
ot-aravalar harakati taqiqlangan;
tirkamali avtomobillar harakati taqiqlangan.
Shuningdek, trassaning o‘tkazuvchanlik quvvati kuniga 30 mingdan ortiq avtomobilni tashkil etishi aytilmoqda.
Birinchi pulli yo‘lda yangi tizim sinovdan o‘tmoqda
Urganch–Xiva trassasi O‘zbekistonda pulli avtomobil yo‘li sifatida joriy etilayotgan birinchi loyihadir. Hozirda to‘lov mexanizmi sinovdan o‘tkazilmoqda.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 avgust kuni Xorazm viloyatiga tashrifi davomida yangi Urganch–Xiva pulli avtomobil yo‘li bilan tanishgan.
25 avgustdan haydovchilar uchun yangi davr
Shunday qilib, 25 avgustdan Urganch–Xiva yo‘lida to‘lov tizimi to‘liq ishga tushishi kutilmoqda. Haydovchilar uchun eng muhim masala esa endi tariflar, avtomatik to‘lov va trassadagi harakat qoidalariga rioya qilish bo‘ladi.
Sizningcha, Urganch–Xiva yo‘lida 25 ming so‘mlik tarif o‘zini oqlaydimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…