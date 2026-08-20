Urganch–Xiva pulli yo‘li: 25 avgustdan yangi tartib ishga tushadi

·0·O‘zbekiston
Urganch–Xiva pulli yo‘li: 25 avgustdan yangi tartib ishga tushadi

O‘zbekistondagi birinchi pulli avtomobil yo‘li — Urganch–Xiva trassasida haydovchilar uchun yangi to‘lov tizimi joriy etilmoqda. Hozirda tizim sinov rejimida ishlayapti, 25 avgustdan esa to‘lovlarni to‘liq undirish rejalashtirilgan.

Eng muhimi, yo‘l haqi avtomobillarni to‘xtatmasdan elektron tarzda avtomatik undiriladi.

Urganch–Xiva yo‘lida qancha to‘lanadi?

Yengil avtomobillar uchun tariflar yo‘nalish uzunligiga qarab belgilangan:

Yo‘nalish

Yo‘l haqi

To‘liq Urganch–Xiva yo‘nalishi

25 000 so‘m

28 kmlik qisqa yo‘nalish

20 000 so‘m

To‘lov tizimi 25 avgustdan to‘liq ishga tushirilishi rejalashtirilgan.

To‘lov avtomobili to‘xtatmasdan amalga oshiriladi

Yangi tizimning asosiy xususiyati — haydovchilar yo‘l haqini to‘lash uchun maxsus punktda to‘xtab o‘tirmaydi.

Transport oqimi va to‘lovlar sun’iy intellekt asosidagi elektron tizim orqali boshqariladi. Shuningdek, elektron hamyonni oldindan to‘ldirish va avtomatik to‘lovdan foydalanish imkoniyati mavjud.

Yo‘l haqi avtomobillarni to‘xtatmasdan elektron shaklda undiriladi.

Trassada qanday harakatlanish mumkin?

Yangi yo‘lda harakatlanish uchun bir qator talablar belgilangan:

  • ruxsat etilgan tezlik — 40–130 km/soat;

  • to‘xtash taqiqlangan;

  • qayrilib olishga ruxsat berilmaydi;

  • piyodalar harakati taqiqlangan;

  • mopedlar harakati taqiqlangan;

  • ot-aravalar harakati taqiqlangan;

  • tirkamali avtomobillar harakati taqiqlangan.

Shuningdek, trassaning o‘tkazuvchanlik quvvati kuniga 30 mingdan ortiq avtomobilni tashkil etishi aytilmoqda.

Birinchi pulli yo‘lda yangi tizim sinovdan o‘tmoqda

Urganch–Xiva trassasi O‘zbekistonda pulli avtomobil yo‘li sifatida joriy etilayotgan birinchi loyihadir. Hozirda to‘lov mexanizmi sinovdan o‘tkazilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 avgust kuni Xorazm viloyatiga tashrifi davomida yangi Urganch–Xiva pulli avtomobil yo‘li bilan tanishgan.

25 avgustdan haydovchilar uchun yangi davr

Shunday qilib, 25 avgustdan Urganch–Xiva yo‘lida to‘lov tizimi to‘liq ishga tushishi kutilmoqda. Haydovchilar uchun eng muhim masala esa endi tariflar, avtomatik to‘lov va trassadagi harakat qoidalariga rioya qilish bo‘ladi.

Sizningcha, Urganch–Xiva yo‘lida 25 ming so‘mlik tarif o‘zini oqlaydimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

35 yilda O‘zbekistonda maktablar soni qancha ko‘paydi?35 yilda O‘zbekistonda maktablar soni qancha ko‘paydi?Bugun, 14:12Uysiz fuqarolarga vaqtincha boshpana berish tartibi belgilandiUysiz fuqarolarga vaqtincha boshpana berish tartibi belgilandiBugun, 13:48Tadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildiTadbirkorlarga qonun loyihalarini muhokama qilish huquqi berildiBugun, 09:43O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?O‘zbekiston ayollar xavfsizligi bo‘yicha reytingda nechinchi o‘rinda?Kecha, 22:51Markaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdiMarkaziy Osiyoda chaqaloqlar kamaymoqda: O‘zbekistonda pasayish rekord darajaga chiqdiKecha, 14:58Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?18.08, 09:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin