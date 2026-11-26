Ro‘ziqul Berdiyev «Al Xolidiya» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng muhim bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qarshining «Nasaf» klubi Osiyo Chempionlar ligasi-2 doirasida Bahraynning «Al Xolidiya» jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.
- Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev o‘yindan so‘ng turnirda VAR tizimi yo‘qligi sababli hakamlikdagi bahsli vaziyatlardan noroziligini bildirdi.
- Shuningdek, mutaxassis darvozabon Abduvohid Ne’matovga kuchli xorij chempionatidan jiddiy taklif tushsa, uning transferiga qarshilik qilmasligini ma’lum qildi.
Qarshining «Nasaf» klubi Osiyo Chempionlar ligasi-2 musobaqasining navbatdagi turida o‘z maydonida Bahraynning «Al Xolidiya» jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvdan so‘ng «ajdarlar» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, o‘yin tahlili, turnirda VAR tizimining yo‘qligi hamda jamoaning asosiy darvozaboni Abduvohid Ne’matovning kelajagi borasidagi savollarga batafsil javob qaytardi.
«So‘nggi 4 ta o‘yinda ikkinchi bo‘limdagi faollik evaziga g‘alaba qozondik»
Mutaxassisning ta’kidlashicha, bahraynliklar 10 kunlik tanaffusdan so‘ng Qarshiga ancha tetik holatda kelishgan va zaxiradan tushgan futbolchilar orqali o‘yin oxirida bosimni kuchaytirishgan:
O‘yin taassurotlari: Mezbonlar qarshi hujumlardagi ayrim imkoniyatlardan foydalana olmagan bo‘lishsa-da, eng muhimi — zarur 3 ochko qo‘lga kiritildi.
Ikkinchi taymdagi ustunlik: Birinchi bo‘limda raqiblar jismonan tetik bo‘lgani sabab himoyani yorib o‘tish qiyin kechmoqda. «Nasaf» so‘nggi 4 ta uchrashuvning barchasida aynan ikkinchi bo‘limdagi yaxshi harakatlar evaziga g‘alaba qozongan, bu safar esa goldan so‘ng futbolchilar hisobni saqlab qolishga ko‘proq e’tibor qaratishgan.
VAR tizimining yo‘qligi va so‘nggi daqiqadagi bahsli vaziyat
Uchrashuvning so‘nggi daqiqasida mehmonlar himoyachisi to‘pni oyog‘i bilan darvozabonga uzatgandek ko‘ringan vaziyatga hakam e’tibor qaratmadi. Ro‘ziqul Berdiyev ushbu holat yuzasidan o‘z e’tirozini bildirdi:
«Menga ham shunaqa o‘xshadi. Afsuski, turnirda VAR ishlamayapti. VAR'ning muhimligi bugungi o‘yinda yana bir bor isbotini topdi. Nafaqat mening, balki stadiondagi barchaning fikri shunday bo‘ldiki, orqaga — darvozabonga atayin pas berilgandi. Nimagadir hakam bunga e’tiborsiz qaradi. Bunday musobaqada VAR nega yo‘qligini esa OFK vakillaridan so‘rash kerakdir.», — dedi Ro‘ziqul Berdiyev.
Abduvohid Ne’matov xorij klubiga o‘tadimi?
Matbuot anjumanida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan darvozabon Abduvohid Ne’matovning xorij chempionatiga yo‘l olishi haqidagi xabarlarga ham oydinlik kiritildi. Murabbiy agar kuchli chempionatdan jiddiy taklif tushsa, posbonni ushlab turmasligini ma’lum qildi:
«Agar yuqori maqsadni ko‘zlagan kuchli chempionatdan taklif bo‘ladigan bo‘lsa, endi qarshilik ko‘rsatmayman. Legioner bo‘lishi kerak, u bunga munosib. Biz uchun juda katta xizmat qildi, "Nasaf"ning yutuqlariga munosib hissasini qo‘shdi. Agar qaror qiladigan bo‘lsa, biz faqat omad va oq yo‘l tilaymiz. Lekin qaysi jamoaga ketayotgani haqida men hech qayerda o‘qimadim — yozilganlarning hammasi ham to‘g‘ri bo‘lib chiqavermaydi.», — dedi Ro‘ziqul Berdiyev.
Matbuot anjumanining asosiy nuqtalari
Yo‘nalish
Ro‘ziqul Berdiyevning pozitsiyasi va xulosalari
«Al Xolidiya» ustidan g‘alaba (1:0)
Tajribali va 10 kun dam olgan raqibga qarshi og‘ir o‘yinda muhim 3 ochko olindi
Bahsli hakamlik vaziyatlari
So‘nggi daqiqada raqib darvozabonga atayin pas bergan, ammo turnirda VAR yo‘qligi pand bermoqda
Abduvohid Ne’matov kelajagi
Yuqori maqsadli kuchli xorij klubidan rasmiy taklif bo‘lsa, unga oq yo‘l tilanadi
Sizningcha, Abduvohid Ne’matov faoliyatini xorijning kuchliroq chempionatida davom ettirish uchun to‘liq tayyormi va u qaysi ligaga ko‘proq mos keladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli muxlislariga Ro‘ziqul Berdiyevning ushbu muhim fikrlarini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…