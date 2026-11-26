Fransiyaning nufuzli nashri Jahon chempionligi bahsining 2-partiyasini tahlil qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiyaning Europe Echecs nashri Jenevada o‘tayotgan Jahon chempionligi bahsining ikkinchi partiyasida Javohir Sindarovning debyut tayyorgarligi va vaqtni boshqarish borasida Gukesh Dommarajudan ustun kelganini tahlil qildi.
- Bor-yo‘g‘i 20-yurishda durang bilan yakunlangan mazkur bahsda o‘zbekistonlik grossmeyster raqibidan 40 daqiqalik vaqt ustunligiga ega bo‘ldi.
- Mutaxassislar amaldagi jahon chempioni Gukeshning oq donalarda qat’iyatsiz harakat qilganini qayd etishdi.
Fransiyaning nufuzli shaxmat nashri — Europe Echecs Shveysariyaning Jeneva yaqinida o‘tayotgan Jahon chempionligi uchun bahs doirasida o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov va amaldagi Jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju o‘rtasidagi 2-partiya yuzasidan o‘z tahlilini e’lon qildi. Sports.kz nashrining yozishicha, xorijlik mutaxassislar pozitsion kurash va debyut tayyorgarligi borasidagi ustunlikni aynan o‘zbekistonlik da’vogar tomonida deb baholashgan.
20 yurish, 40 daqiqalik vaqt ustunligi va kutilmagan durang
Ikkinchi partiya bor-yo‘g‘i 20-yurishda pozitsiya takrorlanishi orqali durang bilan yakunlandi. Fransiyalik ekspertlar amaldagi jahon chempioni oq donalarda qat’iyatsiz o‘ynaganini va Javohir Sindarov raqibini yana bir bor tayyorgarlik borasida ortda qoldirganini ta’kidlashdi:
«20 yurish, pozitsiya takrori va qo‘l siqish. Bu uchrashuvdan biroz ko‘proq intriga kutgandik... Gukesh oq figuralar bilan o‘ynab, yanada qat’iyatliroq harakat qilishi kerak emasmidi?
Jahon chempioni London tizimini tanladi. 15-yurishda Sindarov
...f5yurishi bilan pozitsiyani keskinlashtirdi. Gukesh
16.f3yurishini topish uchun deyarli yarim soat vaqt sarfladi, natijada da’vogar vaqt bo‘yicha taxminan 40 daqiqa ustunlikka ega bo‘ldi. To‘rt yurishdan so‘ng o‘yin pozitsiya takrorlanishi bilan tugadi, garchi pozitsiyada kurashni davom ettirish imkoniyati bor edi.
O‘zbek shaxmatchisi yana bir bor debyut tayyorgarligida va vaqtni boshqarishda raqibidan ustun keldi. Payshanba kuni esa u oq figuralar bilan o‘ynaydi.», — deb yozdi Europe Echecs.
Jahon chempionligi bahsining tafsilotlari va reglamenti
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va qoidalar
Joriy hisob
1 : 1 (2-partiyadan so‘ng)
Navbatdagi 3-partiya
Bugun (payshanba) — Javohir Sindarov oq donalarda o‘ynaydi
O‘tkazilish manzili
Shveysariya, Jeneva yaqinidagi Koloni kommunasi — Martin Bodmer jamg‘armasi muzeyi
Bahs formati
14 ta klassik partiya (chempionlik uchun 7,5 ochko to‘plash zarur)
Tay-breyk sanasi
Agar 14 partiyadan so‘ng hisob 7:7 bo‘lsa, g‘olib 12 dekabr kuni tay-breykda aniqlanadi
Shu tariqa, bugun bo‘lib o‘tadigan 3-partiyada oq donalar ustunligi aynan hamyurtimiz Javohir Sindarov tomonida bo‘ladi.
Sizningcha, bugungi 3-partiyada oq donalarda o‘ynaydigan Javohir Sindarov nihoyat Gukeshning himoyasini yorib o‘tib, bahsda hisobda oldinga chiqib oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati muxlislariga ushbu qiziqarli tahlilni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…