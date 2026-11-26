Sindarov Jahon chempionligi bahsida dam olish xonasida nima bilan band ekanini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov jahon chempionligi bahsi davomida raqib o‘ylayotgan paytda dam olish xonasida qanday vaqt o‘tkazishini tushuntirib berdi.
- U mazkur hududda shunchaki dam olmay, raqibi Gukesh Dommarajuning ehtimoliy g‘oyalari va yurishlarini tahlil qilish bilan band bo‘lishini ta’kidladi.
Shaxmat toji uchun amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommarajuga qarshi murosasiz bahs olib borayotgan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov partiyalar davomida yopiq dam olish xonasida o‘zini qanday tutishi va ruhiy holati haqida so‘zlab berdi.
Dam olish xonasidagi strategiya va fikrlar jamlanmasi
Dastlabki ikki partiyadan so‘ng tashkil etilgan uchrashuvda jurnalistlar Sindarovdan nima sababdan raqib o‘ylayotgan paytda taxta yonida emas, balki ko‘proq yopiq dam olish hududida vaqt o‘tkazayotgani haqida so‘rashdi. Hamyurtimiz bu holatni quyidagicha izohladi:
«Hammasi joyida, o‘zimni yaxshi his qilyapman. Oddiy qilib aytganda, raqib yurish ustida bosh qotirayotganda men biroz bo‘shashishga harakat qilaman. Albatta, u yerga faqat uxlash uchun kirmayman — yurishlar haqida o‘ylayman, bir vaqtning o‘zida dam ham olishga intilaman.
Bunday holatlarda juda chuqur va uzun variantlarni hisoblash amri mahol, shuning uchun asosan raqibda qaysi g‘oyalar va imkoniy yurishlar bo‘lishi mumkinligini o‘ylab chiqaman. Shuni aniq ayta olamanki, u yerda mutlaqo hushimni yo‘qotib, faqat hordiq chiqarib o‘tirmayman — doim o‘yinga jamlangan holatdaman.», — dedi Javohir Sindarov.
Jenevadagi qo‘llab-quvvatlash va bugungi 3-partiya tafsilotlari
E’tiborli jihati shundaki, Shveysariyaning Jeneva shahri yaqinidagi Koloni shaharchasida Javohir Sindarovni bevosita qo‘llab-quvvatlayotganlar orasida Qozog‘iston ayollar terma jamoasi yetakchisi, blis bo‘yicha uch karra jahon chempioni Bibisara Asaubayeva ham bor.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Musobaqa manzili
Shveysariya, Jeneva yaqinidagi Koloni shaharchasi
Joriy hisob
1 : 1 (dastlabki ikki partiya durang bilan yakunlangan)
3-partiya sanasi
26 noyabr (bugun) — Javohir Sindarov oq figuralarda o‘ynaydi
Sindarovning odati
Raqib o‘ylayotganda dam olish xonasida ruhan bo‘shashib, Gukeshning ehtimoliy g‘oyalarini tahlil qiladi
Maxsus mehmon
Blis bo‘yicha uch karra jahon chempioni Bibisara Asaubayeva hamyurtimizni Jenevada qo‘llab-quvvatlamoqda
Sizningcha, Javohir Sindarovning partiya paytida bunday xotirjamlikni saqlashi va raqib yurishlarini dam olish xonasida tahlil qilishi bugungi 3-partiyada oq donalarda g‘alaba qozonishiga yordam beradimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati muxlislariga ushbu qiziqarli intervyuni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…