Yulduz Usmonovaning prezidentga bergan taklifi tarmoqlarda muhokamlarga sabab bo‘ldi

·2.1K·Madaniyat
Yulduz Usmonovaning prezidentga bergan taklifi tarmoqlarda muhokamlarga sabab bo‘ldi

Xalqaro kongress markazida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida madaniyat va san’at sohasi vakillariga davlat mukofotlarini topshirish marosimi bo‘lib o‘tmoqda. Tadbir davomida O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ham o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Darakchi.uz’ga bergan intervyusida xonandadan davlat rahbariga qanday takliflari borligi so‘ralgan. Yulduz Usmonova bu borada milliy musiqani keng targ‘ib qilish masalasiga alohida e’tibor qaratdi.

San’atkorning ta’kidlashicha, to‘ylarda mehmonlar o‘tirib bo‘lgach, san’atkorlar tomonidan kamida bir juft maqom ijro etilishi yosh avlodning milliy san’atga qiziqishini oshirishi mumkin.

“O‘zlari aytdilar-ku, to‘ylarda san’atkorlar xoh kichkina guruh bo‘lsin, xoh katta guruh bo‘lsin, mehmonlar o‘tirib bo‘lgandan keyin bir juft maqom aytilsa, yoshlarning ham qulog‘ida qolib boradi. Boshida ensasi qotadi, lekin keyin qulog‘i o‘rganadi. Yoshi ulg‘ayganda esa ‘bizning davrimizda shunaqa edi’, deb eslaydi”, — dedi Yulduz Usmonova.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)