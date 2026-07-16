SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildi

·27·Texno
SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi koʻp marotaba foydalaniladigan raketa texnologiyalari sohasida navbatdagi ulkan marrani zabt etdi. Kompaniya tarixida ilk bor Falcon 9 raketasining birinchi bosqichidan qayta foydalangan holda amalga oshirilgan parvozlar soni 600 taga yetdi. Bu koʻrsatkich koinotni oʻzlashtirish sanoatida xarajatlarni kamaytirish va parvozlar intensivligini oshirish borasidagi inqilobiy qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yubiley koʻrsatkichi sakkiz soatdan kamroq vaqt oraligʻida amalga oshirilgan Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining ikkita ketma-ket parvozi davomida qayd etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, birinchi missiya Kaliforniyadagi Vandenberg bazasidan, ikkinchisi esa Floridadagi Kanaveral burnida joylashgan kosmodromdan start olgan. Har ikki parvoz ham muvaffaqiyatli yakunlanib, orbitaga mos ravishda 27 va 29 ta yangi sunʼiy yoʻldoshlar joylashtirildi.

Koʻp marotaba foydalanish texnologiyasining samarasi

Mazkur parvozlarning asosiy jihati shundaki, vazifani bajarib boʻlgach, Falcon 9 raketasining har ikki birinchi bosqichi ham Yerga xavfsiz qaytib keldi va maxsus platformalarga qoʻndi. Floridadagi missiyada ishtirok etgan B1093 raqamli tezlatgich oʻzining 15-parvozini amalga oshirgan boʻlsa, Kaliforniyadan uchgan B1080 bosqichi koinotga 28-marta yoʻl oldi.

SpaceX muhandislari birinchi bosqichlarni qayta tiklash va ulardan takroran foydalanish orqali kosmik parvozlar tannarxini keskin pasaytirishga muvaffaq boʻlishdi. Bugungi kunda kompaniyaning mutlaq rekordi bitta birinchi bosqichning 36 marta koinotga chiqib qaytishi bilan bogʻliq boʻlib turibdi. Bu natija anʼanaviy bir martalik raketalar davri oʻtmishda qolayotganidan dalolat beradi.

Ushbu yutuq nafaqat SpaceX, balki butun jahon aerokosmik sanoati uchun muhim ahamiyatga ega. Starlink loyihasi doirasidagi sunʼiy yoʻldoshlar sonining ortishi dunyo boʻylab, jumladan, eng chekka hududlarda ham yuqori tezlikdagi internet qamrovini kengaytirish imkonini beradi. Oʻzbekiston kabi dengizga chiqish imkoniyati cheklangan va togʻli hududlarga ega mamlakatlar uchun bunday sunʼiy yoʻldoshli aloqa tizimlari kelajakda raqamli tafovutni bartaraf etishda muhim rol oʻynashi mumkin.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Falcon 9 raketasining bunday barqaror va ishonchli parvozlari SpaceX kompaniyasiga kelajakdagi yanada murakkab missiyalar, xususan, Marsni oʻzlashtirish va Oyga qaytish dasturlari uchun mustahkam poydevor yaratib bermoqda. 600 ta muvaffaqiyatli qayta parvoz — bu shunchaki raqam emas, balki muhandislik sohasidagi yuksak mahorat mahsulidir.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiOpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiKecha, 23:27Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiRoblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiKecha, 23:26Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaStardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaKecha, 22:59BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiBP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishiKecha, 22:52Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaUber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaKecha, 22:27Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBeehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinKecha, 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi