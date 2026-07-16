Munisa Rizayevaning o‘g‘liga qilingan “mini tatu” muxlislarni havotirga soldi! (video)

·80·Madaniyat
Munisa Rizayevaning o‘g‘liga qilingan “mini tatu” muxlislarni havotirga soldi! (video)

Xonanda Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleks bilan bog‘liq yangi videoni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga joyladi. Unda xonandaning farzandi bilan oilaviy vaqt o‘tkazayotgani aks etgan.

Munisa Rizayeva post izohida o‘g‘liga “mini tatu” qilinganini yozgan. Uning aytishicha, Aleks Spider-Man qahramonini juda yaxshi ko‘radi va aynan shu sababli unga shu mavzudagi kichik tatu tanlangan.

Video muxlislar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrim kuzatuvchilar ona va bola o‘rtasidagi samimiy lahzalarni iliq kutib olgan bo‘lsa, boshqalar Aleksning qo‘lidagi tatu sabab xavotir bildirgan.

Hozircha xonanda muxlislarning bu izohlariga alohida munosabat bildirmagan.

Munisa RizayevaAlexSpider-Man
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldiNeslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldiBugun, 17:53Nahide Babashli turmush qurayotganini rasman e’lon qildiNahide Babashli turmush qurayotganini rasman e’lon qildiBugun, 17:18Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!Bugun, 15:58Javohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiJavohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiKecha, 18:23Madina Muxtorova "Shum bola" roliga qanday tanlanganini aytib berdiMadina Muxtorova "Shum bola" roliga qanday tanlanganini aytib berdiKecha, 06:05"Judayam sog‘indim": Manzura muxlislariga yangi tarona tayyorladi (video)"Judayam sog‘indim": Manzura muxlislariga yangi tarona tayyorladi (video)Kecha, 05:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)