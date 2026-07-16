Michael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildi

·33·Sport
Michael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildi

Myunxenning Bavariya jamoasi hujumkor yarim himoyachisi Michael Olise oʻzining kelajagi borasidagi barcha shubhalarga nuqta qoʻydi. Soʻnggi haftalarda Madridning Real Madrid klubi tomonidan boʻlayotgan jiddiy qiziqishlarga qaramay, Fransiya terma jamoasi aʼzosi Germaniya grandida qolishga qaror qildi. Bu haqda Sky Sports nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2024-yilda Angliyaning Kristal Pelas klubidan Allianz Arena stadioni tomon yoʻl olgan Olise qisqa vaqt ichida Bundesliganing eng yorqin yulduzlaridan biriga aylandi. Uning maydondagi ajoyib harakatlari va sermahsulligi Yevropaning boshqa gigantlari, xususan, Madrid klubi skautlari eʼtiborini tortgan edi. Biroq, 24 yoshli futbolchi rahbariyatga Myunxen shahrida baxtli ekanini va jamoani tark etish niyati yoʻqligini rasman maʼlum qildi.

Xalqaro OAVda tarqalgan xabarlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati Oliseni oʻzining frantsiyalik jamoadoshi Kylian Mbappe bilan birlashtirishni maqsad qilgan edi. Ammo futbolchi transfer soʻrovi bilan chiqish oʻrniga, Bavariya bilan amaldagi shartnomasini hurmat qilishini va klub loyihasiga toʻliq sodiqligini bildirdi. Bu xabar myunxenlik muxlislar uchun haqiqiy yengillik boʻldi.

Bavariya rahbariyatining pozitsiyasi va yangi shartnoma

Bavariya rahbariyati Oliseni jamoaning daxlsiz futbolchilaridan biri deb hisoblaydi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2029-yilga qadar imzolangan boʻlib, unda transfer narxini belgilovchi tovon puli (release clause) mavjud emas. Bu esa klubga muzokaralarda toʻliq ustunlik beradi va istalgan taklifni rad etish imkonini taqdim etadi.

Klub mutasaddilari nafaqat futbolchini sotishni istashmayapti, balki uni munosib taqdirlashga ham tayyor. Maʼlumotlarga koʻra, Bavariya rahbariyati Olise uchun yangi, yaxshilangan shartnoma tayyorlamoqda. Agar ushbu kelashuv imzolansa, frantsiyalik vinger jamoaning eng koʻp maosh oluvchi uchta futbolchisidan biriga aylanadi.

Olise Myunxen klubi safida oʻtkazgan 107 ta uchrashuvida jami 96 ta golda bevosita ishtirok etib, fenomenal natija qayd etdi. Bunday barqarorlik uni zamonaviy futboldagi eng xavfli hujumkor oʻyinchilardan biriga aylantirdi. Shu sababli, Bavariya sport direktorlari har qanday transfer takliflarini koʻrib chiqishdan ham bosh tortishmoqda.

Olisening ushbu qarori Bavariya uchun strategik ahamiyatga ega. Jamoa nafaqat oʻzining asosiy yetakchisini saqlab qoldi, balki Real Madrid kabi raqobatchilarga oʻz yulduzlarini osonlikcha qoʻyib yubormasligini yana bir bor isbotladi. Endilikda barcha eʼtibor futbolchining yangi shartnoma imzolash jarayoniga qaratiladi.

BavariyaReal MadridMichael OliseTransferBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiJahon chempionati finali oldidan xavotir: Lamine Yamal jarohat sabab mashgʻulotni tark etdiKecha, 23:10«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!«So‘g‘diyona»dan transfer bombasi: A Seriyada o‘ynagan legioner Jizzaxda!Kecha, 22:31«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alaba«Neftchi» 3 daqiqada o‘yinni ag‘dardi: Farg‘onada dramatik g‘alabaKecha, 22:28«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdi«So‘g‘diyona» Zominda uyg‘ondi: Lyupcho Doriyev yana gol urdiKecha, 22:24«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindi«Dinamo» Bosniyadan yangi kuch oldi: transfer rasman e’lon qilindiKecha, 22:17Serhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiSerhou Guirassy transferi: Dortmundning Borussiya jamoasi Yevropa grandlarini mot qildiKecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi