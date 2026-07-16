Michael Olise Real Madrid qiziqishiga qaramay Bavariya bilan kelajagi borasida qaror qildi
Myunxenning Bavariya jamoasi hujumkor yarim himoyachisi Michael Olise oʻzining kelajagi borasidagi barcha shubhalarga nuqta qoʻydi. Soʻnggi haftalarda Madridning Real Madrid klubi tomonidan boʻlayotgan jiddiy qiziqishlarga qaramay, Fransiya terma jamoasi aʼzosi Germaniya grandida qolishga qaror qildi. Bu haqda Sky Sports nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2024-yilda Angliyaning Kristal Pelas klubidan Allianz Arena stadioni tomon yoʻl olgan Olise qisqa vaqt ichida Bundesliganing eng yorqin yulduzlaridan biriga aylandi. Uning maydondagi ajoyib harakatlari va sermahsulligi Yevropaning boshqa gigantlari, xususan, Madrid klubi skautlari eʼtiborini tortgan edi. Biroq, 24 yoshli futbolchi rahbariyatga Myunxen shahrida baxtli ekanini va jamoani tark etish niyati yoʻqligini rasman maʼlum qildi.
Xalqaro OAVda tarqalgan xabarlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati Oliseni oʻzining frantsiyalik jamoadoshi Kylian Mbappe bilan birlashtirishni maqsad qilgan edi. Ammo futbolchi transfer soʻrovi bilan chiqish oʻrniga, Bavariya bilan amaldagi shartnomasini hurmat qilishini va klub loyihasiga toʻliq sodiqligini bildirdi. Bu xabar myunxenlik muxlislar uchun haqiqiy yengillik boʻldi.
Bavariya rahbariyatining pozitsiyasi va yangi shartnomaBavariya rahbariyati Oliseni jamoaning daxlsiz futbolchilaridan biri deb hisoblaydi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2029-yilga qadar imzolangan boʻlib, unda transfer narxini belgilovchi tovon puli (release clause) mavjud emas. Bu esa klubga muzokaralarda toʻliq ustunlik beradi va istalgan taklifni rad etish imkonini taqdim etadi.
Klub mutasaddilari nafaqat futbolchini sotishni istashmayapti, balki uni munosib taqdirlashga ham tayyor. Maʼlumotlarga koʻra, Bavariya rahbariyati Olise uchun yangi, yaxshilangan shartnoma tayyorlamoqda. Agar ushbu kelashuv imzolansa, frantsiyalik vinger jamoaning eng koʻp maosh oluvchi uchta futbolchisidan biriga aylanadi.
Olise Myunxen klubi safida oʻtkazgan 107 ta uchrashuvida jami 96 ta golda bevosita ishtirok etib, fenomenal natija qayd etdi. Bunday barqarorlik uni zamonaviy futboldagi eng xavfli hujumkor oʻyinchilardan biriga aylantirdi. Shu sababli, Bavariya sport direktorlari har qanday transfer takliflarini koʻrib chiqishdan ham bosh tortishmoqda.
Olisening ushbu qarori Bavariya uchun strategik ahamiyatga ega. Jamoa nafaqat oʻzining asosiy yetakchisini saqlab qoldi, balki Real Madrid kabi raqobatchilarga oʻz yulduzlarini osonlikcha qoʻyib yubormasligini yana bir bor isbotladi. Endilikda barcha eʼtibor futbolchining yangi shartnoma imzolash jarayoniga qaratiladi.
…