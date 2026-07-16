Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!
Ko‘plab muxlislariga ega bo‘lgan Yasmina Zaitova 5 yoshni qarshi oldi. Mahoratli xonanda Nodir Zaitov va Shirin Zaitovaning birinchi farzandi bo‘lgan Yasmina allaqachon ijtimoiy tarmoqlarda faol ekani bilan e’tibor qozongan.
Kichkina bloger o‘zining samimiyligi, quvnoq kayfiyati va oilaviy lavhalari orqali ko‘plab kuzatuvchilar mehrini qozonib ulgurgan. Tug‘ilgan kuni munosabati bilan uning sahifasida bayramdan chiroyli suratlar va videolar joylandi.
Kadrlarda Yasminaning yaqinlari davrasida xursand holda tug‘ilgan kunini nishonlayotgani aks etgan. Muxlislar esa izohlarda unga sog‘lik, baxt, omad va yorqin kelajak tilab, samimiy tabriklar yozishmoqda.
Yasmina Zaitovaning 5 yoshga to‘lishi uning oilasi va muxlislari uchun quvonchli voqeaga aylandi.
…