Neslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldi

·26·Madaniyat
Neslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldi

Turkiyaning taniqli aktrisasi Neslihan Atagul xalqaro maydondagi yutuqlarini yana bir nufuzli mukofot bilan boyitdi. U AQSHning Mayami shahrida ilk bor tashkil etilgan Turkish Drama Gala marosimida Recognition Award mukofoti bilan taqdirlandi.

Mazkur mukofot aktrisaga turk seriallarini dunyo miqyosida ommalashtirish va ularning xalqaro muvaffaqiyatiga qo‘shgan salmoqli hissasi uchun topshirildi. Turk seriallarining Lotin Amerikasidagi 10 yillik muvaffaqiyatiga bag‘ishlangan tantanali kechada Neslihan Atagul sahnaga "Turkish Drama Queen" deya taklif qilindi.

Mukofotni qabul qilgan aktrisa minnatdorlik nutqini ispan tilida so‘zladi. Uning samimiy chiqishi va ispan tilida ravon muloqot qilgani tadbir ishtirokchilarining olqishiga sazovor bo‘ldi. Ushbu lahzalar aks etgan videolar esa qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomosha qilindi.

Marosimda Neslihan Atagulga turmush o‘rtog‘i, aktyor Kadir Do‘g‘ulu ham hamrohlik qildi. Kechada turk seriallarining xalqaro muvaffaqiyatiga hissa qo‘shgan ko‘plab aktyorlar, rejissyorlar va ijodkorlar bir sahnada jam bo‘lishdi.

Eslatib o‘tamiz, Neslihan Atagul va Burak O‘zchivit bosh rollarni ijro etgan "Kara Sevda" seriali 2017 yilda Xalqaro Emmy mukofotini qo‘lga kiritgan ilk turk seriali sifatida tarixga kirgan. Mazkur loyiha turk seriallarining jahon bozoridagi muvaffaqiyatida muhim burilish yasagan asarlardan biri hisoblanadi.

Neslihan AtagulMiamiKadir DoguluBurak OzcivitKara Sevda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nahide Babashli turmush qurayotganini rasman e’lon qildiNahide Babashli turmush qurayotganini rasman e’lon qildiBugun, 17:18Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!Kichkina bloger katta e’tiborda: Yasmina Zaitova 5 yoshga to‘ldi!Bugun, 15:58Javohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiJavohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiKecha, 18:23Madina Muxtorova "Shum bola" roliga qanday tanlanganini aytib berdiMadina Muxtorova "Shum bola" roliga qanday tanlanganini aytib berdiKecha, 06:05"Judayam sog‘indim": Manzura muxlislariga yangi tarona tayyorladi (video)"Judayam sog‘indim": Manzura muxlislariga yangi tarona tayyorladi (video)Kecha, 05:42Teleboshlovchi Dildora Rustamova qizining to‘y marosimlaridan video lavhalar ulashdi (video)Teleboshlovchi Dildora Rustamova qizining to‘y marosimlaridan video lavhalar ulashdi (video)Kecha, 05:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)