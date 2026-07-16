Neslihan Atagul yana bir xalqaro mukofotga sazovor bo‘ldi
Turkiyaning taniqli aktrisasi Neslihan Atagul xalqaro maydondagi yutuqlarini yana bir nufuzli mukofot bilan boyitdi. U AQSHning Mayami shahrida ilk bor tashkil etilgan Turkish Drama Gala marosimida Recognition Award mukofoti bilan taqdirlandi.
Mazkur mukofot aktrisaga turk seriallarini dunyo miqyosida ommalashtirish va ularning xalqaro muvaffaqiyatiga qo‘shgan salmoqli hissasi uchun topshirildi. Turk seriallarining Lotin Amerikasidagi 10 yillik muvaffaqiyatiga bag‘ishlangan tantanali kechada Neslihan Atagul sahnaga "Turkish Drama Queen" deya taklif qilindi.
Mukofotni qabul qilgan aktrisa minnatdorlik nutqini ispan tilida so‘zladi. Uning samimiy chiqishi va ispan tilida ravon muloqot qilgani tadbir ishtirokchilarining olqishiga sazovor bo‘ldi. Ushbu lahzalar aks etgan videolar esa qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomosha qilindi.
Marosimda Neslihan Atagulga turmush o‘rtog‘i, aktyor Kadir Do‘g‘ulu ham hamrohlik qildi. Kechada turk seriallarining xalqaro muvaffaqiyatiga hissa qo‘shgan ko‘plab aktyorlar, rejissyorlar va ijodkorlar bir sahnada jam bo‘lishdi.
Eslatib o‘tamiz, Neslihan Atagul va Burak O‘zchivit bosh rollarni ijro etgan "Kara Sevda" seriali 2017 yilda Xalqaro Emmy mukofotini qo‘lga kiritgan ilk turk seriali sifatida tarixga kirgan. Mazkur loyiha turk seriallarining jahon bozoridagi muvaffaqiyatida muhim burilish yasagan asarlardan biri hisoblanadi.
…