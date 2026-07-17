Ugandaning 86 yoshli bosh vazir o‘rinbosari yana muhokama markazida

·53·Dunyo
Ugandaning 86 yoshli bosh vazir o‘rinbosari yana muhokama markazida

Ugandaning ikkinchi bosh vazir o‘rinbosari, 86 yoshli general Moses Ali mamlakatning eng uzoq vaqt siyosatda qolgan arboblaridan biri hisoblanadi. U harbiy faoliyatini 1968 yilda boshlagan, Idi Amin davrida moliya, ichki ishlar va sport vaziri bo‘lib ishlagan. Keyinchalik prezident Yoveri Musevenining yaqin ittifoqchisiga aylangan.

2026 yil yanvar oyida Moses Ali Adjumani West okrugidan parlamentga qayta saylandi. Uning sog‘lig‘i va yoshi atrofidagi tanqidlarga qaramay, tarafdorlari uni uzoq yillar mamlakatga xizmat qilgan siyosatchi sifatida qo‘llab-quvvatlashdi.

Saylov kampaniyasida Ali ko‘p tadbirlarda shaxsan qatnashmadi, saylovchilarga asosan jamoasi orqali murojaat qildi. Mart oyida uning ommaviy tadbirdan tan soqchilari yordamida chiqib ketayotgani aks etgan tasvirlar tarqaldi. Bu holat Ugandada siyosiy yetakchilik, yosh va salomatlik mavzusidagi bahslarni yana kuchaytirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Pelening final futbolkasi auksionda deyarli 5 mln dollarga sotildi!Bugun, 19:13Neymar 23 mln dollarlik yaxta sotib oldiNeymar 23 mln dollarlik yaxta sotib oldiBugun, 18:49Ota-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekanOta-onasi izlagan qiz 35 yil davomida yonida yashagan ekanBugun, 18:49Xitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdiXitoyda kelin qaynonasini kaltaklab, to‘rt qovurg‘asini sindirdiBugun, 18:30Iroq amaldorining uyidan oltin va millionlar musodara qilindiIroq amaldorining uyidan oltin va millionlar musodara qilindiBugun, 18:10Janubiy Koreya prezidenti shaxsiy uyini sotib uysiz qoldiJanubiy Koreya prezidenti shaxsiy uyini sotib uysiz qoldiBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi