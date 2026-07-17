Fiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroq
Italiyaning Fiat brendi oʻzining mashhur Fiat 500e elektromobili uchun narxlarni sezilarli darajada pasaytirishga qaror qildi. Buyuk Britaniya hukumatining elektromobillarni qoʻllab-quvvatlash dasturi (Electric Car Grant) doirasida ushbu model eng yuqori imtiyozga loyiq deb topildi. Natijada, avtomobilning boshlangʻich narxi 17 245 funt sterlinggacha tushdi, bu esa uni bozordagi eng hamyonbop elektr transport vositalaridan biriga aylantirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu chegirmadan soʻng Fiat 500e hatto oʻzining ichki yonuv dvigateliga ega boʻlgan Fiat 500 Hybrid versiyasidan ham 1750 funt sterlingga arzonroq sotila boshladi. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, bunday narx siyosati brendning sotuv koʻrsatkichlarini tiklash va ekologik talablarni bajarish yoʻlidagi strategik qadami hisoblanadi. Hozirda bozorda faqat Dacia Spring, Leapmotor T03, Dacia Sandero va Kia Picanto kabi sanoqli modellar undan arzonroq narxda taklif etilmoqda.
Sotuvlar inqirozi va yangi strategiyaFiat brendi soʻnggi vaqtlarda Buyuk Britaniya bozorida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Statistik maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning birinchi yarmida kompaniya sotuvlari oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 39 foizga kamaygan. Fiat 500e modeli esa oʻtgan yili bor-yoʻgʻi 1000 donadan kamroq miqdorda roʻyxatdan oʻtkazilgan. Narxlarning pasaytirilishi brendga Zero Emissions Vehicle (ZEV) mandati talablarini bajarishda yordam beradi.
Ushbu qonuniy talabga koʻra, ishlab chiqaruvchilar har yili sotayotgan avtomobillarining maʼlum bir qismi (joriy yilda har uchta mashinadan biri) elektromobil boʻlishini taʼminlashi shart. Agar ushbu koʻrsatkichga erishilmasa, kompaniya har bir ortiqcha sotilgan benzinli avtomobil uchun 12 000 funt sterling miqdorida jarima toʻlashiga toʻgʻri keladi. Fiat 500e sotuvining koʻpayishi brendga oʻzining ommabop Fiat 600 krossoveri va yangi Grande Panda modellarini erkinroq sotish imkonini beradi.
Texnik yangilanishlar kutilmoqdaHozirgi vaqtda Fiat 500e ikki xil akkumulyator varianti bilan taklif etilmoqda. Shahar ichida harakatlanish uchun moʻljallangan versiya bir quvvatlanishda 118 mil (taxminan 190 km) masofa bosib oʻtsa, standart versiya 199 mil (320 km) masofani zabt eta oladi. Kelgusi yilda modelni sezilarli yangilash rejalashtirilgan boʻlib, u yanada sigʻimli va energiya zichligi yuqori boʻlgan akkumulyatorlar bilan jihozlanadi.
Ushbu yangilanish Fiat 500e modeliga yangi avlod kichik elektromobillari, xususan Renault Twingo bilan raqobat qilishda yordam beradi. Mutaxassislarning fikricha, narxning pasayishi va texnik imkoniyatlarning kengayishi Fiat brendining elektromobillar bozoridagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi. Oʻzbekiston bozorida ham ixcham shahar avtomobillariga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday hamyonbop yechimlar xalqaro avtomobil sanoatidagi muhim trendlardan dalolat beradi.
…