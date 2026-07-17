Fiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroq

·6·Avto
Fiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroq

Italiyaning Fiat brendi oʻzining mashhur Fiat 500e elektromobili uchun narxlarni sezilarli darajada pasaytirishga qaror qildi. Buyuk Britaniya hukumatining elektromobillarni qoʻllab-quvvatlash dasturi (Electric Car Grant) doirasida ushbu model eng yuqori imtiyozga loyiq deb topildi. Natijada, avtomobilning boshlangʻich narxi 17 245 funt sterlinggacha tushdi, bu esa uni bozordagi eng hamyonbop elektr transport vositalaridan biriga aylantirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu chegirmadan soʻng Fiat 500e hatto oʻzining ichki yonuv dvigateliga ega boʻlgan Fiat 500 Hybrid versiyasidan ham 1750 funt sterlingga arzonroq sotila boshladi. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, bunday narx siyosati brendning sotuv koʻrsatkichlarini tiklash va ekologik talablarni bajarish yoʻlidagi strategik qadami hisoblanadi. Hozirda bozorda faqat Dacia Spring, Leapmotor T03, Dacia Sandero va Kia Picanto kabi sanoqli modellar undan arzonroq narxda taklif etilmoqda.

Sotuvlar inqirozi va yangi strategiya

Fiat brendi soʻnggi vaqtlarda Buyuk Britaniya bozorida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Statistik maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning birinchi yarmida kompaniya sotuvlari oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 39 foizga kamaygan. Fiat 500e modeli esa oʻtgan yili bor-yoʻgʻi 1000 donadan kamroq miqdorda roʻyxatdan oʻtkazilgan. Narxlarning pasaytirilishi brendga Zero Emissions Vehicle (ZEV) mandati talablarini bajarishda yordam beradi.

Ushbu qonuniy talabga koʻra, ishlab chiqaruvchilar har yili sotayotgan avtomobillarining maʼlum bir qismi (joriy yilda har uchta mashinadan biri) elektromobil boʻlishini taʼminlashi shart. Agar ushbu koʻrsatkichga erishilmasa, kompaniya har bir ortiqcha sotilgan benzinli avtomobil uchun 12 000 funt sterling miqdorida jarima toʻlashiga toʻgʻri keladi. Fiat 500e sotuvining koʻpayishi brendga oʻzining ommabop Fiat 600 krossoveri va yangi Grande Panda modellarini erkinroq sotish imkonini beradi.

Texnik yangilanishlar kutilmoqda

Hozirgi vaqtda Fiat 500e ikki xil akkumulyator varianti bilan taklif etilmoqda. Shahar ichida harakatlanish uchun moʻljallangan versiya bir quvvatlanishda 118 mil (taxminan 190 km) masofa bosib oʻtsa, standart versiya 199 mil (320 km) masofani zabt eta oladi. Kelgusi yilda modelni sezilarli yangilash rejalashtirilgan boʻlib, u yanada sigʻimli va energiya zichligi yuqori boʻlgan akkumulyatorlar bilan jihozlanadi.

Ushbu yangilanish Fiat 500e modeliga yangi avlod kichik elektromobillari, xususan Renault Twingo bilan raqobat qilishda yordam beradi. Mutaxassislarning fikricha, narxning pasayishi va texnik imkoniyatlarning kengayishi Fiat brendining elektromobillar bozoridagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi. Oʻzbekiston bozorida ham ixcham shahar avtomobillariga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday hamyonbop yechimlar xalqaro avtomobil sanoatidagi muhim trendlardan dalolat beradi.

FiatElektromobilAvtoNarxlarFiat 500e
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaNiva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaBugun, 16:27Yangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiYangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiBugun, 15:28Peugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiPeugeot 2030-yilga qadar yettita yangi model va radikal E-208 elektromobilini taqdim etadiBugun, 12:25Aston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiAston Martin kompaniyasi Call of Duty oʻyini uchun maxsus Dreadnought yoʻltanlamasini yaratdiBugun, 11:28Avtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaAvtomobil bozorida sadoqat davri tugadimi: Brendlar oʻrtasidagi raqobat keskinlashmoqdaBugun, 09:27Alfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassAlfa Romeo 2 million funtlik 33 Stradale superkarini taqdim etdi: V6 dvigatelli masterklassBugun, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar