AQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdi

·30·Texno
AQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdi

AQSH hukumati sunʼiy intellekt texnologiyalari sohasidagi eksport cheklovlarini biroz yumshatib, NVIDIA kompaniyasining eng kuchli grafik protsessorlaridan biri boʻlgan H200 modellarini Xitoy bozoriga yetkazib berishni boshladi. Ushbu qaror global texnologik poyga va iqtisodiy munosabatlarda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda, chunki shu vaqtga qadar Vashington eng zamonaviy chiplarning Pekin qoʻliga tushishini qatʼiy cheklab kelayotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQSH Savdo vazirining sanoat va xavfsizlik masalalari boʻyicha oʻrinbosari Jeffri Kessler Vakillar palatasi qoʻmitasidagi chiqishida H200 chiplarining dastlabki partiyalari allaqachon Xitoyga yetib borganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, ixbt.com maʼlumotiga tayanib aytilsa, hozircha yetkazib berish hajmi juda kichik miqdorni tashkil etmoqda va har bir bitim hukumat tomonidan sinchkovlik bilan nazorat qilinmoqda.

Qatʼiy nazorat va maxfiy roʻyxatlar

Vazirlik rasmiysi har bir eksport arizasi alohida koʻrib chiqilishini va ruxsatnomalar faqat maʼlum mezonlarga javob beradigan kompaniyalarga berilishini taʼkidladi. Kongressga taqdim etilgan yopiq hisobotda ushbu chiplarni sotib olish huquqiga ega boʻlgan Xitoy korxonalarining aniq roʻyxati keltirilgan. Bu choralar ilgʻor texnologiyalarning harbiy maqsadlarda qoʻllanilishining oldini olishga qaratilgan.

Maʼlum boʻlishicha, NVIDIA va AMD mahsulotlarini sotib olish uchun ruxsat olganlar orasida Xitoyning telekommunikatsiya giganti ZTE shoʻba korxonalari va boshqa yirik texnologik oʻyinchilar bor. Avvalroq Alibaba, Tencent va ByteDance kabi kompaniyalar ham ushbu roʻyxatga kirish uchun ariza topshirgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu kompaniyalar oʻzlarining bulutli hisoblash tizimlari va neyrotarmoqlarini rivojlantirish uchun yuqori unumdorlikka ega chiplarga oʻta muhtoj.

NVIDIA H200 tezlatkichlari hozirda bozordagi eng ilgʻor yechimlardan biri hisoblanadi. Ular katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlash va murakkab sunʼiy intellekt modellarini oʻqitishda mislsiz tezlikni taʼminlaydi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologik zanjirdagi oʻzgarishlar muhim, chunki global chiplar tanqisligi yoki savdo urushlari yakuniy mahsulotlar narxiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Siyosiy bosim va iqtisodiy manfaatlar

Ayrim bozor tahlilchilari AQSHning ushbu qadamini siyosiy va iqtisodiy manfaatlar muvozanatini saqlashga urinish deb baholamoqda. Eksport cheklovlari Amerika kompaniyalari, xususan NVIDIA daromadlariga salbiy taʼsir koʻrsatayotgan edi. Xitoy — dunyodagi eng yirik yarimoʻtkazgichlar bozori boʻlib, undan butunlay voz kechish AQSH texnologik sektorining moliyaviy barqarorligiga putur yetkazishi mumkin.

Shunga qaramay, ekspertlar cheklovlarning toʻliq olib tashlanishini kutishmayapti. AQSH hukumati "milliy xavfsizlik" bahonasi bilan eng yangi ishlanmalarni hamon oʻzida saqlab qolishga urinmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar esa oʻz navbatida Gʻarb texnologiyalariga qaramlikni kamaytirish uchun mahalliy chiplarni yaratish ustida faol ish olib bormoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, NVIDIA H200 chiplarining Xitoyga kirib borishi global sunʼiy intellekt bozorida raqobatni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu jarayon nafaqat ikki davlat oʻrtasidagi munosabatlarni, balki butun dunyoda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish surʼatlarini belgilab beradi.

NVIDIAAQSHXitoySunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadiBugun, 19:26Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqdaAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqdaBugun, 19:22SpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiBugun, 18:22Huawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiHuawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiBugun, 17:56Geely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikGeely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikBugun, 17:28Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi