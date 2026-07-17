AQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdi
AQSH hukumati sunʼiy intellekt texnologiyalari sohasidagi eksport cheklovlarini biroz yumshatib, NVIDIA kompaniyasining eng kuchli grafik protsessorlaridan biri boʻlgan H200 modellarini Xitoy bozoriga yetkazib berishni boshladi. Ushbu qaror global texnologik poyga va iqtisodiy munosabatlarda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda, chunki shu vaqtga qadar Vashington eng zamonaviy chiplarning Pekin qoʻliga tushishini qatʼiy cheklab kelayotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AQSH Savdo vazirining sanoat va xavfsizlik masalalari boʻyicha oʻrinbosari Jeffri Kessler Vakillar palatasi qoʻmitasidagi chiqishida H200 chiplarining dastlabki partiyalari allaqachon Xitoyga yetib borganini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, ixbt.com maʼlumotiga tayanib aytilsa, hozircha yetkazib berish hajmi juda kichik miqdorni tashkil etmoqda va har bir bitim hukumat tomonidan sinchkovlik bilan nazorat qilinmoqda.
Qatʼiy nazorat va maxfiy roʻyxatlarVazirlik rasmiysi har bir eksport arizasi alohida koʻrib chiqilishini va ruxsatnomalar faqat maʼlum mezonlarga javob beradigan kompaniyalarga berilishini taʼkidladi. Kongressga taqdim etilgan yopiq hisobotda ushbu chiplarni sotib olish huquqiga ega boʻlgan Xitoy korxonalarining aniq roʻyxati keltirilgan. Bu choralar ilgʻor texnologiyalarning harbiy maqsadlarda qoʻllanilishining oldini olishga qaratilgan.
Maʼlum boʻlishicha, NVIDIA va AMD mahsulotlarini sotib olish uchun ruxsat olganlar orasida Xitoyning telekommunikatsiya giganti ZTE shoʻba korxonalari va boshqa yirik texnologik oʻyinchilar bor. Avvalroq Alibaba, Tencent va ByteDance kabi kompaniyalar ham ushbu roʻyxatga kirish uchun ariza topshirgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu kompaniyalar oʻzlarining bulutli hisoblash tizimlari va neyrotarmoqlarini rivojlantirish uchun yuqori unumdorlikka ega chiplarga oʻta muhtoj.
NVIDIA H200 tezlatkichlari hozirda bozordagi eng ilgʻor yechimlardan biri hisoblanadi. Ular katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlash va murakkab sunʼiy intellekt modellarini oʻqitishda mislsiz tezlikni taʼminlaydi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologik zanjirdagi oʻzgarishlar muhim, chunki global chiplar tanqisligi yoki savdo urushlari yakuniy mahsulotlar narxiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
Siyosiy bosim va iqtisodiy manfaatlarAyrim bozor tahlilchilari AQSHning ushbu qadamini siyosiy va iqtisodiy manfaatlar muvozanatini saqlashga urinish deb baholamoqda. Eksport cheklovlari Amerika kompaniyalari, xususan NVIDIA daromadlariga salbiy taʼsir koʻrsatayotgan edi. Xitoy — dunyodagi eng yirik yarimoʻtkazgichlar bozori boʻlib, undan butunlay voz kechish AQSH texnologik sektorining moliyaviy barqarorligiga putur yetkazishi mumkin.
Shunga qaramay, ekspertlar cheklovlarning toʻliq olib tashlanishini kutishmayapti. AQSH hukumati "milliy xavfsizlik" bahonasi bilan eng yangi ishlanmalarni hamon oʻzida saqlab qolishga urinmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar esa oʻz navbatida Gʻarb texnologiyalariga qaramlikni kamaytirish uchun mahalliy chiplarni yaratish ustida faol ish olib bormoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, NVIDIA H200 chiplarining Xitoyga kirib borishi global sunʼiy intellekt bozorida raqobatni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu jarayon nafaqat ikki davlat oʻrtasidagi munosabatlarni, balki butun dunyoda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish surʼatlarini belgilab beradi.
…