19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadi
Bugun futbol olamini hayratga solayotgan mashhur surat bundan roppa-rosa 19 yil avval olingan edi. Unda hali chaqaloq bo‘lgan Lamin Yamal va «Barselona»ning yosh yulduzi Lionel Messi tasvirlangan.
Endi esa taqdir ularni 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan jahon chempionati finalida raqib sifatida yana bir maydonga olib chiqmoqda. Eng qizig‘i, bu tarixda 19 raqami bilan bog‘liq tasodiflar anchagina.
Mashhur suratdagi chaqaloq endi 19 yoshda
Messi va Lamin Yamal aks etgan surat 2007 yilda olingan. O‘shanda Yamal hali bir necha oylik chaqaloq, Messi esa jahon futboli cho‘qqisi sari ilk qadamlarni tashlayotgan yosh futbolchi edi.
Oradan 19 yil o‘tib, Lamin Yamal ham 19 yoshga to‘ldi va Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempionati finaligacha yetib keldi.
Bir vaqtlar Messi qo‘lida turgan chaqaloq endi uning eng katta raqiblaridan biriga aylandi. Futbol ba’zida ssenariyni juda oshirib yuboradi.
Messi ham «Barselona»da 19-raqamda o‘ynagan
Mashhur surat olingan davrda Lionel Messi «Barselona» safida 19-raqamli futbolkada maydonga tushardi.
Bugun esa xuddi shu raqamni Lamin Yamal Ispaniya milliy jamoasida tanlagan. Shu tariqa, ikki futbolchini birlashtirib turgan 19 raqami yana bir bor diqqat markaziga chiqdi:
surat 19 yil avval olingan;
Lamin Yamal 19 yoshga to‘ldi;
Messi «Barselona»da 19-raqamda o‘ynagan;
Yamal Ispaniya safida 19-raqamni tanlagan;
final 19 iyul kuni o‘tkaziladi.
Numerologiyaga ishonadiganlar uchun bunday mosliklarni oddiy tasodif deb atash oson bo‘lmasa kerak.
Bir suratdan jahon chempionati finaligacha
Messi va Yamalning futboldagi yo‘li turli davrlarga to‘g‘ri keladi. Argentinalik yulduz allaqachon futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biriga aylangan.
Yamal esa yangi avlodning asosiy qahramoni sifatida Messining rekordlari va merosiga eng yaqinlashayotgan futbolchilardan biri hisoblanmoqda.
Endi bir tomonda 39 yoshli afsona, ikkinchi tomonda esa 19 yoshli yangi yulduz jahon chempionligi uchun kurashadi.
Tarixiy final 19 iyul kuni bo‘ladi
2026 yilgi jahon chempionatining hal qiluvchi uchrashuvida Ispaniya va Argentina milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.
Messi ikkinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Yamal esa Ispaniyani yangi davrdagi eng katta sovringa yetaklash imkoniyatiga ega.
19 yil avval bir suratda uchrashgan ikki futbolchi 19 iyul kuni dunyoning eng muhim futbol maydonida raqib sifatida yuzma-yuz keladi. Ba’zan taqdirning o‘zi ham numerologiyaga qiziqadigandek.
…