19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadi

·36·Sport
19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadi

Bugun futbol olamini hayratga solayotgan mashhur surat bundan roppa-rosa 19 yil avval olingan edi. Unda hali chaqaloq bo‘lgan Lamin Yamal va «Barselona»ning yosh yulduzi Lionel Messi tasvirlangan.

Endi esa taqdir ularni 19 iyul kuni bo‘lib o‘tadigan jahon chempionati finalida raqib sifatida yana bir maydonga olib chiqmoqda. Eng qizig‘i, bu tarixda 19 raqami bilan bog‘liq tasodiflar anchagina.

Mashhur suratdagi chaqaloq endi 19 yoshda

Messi va Lamin Yamal aks etgan surat 2007 yilda olingan. O‘shanda Yamal hali bir necha oylik chaqaloq, Messi esa jahon futboli cho‘qqisi sari ilk qadamlarni tashlayotgan yosh futbolchi edi.

Oradan 19 yil o‘tib, Lamin Yamal ham 19 yoshga to‘ldi va Ispaniya terma jamoasi safida jahon chempionati finaligacha yetib keldi.

Bir vaqtlar Messi qo‘lida turgan chaqaloq endi uning eng katta raqiblaridan biriga aylandi. Futbol ba’zida ssenariyni juda oshirib yuboradi.

Messi ham «Barselona»da 19-raqamda o‘ynagan

Mashhur surat olingan davrda Lionel Messi «Barselona» safida 19-raqamli futbolkada maydonga tushardi.

Bugun esa xuddi shu raqamni Lamin Yamal Ispaniya milliy jamoasida tanlagan. Shu tariqa, ikki futbolchini birlashtirib turgan 19 raqami yana bir bor diqqat markaziga chiqdi:

  • surat 19 yil avval olingan;

  • Lamin Yamal 19 yoshga to‘ldi;

  • Messi «Barselona»da 19-raqamda o‘ynagan;

  • Yamal Ispaniya safida 19-raqamni tanlagan;

  • final 19 iyul kuni o‘tkaziladi.

Numerologiyaga ishonadiganlar uchun bunday mosliklarni oddiy tasodif deb atash oson bo‘lmasa kerak.

Bir suratdan jahon chempionati finaligacha

Messi va Yamalning futboldagi yo‘li turli davrlarga to‘g‘ri keladi. Argentinalik yulduz allaqachon futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biriga aylangan.

Yamal esa yangi avlodning asosiy qahramoni sifatida Messining rekordlari va merosiga eng yaqinlashayotgan futbolchilardan biri hisoblanmoqda.

Endi bir tomonda 39 yoshli afsona, ikkinchi tomonda esa 19 yoshli yangi yulduz jahon chempionligi uchun kurashadi.

19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadi

Tarixiy final 19 iyul kuni bo‘ladi

2026 yilgi jahon chempionatining hal qiluvchi uchrashuvida Ispaniya va Argentina milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.

Messi ikkinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Yamal esa Ispaniyani yangi davrdagi eng katta sovringa yetaklash imkoniyatiga ega.

19 yil avval bir suratda uchrashgan ikki futbolchi 19 iyul kuni dunyoning eng muhim futbol maydonida raqib sifatida yuzma-yuz keladi. Ba’zan taqdirning o‘zi ham numerologiyaga qiziqadigandek.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaOltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqdaBugun, 19:10Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaNiderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaBugun, 18:56Lionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiLionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiBugun, 18:39Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi